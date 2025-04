Fuerzas de guerra comerciales Pregunta difícil para los minoristas: ¿aumentar los precios o comer el costo?

Según el programa especial, los proveedores vendieron sus productos a Amazon a un precio más bajo, pero Amazon pagó para trasladar los productos a los Estados Unidos y estaba en el gancho para cubrir los costos de la tarifa directamente. Cuando ese riesgo arancelario cambió, Amazon efectivamente empujó más costos a sus proveedores cancelando los pedidos. Ahora, los proveedores deben importar los productos ellos mismos, pagar las tarifas y luego tratar de renegociar un precio mayorista más alto con Amazon.

Amazon declinó hacer comentarios sobre los pedidos cancelados, que Bloomberg informó anteriormente.

Hobby Lobby, el minorista de artesanía, dijo a los vendedores que debido a la creciente guerra comercial y el “paisaje que cambia rápidamente e impredecible”, retrasaba los envíos de China, aunque no cancelaba los pedidos, según la correspondencia fechada el jueves y el New York Times. Dijo que revisaría sus planes semanalmente. Hobby Lobby no tuvo un comentario inmediato.

Los minoristas más pequeños, sin importar qué tan bien preparados, no tengan el músculo o la flexibilidad de Amazon. Kim Vaccarella, el fundador de Bogg, que vende bolsos y accesorios, anticipados aranceles sobre China, donde están todos sus proveedores. Entonces, en enero, visitó Sri Lanka y Vietnam para encontrar proveedores para ayudar a aislar su compañía.

Ella y su equipo recibieron muestras de un fabricante en Vietnam y estaban listos para hacer un pedido. Pero después de que la Casa Blanca impuso aranceles de más del 40 por ciento en las importaciones de Vietnam, la Sra. Vaccarella retrasó la orden hasta que pudo medir el impacto.