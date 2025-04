Las muchas formas en que Kennedy ya está socavando las vacunas

Pero ha contratado a David Geier para volver a examinar los datos. El senador Bill Cassidy, republicano de Louisiana, médico y presidente del Comité de Salud del Senado, ha criticado bruscamente la decisión de gastar dólares de impuestos probando una hipótesis desacreditada, incluso cuando la administración está reduciendo miles de millones para otras investigaciones.

“Si estamos cabreando dinero aquí”, dijo el mes pasado, “eso es menos dinero que tenemos que perseguir la verdadera razón”.

La negativa a aceptar el consenso científico es “inquietante, porque luego nos metemos en un territorio muy extraño donde es el presentimiento de alguien que esto sucede o no sucede, o no funciona o no funciona”, dijo Stephen Jameson, presidente de la Asociación Americana de Inmunólogos.

En las entrevistas, el Sr. Kennedy ha minimizado los riesgos de sarampión y ha enfatizado lo que él ve como los beneficios de la infección.

“Todos obtuvieron sarampión y el sarampión le dio protección de vida protegida contra la infección del sarampión: la vacuna no hace eso”, dijo en una entrevista en Fox News.