El gobernador de Pensilvania condena un ataque incendiario en su residencia

Quiero que todos sepan que sus oraciones nos elevan. Y en este momento de oscuridad estamos eligiendo ver la luz. Apreciamos la luz que nos ha brindado. Este tipo de violencia no está bien. Este tipo de violencia se está volviendo demasiado común en nuestra sociedad, y no me importa si proviene de un lado o otro en particular, dirigido a una parte en particular u otra, o una persona en particular u otra. No está bien. Y tiene que parar. Tenemos que ser mejores que esto. Tenemos la responsabilidad de todos ser mejores. Si esta persona intentaba disuadirme de hacer mi trabajo como su gobernador, tenga la seguridad de que encontraré una manera de trabajar aún más duro de lo que era ayer para la buena gente de Pensilvania. Aquí hay una tercera verdad. Si intentaba aterrorizar a nuestra familia, nuestros amigos, la comunidad judía que se unieron a nosotros para un Seder de Pascua en esa habitación anoche, escúchame sobre esto. Celebramos nuestra fe anoche con orgullo. Nadie disuadirá a mí o a mi familia ni a ningún Pennsylvania de celebrar su fe de manera abierta y orgullosa.