El juez pesa la oferta de la liberación del estudiante de Tufts durante el desafío a la detención

Washington – Un juez federal en Vermont consideró el lunes si publicaron un Ph.D. de la Universidad de Tufts. Estudiante mientras desafía su detención como una violación de sus derechos de libertad de expresión.

Rumeysa Ozturk, una estudiante de doctorado turco en la Universidad de Massachusetts, era detenido por las autoridades de inmigración el mes pasado Fuera de su departamento porque su visa de estudiante había sido revocada. La administración Trump ha dicho Cientos de estudiantes Estudiar en las universidades estadounidenses les llevaron sus visas o se les impidió volver a entrar en los Estados Unidos después de que fueron acusados ​​de expresar públicamente su apoyo a los palestinos.

Los abogados de Ozturk argumentan que su detención violó sus derechos de primera y quinta enmienda, y están tratando de que la liberen bajo fianza o, como alternativa, transfirieron a Vermont desde Louisiana. Actualmente está detenida en un centro de inmigración federal en Basile, Louisiana.

Jessie Rossman, uno de los abogados de Ozturk, dijo al juez de distrito de US William Sessions durante una audiencia que la “base única” del arresto de Ozturk fue una editorial que fue coautor de la que fue coautor en el periódico estudiantil de Tufts que criticó a la escuela por su manejo de varias resoluciones adoptadas por el Senado de estudiantes subgradados en un esfuerzo por el esfuerzo “.

Los abogados de Ozturk también argumentaron que la decisión del gobierno de transportar a Ozturk a través de tres estados: Massachusetts, New Hampshire y Vermont, antes de que la enviaran a Louisiana, fuera inusual y diseñada para castigar a Ozturk por un habla protegida.

Rumeysa Ozturk, una estudiante de doctorado turco en la Universidad de Tufts en Somerville, Massachusetts, en una fotografía sin fecha proporcionada por su familia. Cortesía de la familia Ozturk a través de Reuters



“Esto se hizo para enfriar su discurso y enviar un mensaje claro y escalofriante a todos los que observan”, dijo Rossman, y agregó que el gobierno sabía que el público estaba prestando atención. “Si participa en el discurso con el que la administración no está de acuerdo, será castigado”.

El Departamento de Justicia ha argumentado que los tribunales federales no tienen jurisdicción sobre el caso de Ozturk bajo la ley federal de inmigración, ya que la aplicación de inmigración y aduana ha iniciado procedimientos de remoción contra ella. Michael Drescher, abogado del Departamento de Justicia, dijo que Ozturk debe solicitar la liberación a través de los tribunales de inmigración.

“El Congreso ha sido claro al respecto”, dijo, y agregó que puede buscar una revisión de una decisión adversa de una junta de apelaciones de inmigración de un tribunal federal de apelaciones.

Las sesiones y el gobierno participaron en un debate sobre el alcance de la jurisdicción de hábeas, que permite a los tribunales revisar la legalidad de la detención de una persona, y discutió si el tribunal tiene la autoridad de considerar la detención de Ozturk en medio de los procedimientos de remoción continuos, así como si su petición nombró a los funcionarios de inmigración adecuados.

El juez sugirió que si el tribunal encontró una violación constitucional, pero le dijeron que carecía de la autoridad para ordenar su liberación debido a una orden de detención de inmigración, podría crear un conflicto legal preocupante.

“Entonces estamos en una crisis constitucional”, advirtió Sessions.

Sessions señaló que el caso se encuentra en la intersección de la ley de inmigración y el derecho de un detenido a desafiar la legalidad de su confinamiento.

“La constitución se contagia contra el [Immigration and Nationalities Act] Quizás en algunas áreas, pero fundamentalmente, la responsabilidad del Tribunal es hacer una evaluación sobre las libertades constitucionales y si hay una violación constitucional aquí, ciertamente eso tiene prioridad “, dijo.

Noor Zafar, abogada de Ozturk, argumentó que no está disputando la autoridad del Poder Ejecutivo para ejercer su discreción para detener a las personas en espera de su remoción de los Estados Unidos, sino más bien la base de la detención de Ozturk.

Zafar dijo que las circunstancias que rodean la detención de Ozturk son “extraordinarias”, ya que las autoridades de inmigración tomaron la decisión de detenerla en represalia por su discurso.

El juez no decidió inmediatamente si otorgar la solicitud del gobierno de desestimar la petición de hábeas de Ozturk, o ordenar que regresara a Vermont de Louisiana. Pero planteó la posibilidad de traer a Ozturk de regreso a Vermont para una audiencia de fianza mientras aborda su desafío constitucional a su detención.

Los abogados de Ozturk también argumentaron que el registro existente es suficiente para determinar la fianza, y dijo que el gobierno ha tenido múltiples oportunidades para presentar pruebas en contra de permitirle ser liberado mientras su caso continúa, pero no lo ha hecho. Su equipo legal dijo que no hay razón para creer que el gobierno presentaría nuevas pruebas para contrarrestar su caso, lo que demostraría que Ozturk ha cumplido los requisitos de fianza necesarios.

Drescher, en respuesta, se refirió a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, afirmando que la ley presenta límites para que un tribunal libere al peticionario bajo fianza.

“Hay una pregunta legítima sobre si el INA permitiría tal liberación”, argumentó.

Mahsa Khanbabai, uno de los abogados de Ozturk, dijo el domingo a CBS Boston que es “bastante claro, basado en la falta de evidencia que el gobierno ha presentado, que ha hecho algo que haya violado nuestras leyes de inmigración”.

“Esencialmente, solo está tratando de silenciar y mostrar que todos hablan y crean básicamente esta era de estilo soviético de ver a su vecino e informar sobre lo que su vecino nos está haciendo”, dijo Khanbabi.

El caso de Ozturk surgió después de que fue arrestada por agentes de inmigración fuera de su apartamento de Somerville, Massachusetts, antes de asistir a una cena de Iftar. Fue transportada a Methuen, Massachusetts, y luego al Líbano, New Hampshire, según presentaciones judiciales. Desde allí, fue llevada a una oficina de campo de hielo en St. Albans, Vermont, y fue retenida allí durante la noche. A la mañana siguiente, el 26 de marzo, Ozturk fue llevado al aeropuerto de Burlington, Vermont, y voló a Louisiana, donde fue trasladada al centro de detención de inmigración en Basile.

Durante la audiencia, las sesiones examinaron la línea de tiempo de los eventos desde que Ozturk fue detenido cuando fue trasladada a Louisiana. Un juez federal en Massachusetts había emitido una orden la noche del 25 de marzo, horas después del arresto de Ozturk, que bloqueó al gobierno para que la sacara del estado.

El juez dijo que el tribunal de Massachusetts “claramente expresado en una orden judicial de un juez del Artículo III” un deseo de mantener la jurisdicción sobre el caso de Ozturk. Esa orden, dijo Sessions, “no tuvo ningún impacto en lo que finalmente le sucedió a” Ozturk, ya que fue transferida a Louisiana de todos modos.

Drescher, el abogado del Departamento de Justicia, dijo que Ozturk ya estaba en Vermont cuando se emitió esa orden, que “creó complicaciones” de cómo interpretar y responder a ella.

El paradero de Ozturk surgió como una pregunta clave en el desafío a su detención, ya que el Departamento de Justicia ha tratado repetidamente de que su caso sea transferido a Louisiana porque es donde está detenida.

A principios de este mes, un juez de Massachusetts rechazó un esfuerzo anterior del Departamento de Justicia para tirar el desafío a la detención de Ozturk después de que fue detenida por primera vez, pero trasladó el caso a Vermont porque es donde estaba ubicada cuando sus abogados presentaron una petición de hábeas impugnando su confinamiento.

El abogado de Ozturk también hizo referencia a un Informe del Washington Post Archivado ante el Tribunal, que citó memorandos internos que indican que el Departamento de Estado no encontró evidencia que vinculara a Ozturk con la actividad antisemita o el apoyo al terrorismo. Esos notas subyacentes aún no se han producido en la corte. CBS News contactó al Departamento de Estado para hacer comentarios.

En una presentación separada la semana pasada, Ozturk, de 30 años, detalló cómo fue detenida por ICE. Se mostraron imágenes de vigilancia Seis agentes de hielo de la civil que parecían usar máscaras deteniendo a Ozturk en la calle y la detenían.

“Me sentí muy asustado y preocupado cuando los hombres me rodearon y me agarraron mi teléfono”, dijo Ozturk en el comunicado, escribiendo que los oficiales le dijeron que eran policías, y uno rápidamente mostró lo que podría haber sido una insignia de oro. “Pero no pensé que fueran la policía porque nunca había visto a la policía acercarse y llevar a alguien así”, dijo.

Agregó que los oficiales no le dijeron por qué la estaban arrestando, y que rechazaron repetidamente sus solicitudes de hablar con un abogado.

