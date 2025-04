Memo muestra que pueden enviar migrantes sin antecedentes penales a Guantánamo, a pesar de la promesa de Trump de celebrar “lo peor” allí

Un memorando gubernamental obtenido por CBS News muestra que la administración Trump creó reglas amplias que describen qué migrantes se pueden celebrar en la bahía de Guantánamopermitiendo a los funcionarios enviar detenidos no criminales allí a pesar de un voto de mantener “los peores” delincuentes en la base naval.

Como parte de su agresiva represión contra la inmigración, el presidente Trump a fines de enero funcionarios dirigidos Para convertir instalaciones dentro de la Base Naval de los EE. UU. En la Bahía de Guantánamo, Cuba, en sitios para los migrantes que viven en el país ilegalmente. En ese momento, Sr. Trump dijo “el peor” migrantes se llevaría a cabo en la base, ordenando a los funcionarios que hicieran espacio para “extranjeros criminales de alta prioridad”.

Pero un acuerdo previamente no revelado entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa indica que la Administración Trump le dio a los funcionarios un amplio rango de discreción para decidir a quién enviar a la bahía de GuantánamoCriterios de promulgación no basados ​​en la gravedad del historial o conducta criminal de los detenidos. De hecho, el memo no menciona ninguna evaluación de criminalidad. [Read the full memo at the bottom of this story.]

En cambio, el acuerdo, firmado el 7 de marzo por los principales funcionarios del DHS y el Pentágono, dice que los departamentos acordaron usar la base de Guantánamo para detener a los migrantes con órdenes finales de deportación que tienen “un nexo para una organización criminal transnacional (TCO) o actividad de drogas penales”.

Los funcionarios definieron “nexus” en términos generales. Se puede satisfacer un nexo, dice el memorando, si los migrantes con las órdenes de deportación finales son parte de un grupo criminal transnacional o si pagaban uno “para ser contrabandeados en los Estados Unidos”. La última condición podría usarse para describir a muchos de los migrantes y solicitantes de asilo que han cruzado ilegalmente la frontera sur de los Estados Unidos, ya que los grupos criminales en México controlan en gran medida el movimiento ilícito de personas y drogas allí.

Los migrantes que superaron una visa no son elegibles para ser enviados a la Bahía de Guantánamo, dice el documento. Pero si la naturaleza de la entrada de un migrante no está clara, el memorando permite a los funcionarios asumir que la persona pagó a un grupo criminal para ingresar a los Estados Unidos y enviarlos a Guantánamo si proviene de una nación “donde la preponderancia de los extranjeros de ese país ingresó a los Estados Unidos de esa manera”.

Las condiciones para transferir migrantes a Guantánamo, como se describe en el memo, parecen estar en desacuerdo con declaraciones Por el Sr. Trump y los miembros de alto rango de su administración que han sugerido que la base se utilizaría como un sitio de detención para delincuentes peligrosos.

La cardenal de Theresa Brown, ex funcionario de inmigración de los Estados Unidos durante las administraciones de los presidentes George W. Bush y Barack Obama, dijo que las reglas del memorando “se aplican muy ampliamente a cualquier inmigrante que viniera a los Estados Unidos a través de la frontera entre Estados Unidos y México”.

“Es muy sabido que casi todos los inmigrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México tendrían que pagar algún tipo de dinero a los carteles que controlan el territorio del lado mexicano, directa o indirectamente”, dijo.

El cardenal Brown agregó que las reglas no parecen incluir “ninguna evaluación individualizada” para determinar si los detenidos migrantes representan una amenaza, antes de transferirlas a Guantánamo.

La portavoz del Departamento de Defensa, Kingsley Wilson, confirmó la existencia del memorando, diciendo que “fortalece la colaboración del DOD y DHS aclarando roles y responsabilidades, y fomentando operaciones eficientes y coordinadas en la Bahía de Guantánamo de la Estación Naval”.

CBS News contactó a los representantes del DHS para hacer comentarios.

La operación de Guantánamo no es el único esfuerzo de inmigración de la administración de Trump para enfrentar el escrutinio quien exactamente ha sido atacado. A mediados de marzo, por ejemplo, la administración deportó a 238 venezolanos a El Salvador, para que pudieran ser encarcelados dentro de ese país. Infame Mega-Prison. La administración Trump dijo que todos eran delincuentes y pandilleros, pero Una investigación de “60 minutos” No encontró antecedentes penales para el 75% de los deportados venezolanos.

Una operación de alto perfil pero en gran medida secreta

La administración Trump comenzó a enviar a los migrantes a Guantánamo en febrero, inicialmente solo transfiriendo a los venezolanos allí, incluidos los hombres que acusó de tener vínculos con la pandilla de la prisión de Tren de Aragua. El primer grupo de detenidos venezolanos finalmente fue trasladado a Honduras, donde el gobierno venezolano los recogió para que pudieran ser transportados de regreso a su tierra natal.

Desde entonces, la administración ha volado esporádicamente a los migrantes de diferentes países a la base, antes de transferirlos de regreso a los Estados Unidos u otras naciones. Los funcionarios de la administración han promocionado regularmente los vuelos a Guantánamo, pero han proporcionado detalles limitados sobre la operación, incluidos los costos y quién es elegible para ser enviado a la base.

Lo que se ha revelado públicamente, por CBS News Y otros medios de comunicación, es que los funcionarios han transferido a los detenidos considerados “altas amenazas” y “de bajo riesgo” a Guantánamo, incluidos los migrantes cuyos familiares han negado las acusaciones de membresía de pandillas y criminalidad.

Directrices del gobierno Definir a los detenidos migrantes como una amenaza “alta” si tienen antecedentes penales violentos o graves, antecedentes de conducta disruptiva o presuntos lazos de pandillas. Los detenidos de bajo riesgo se definen como migrantes que enfrentan la deportación porque están en los Estados Unidos ilegalmente pero que carecen de antecedentes penales graves, o cualquiera.

Aquellos enviados a Guantánamo y considerados migrantes “de alta amenaza” se han celebrado en el Campamento VI, una sección de la prisión posterior al 11 de septiembre que todavía alberga aproximadamente una docena sospechosos de terrorismo. Los detenidos de migrantes se consideran un riesgo “bajo” se han transferido al Centro de Operaciones de Migrantes de la base, una instalación similar a un cuartel que históricamente ha albergado a los solicitantes de asilo interceptados en el mar.

Wilson, la portavoz del Departamento de Defensa, dijo que actualmente hay 42 migrantes detenidos en Guantánamo, 32 de ellos alojados en el Centro de Operaciones de Migrantes y 10 llamados detenidos “de alta amenaza” en el Campamento VI.

El memorando del 7 de marzo obtenido por CBS News arroja luz sobre otros aspectos de las operaciones en Guantánamo. Por ejemplo, confirma que los detenidos migrantes transportados allí permanecen en la custodia legal de la aplicación de inmigración y aduanas, a pesar de que los militares están proporcionando acceso a sus instalaciones para detenerlos.

Como parte del acuerdo, DHS también aceptó las condiciones en el Campamento VI y los Centros de Operaciones Migrantes como adecuados para mantener a los adultos migrantes, y señaló que no transferiría a los niños a la base. El departamento acordó enviar oficiales o contratistas de ICE a la base, incluso supervisar la seguridad en el Centro de Operaciones Migrantes.

El memorando hace que el DHS sea responsable de brindar servicios a los detenidos como recreación y adaptaciones religiosas; determinar si los migrantes tienen acceso a los abogados; y administrar “tratamiento médico involuntario”, como la alimentación de fuerza durante los ataques de hambre.

El acuerdo también cobra a DHS por supervisar la transferencia de detenidos de Guantánamo, lo que requiere que el departamento reubique a los migrantes de la base no más de 180 días después de que se emitan sus órdenes de deportación.

El ejército, según lo estipulado por el Acuerdo, es principalmente responsable de proporcionar seguridad en el Campamento VI y en el perímetro de las instalaciones. También acordó proporcionar inodoros e instalaciones de higiene, así como atención médica tanto al personal de hielo como a los migrantes detenidos.

El memorando dice que el Departamento de Defensa se comprometió a erigir carpas en la base para mantener detenidos adicionales, aunque esos sitios aún no se han utilizado para detener a los migrantes. Sin embargo, el acuerdo señala que esas carpas “no tienen energía, iluminación o calefacción/aire acondicionado”.

El esfuerzo por mantener a los migrantes en Guantánamo enfrenta desafíos legales por parte de los defensores, incluso en la Unión Americana de Libertades Civiles, el principal adversario de la administración Trump en la corte federal.

La ACLU alegó en presentaciones judiciales que los migrantes inicialmente se celebraron en Incomunicado en Guantánamo, sin acceso a familiares o abogados. Posteriormente, la administración dijo que tomó medidas para darles a los detenidos de los migrantes acceso a los abogados.

La ACLU también describió las condiciones de detención en Guantánamo como deplorable, citando declaraciones de migrantes celebrados allí. En una de esas declaracionesun hombre venezolano previamente celebrado en la base dijo que fue en huelga de hambre después de sentir que había sido “secuestrado”.

El subdirector de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, el arquitecto principal de la agenda de inmigración de la administración Trump, dijo a principios de esta semana que no hay planes de dejar de usar Guantánamo para detener a los migrantes.

“Está abierto”, Miller dar sobre Fox News. “Gitmo está abierto”.

Lea el memorando a continuación:

Eleanor Watson contribuyó a este informe.



