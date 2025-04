El senador Van Hollen negó la reunión en El Salvador con Kilmar Abrego García, el hombre deportado por error de nosotros

Durante el primer día de su viaje a El Salvador, Senador de Maryland Chris Van Hollen Se le negó una reunión o una llamada telefónica con Kilmar Abrego García, el hombre de Maryland que fue deportado por error a ese país. Van Hollen pudo reunirse con el vicepresidente de El Salvador.

El caso de Abrego García ha provocado una serie de procedimientos judiciales, durante el cual un El juez federal ordenó al gobierno que lo devolviera a los Estados Unidos desde la prisión de El Salvador Supermax, Cecot.

La administración Trump planteó el caso a la Corte Supremaque también ordenó a la administración que facilite el regreso de Abrego García.

Van Hollen viajó a El Salvador para verificar el bienestar de Abrego García y reunirse con los líderes del gobierno salvadoreño después de prometer a la familia de Abrego García que intentaría ayudar en su liberación.

El senador de Maryland espera ver a Abrego García

El senador Van Hollen dijo que esperaba reunirse con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En cambio, se reunió con el vicepresidente Félix Ulloa el miércoles. Durante esa reunión, Van Hollen dijo que Ulloa indicó que necesitaría un poco más de tiempo para organizar una reunión de prisión en persona entre Abrego García y el senador.

Sin embargo, cuando el senador se ofreció a regresar la próxima semana, dijo que Ulloa le dijo que no podía prometer que una reunión ocurría en absoluto. A Van Hollen también se le negó una llamada telefónica con Abrego García. Ulloa sugirió que las solicitudes fueran manejadas por la Embajada de los Estados Unidos.

“Tenemos una situación injusta aquí”, dijo Van Hollen Durante una conferencia de prensa en vivo. “La administración Trump está mintiendo sobre Abrego García. Los tribunales estadounidenses han analizado los hechos”.

Deportación injusta de Kilmar Abrego García

Durante su actualización, el senador Van Hollen enfatizó que Abrego García no debería haber sido deportado, ya que se le había otorgado una orden de “retención de la eliminación” de un juez de inmigración.

“Abrego García está legalmente en los Estados Unidos”, dijo Van Hollen. “Un juez de inmigración encontró hace años que pondría su vida en peligro si fuera devuelto a El Salvador”.

Abrego García fue arrestado por la Control de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos (ICE) en marzo cuando dejaba su trabajo en Baltimore, Maryland y regresaba a su hogar en el condado de Prince George. El 15 de marzo, fue deportado a El Salvador en un avión con más de 200 migrantes que las afirmaciones de la administración Trump tenían afiliaciones de pandillas.

Ice más tarde admitió que Abrego García fue deportado Debido a un “error administrativo”, Sin embargo, no tomaron medidas para devolverlo a los Estados Unidos

Los supuestos lazos de Kilmar Abrego García con MS-13

La administración Trump ha dicho que Abrego García es miembro de la pandilla MS-13, un reclamo que su abogado y su familia niegan. Tampoco tiene antecedentes penales en ningún país.

“El caso de Abrego García no tiene que ver con MS-13”, dijo el senador Van Hollen. “Si escucha al presidente Trump y la administración Trump, se podría pensar que los tribunales estadounidenses han descubierto que el Sr. Abrego García es parte de MS-13, pero no lo han encontrado. De hecho, recientemente, un juez de la Corte Federal de los Estados Unidos dijo que la administración Trump no tenía pruebas para respaldar la afirmación de que alguna vez había sido parte de MS-13”.

¿Por qué El Salvador no puede regresar a Abrego García a los Estados Unidos?

Durante su actualización en El Salvador, el senador Van Hollen cuestionó por qué Abrego García todavía está detenido en Cecot y preguntó si el gobierno tiene alguna evidencia de los lazos de pandillas de Abrego García.

“El Gobierno de El Salvador no tiene evidencia de que él sea parte de MS-13, entonces, ¿por qué El Salvador continúa sosteniéndolo en Cecot?” El senador cuestionó.

Según Van Hollen, el vicepresidente dijo que la administración Trump está pagando a El Salvador para mantener a Abrego García en Cecot.

Cuando se le preguntó nuevamente por qué El Salvador no pudo liberar a Abrego García, el vicepresidente Ulloa se refirió a una declaración de que Salvadora Presidente Nayib Bukele Dio mientras visitaba la Casa Blanca, diciendo que el país no puede pasar de contrabando a Abrego García a los Estados Unidos