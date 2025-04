Esposa del hombre deportada por error a El Salvador solicitó una orden de protección contra él en 2021, según muestran los documentos

La esposa de un hombre de Maryland de 29 años que fue deportado por error Por la administración Trump a El Salvador el mes pasado presentó una orden de protección contra él en 2021 por acusaciones de violencia doméstica, según los registros judiciales obtenidos por CBS News el miércoles.

Jennifer Vásquez buscó y recibió una orden de protección temporal contra Kilmar Abrego García en mayo de 2021, según los registros de la corte presentados en el Tribunal de Distrito del Condado de Prince George.

El Departamento de Seguridad Nacional al corriente Un documento el miércoles dijo que era del caso, que alegó que Abrego García “golpeó y rascó” Vásquez “, se quitó” la camisa y “la agarró y la magulló”.

En ese momento, el juez en el caso ordenó a Abrego García que no se contacte con Vásquez, abandonara su hogar y se mantenga alejado de la casa de otro miembro de la familia. También se le ordenó entregar armas de fuego.

El caso, sin embargo, fue desestimado en junio de 2021 después de que Vásquez no se presentó para una audiencia final, según los registros judiciales. Los dos volvieron a vivir juntos.

En una declaración proporcionada a CBS News el miércoles por la noche, Vasquez confirmó que buscaba la orden judicial.

“Después de sobrevivir a la violencia doméstica en una relación anterior, actué por precaución después de un desacuerdo con Kilmar al buscar una orden de protección civil en caso de que las cosas se intensifiquen”, dijo Vásquez. “Las cosas no se intensificaron, y decidí no seguir el proceso de la corte civil. Pudimos superar esta situación en privado como una familia, incluso ir a aconsejar. Nuestro matrimonio solo se fortaleció en los años que siguieron. Nadie es perfecto, y ningún matrimonio es perfecto. Eso no es una justificación para la acción de ICE de abducirlo y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre y siempre se supone que se supone que el Deporte de Deportación. Continúa apoyándolo y exigiendo justicia para él “.

Vásquez es ciudadano estadounidense y Abrego García es un ciudadano salvadoreño.

La administración Trump ha admitido que un “error administrativo“Condujo a la deportación de Abrego García el 15 de marzo. El caso ha provocado una serie de disputas legales que llegó a la Corte Suprema, que la semana pasada confirmó una decisión del tribunal inferior de que la administración Trump debe “facilitar” su liberación.

A pesar del fallo de la Corte Suprema, el caso parece languidecer. Juez de distrito estadounidense Paula Xinis ha reprendido repetidamente La administración Trump por Stonewallingla y no cumplir con su orden para proporcionar información sobre el paradero de Abrego García y facilitar su regreso a los Estados Unidos.

Abrego García se encontraba entre 238 migrantes venezolanos y 23 salvadores que se colocaron a bordo de tres vuelos de deportación el 15 de marzo a El Salvador después de que la Casa Blanca alegó, a menudo sin evidencia, que los hombres son miembros de pandillas transnacionales.

El presidente Trump invocó el tiempo de guerra 1798 acto de enemigos alienígenas como justificación para deportar a muchos de los migrantes a El Salvador. Otro juez federal que había ordenado que los tres vuelos a El Salvador sean cambiados encontrado el miércoles que había una causa probable para mantener a la administración Trump en desprecio criminal por desafiar sus órdenes.

Según los informes, los hombres están detenidos en la famosa prisión salvadora supermax, conocida como Cecot, bajo un acuerdo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Durante un Reunión de la Casa Blanca Con el Sr. Trump el lunes, Bukele dijo a los periodistas que no regresaría a Abrego García a los Estados Unidos, y la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, dijo ese mismo día que “depende de El Salvador si quieren devolverlo”.

Abrego García llegó ilegalmente a los Estados Unidos en 2011 cuando tenía 16 años.

En 2019, fue arrestado por la aplicación de inmigración y aduana, pero un juez de inmigración prohibió su remoción de los Estados Unidos después de determinar que podría enfrentar la persecución por parte de las pandillas si fuera deportado a El Salvador. El juez le otorgó lo que se conoce como estatus de “retención de la eliminación”.

Fue arrestado nuevamente el 12 de marzo después de una parada de tráfico. Citando información de un informante que los funcionarios han dicho que es creíble, el Departamento de Seguridad Nacional alegó que Abrego García es miembro de la pandilla MS-13, un reclamo que su familia y abogados niegan. Abrego García no tiene antecedentes penales en los Estados Unidos o El Salvador, según documentos del gobierno.

En una entrevista Con CBS News a principios de este mes, Vásquez dijo que Abrego García “no es un criminal. Mi esposo es una persona increíble. Un padre increíble”.

Camilo Montoya-Galvez, Jacob Rosen,

y Melissa Quinn contribuyó a este informe.



