2 marines desplegados en la frontera sur de EE. UU. Matada en accidente de vehículo, otro herido

Washington – Dos miembros del servicio desplegados en la frontera sur de EE. UU. Están muertos y un tercero está en estado crítico después de un accidente de vehículo cerca de Santa Teresa, Nuevo México, anunció el ejército el martes por la noche. Las tropas estaban con la 1ra División Marina, unidas a la Fuerza de Tarea Conjunta – Border Bordada.

Los marines viajaban desde Santa Teresa, Nuevo México, a El Paso, Texas, en el momento del incidente, dijeron oficiales militares.

Los dos marines muertos fueron identificados el jueves como Lance Cpl, de 22 años. Albert A. Aguilera de Riverside, California, y Lance Cpl, de 28 años. Marcelino M. Gamino de Fresno, California.

Aguilera era un ingeniero de combate que se alistó en marzo de 2023, mientras que Gamino era un ingeniero de combate que se había alistado en mayo de 2022.

El tercer marine lesionado, que no fue identificado, permanece en estado crítico el jueves.



Los tres marines habían sido transportados al Hospital Médico de la Universidad, El Paso, Texas, donde Aguilera y Gamino fueron declarados muertos, dijo la 1ª División de Marines en un comunicado de prensa el jueves.

El accidente ocurrió durante un movimiento de convoy cerca de Santa Teresa.



“La pérdida de Lance Cpl. Aguilera y Lance Cpl. Gamino es profundamente sentido por todos nosotros”, dijo el teniente coronel del Cuerpo de Marines de la US, Tyrone A. Barrion, el oficial al mando del Batallón de Ingenieros de Combate y la Fuerza de Tarea, en un comunicado el jueves. “Extiendo mis más sinceras condolencias y oraciones a las familias de nuestros hermanos caídos. Nuestra máxima prioridad en este momento es garantizar que sus familias y los marines afectados por su fallecimiento estén completamente apoyados durante este momento difícil”.

La región donde tuvo lugar el accidente está justo sobre la línea estatal y al oeste de Fort Bliss, una importante instalación del ejército en el oeste de Texas que ha jugado un papel fundamental en el despacho de vuelos de deportación militar y sirvió como punto de contacto para miles de soldados y equipos ahora desplegados a lo largo de la frontera.

Las tropas están allí en apoyo de la orden ejecutiva del presidente Trump para asegurar la frontera entre Estados Unidos y México. Sus muertes son las primeras derivadas de esa operación, según el Washington Post, que dice que el accidente involucró una reinversión del vehículo.

Un funcionario de defensa que habló bajo condición de anonimato para proporcionar detalles adicionales que aún no se hicieron público le dijeron a Associated Press que el accidente ocurrió en un vehículo civil, y dijo que no se dañaron los civiles.

El accidente no implicó ninguno de los puntajes de los vehículos Stryker que el Pentágono ha enviado a la frontera para realizar patrullas, dijo el funcionario.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:50 am MDT el martes. Los nombres del difunto no se liberaron hasta 24 horas después de que se notifiquen a sus familiares, dijeron los militares.