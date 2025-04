Esto es lo que sucede si el juez Boasberg tiene la administración de Trump en desprecio por las deportaciones de El Salvador

Distrito estadounidense Juez James Boasberg Amenazado el miércoles para encontrar la administración Trump en desacato penal de la corte por desafiar una orden judicial de regresar Migrantes venezolanos en camino a una prisión salvadora El mes pasado, posiblemente preparando el escenario para un enfrentamiento sin precedentes entre el presidente Trump y la rama judicial.

Boasberg, quien dijo que el gobierno “burló deliberadamente” sus órdenes, advirtió que si la administración no cambia de rumbo, podría celebrar audiencias, recomendar cargos penales y contratar a un abogado privado para procesar el caso si el Departamento de Justicia se niega.

¿Por qué el juez Boasberg podría mantener a la administración Trump en desacato al tribunal?

En una decisión escrita, Boasberg dijo que la administración Trump mostró un “desprecio intencional” por sus órdenes de no deportar a los migrantes bajo el Ley de enemigos alienígenas de 1798.

El gobierno ha citado la ley del siglo XVIII para volar cientos de presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua a El Salvador, cuyo gobierno es sosteniendo decenas de deportados estadounidenses en una notoria prisión de máxima seguridad. La administración Trump ha promocionado las deportaciones como librar a los Estados Unidos de miembros de pandillas extranjeras, pero un Análisis por “60 minutos“La semana pasada mostró que el 75% de los hombres enviados a Cecot en El Salvador no tenía antecedentes penales. Al menos el 22% de los hombres en la lista tienen antecedentes penales aquí en los Estados Unidos o en el extranjero. La gran mayoría son para delitos no violentos como robo, robo en tiendas y allanamiento. Alrededor de una docena son acusadas de asesinato, violación, asalto y secuestro. No estaba claro si existía antecedentes penales para el otro 3%.

Algunos de esos migrantes demandado para evitar su extracción El mes pasado, y Boasberg rápidamente ordenó al gobierno verbalmente que devolviera a los migrantes a los Estados Unidos, incluso si eso requiere que los funcionarios “cambien un avión”. El juez luego emitió una orden escrita que prohíbe a la administración eliminar a los migrantes bajo la Ley de Enemigos Alien.

Boasberg escribió el miércoles que el gobierno desobedeció esas órdenes al no devolver a los migrantes a los Estados Unidos. Desde entonces, dijo que le han dado a los funcionarios “amplias oportunidades” de explicar lo que sucedió, pero que sus respuestas no sean satisfactorias.

La administración Trump ha negado haber violado la orden del juez, y el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, dijo que el gobierno apelará el fallo de Boasberg. “El presidente está 100% comprometido a garantizar que los terroristas y los migrantes ilegales penales ya no sean una amenaza para los estadounidenses y sus comunidades en todo el país”, escribió en un comunicado.

Mientras sigue su apelación, el Departamento de Justicia ha pedido al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para que el Circuito de DC Pausa la orden del tribunal de distritoargumentando que la decisión de Boasberg fue “fundamentalmente erróneamente concebida desde el principio, lo que provocó una confrontación constitucional sobre el desprecio criminal que nunca debería haber surgido”.

¿Qué es el desacato a la corte?

Según la ley federal, el desprecio penal de los tribunales es definido como Desobedecer la “escritura legal, proceso, orden, regla, decreto o comando” de un tribunal federal.

Como con cualquier caso penal, los fiscales tendrían que demostrar más allá de una duda razonable que un acusado, en este caso, potencialmente un funcionario federal, violó deliberadamente una orden, dice Mitchell Epner, socio del bufete de abogados de Nueva York, Kudman Trachten Aloe Posner.

Los casos de desacato son extremadamente raros, según Epner. Dijo que durante su período de tres años como fiscal federal en Nueva Jersey, no puede recordar que nadie amenazara con traer un desacato penal del caso judicial, y mucho menos presentar cargos.

“En mi experiencia como abogado en los últimos 30 años, incluso el indicio de ser retenido por un juez es lo suficientemente suficiente para causar litigantes para corregir su comportamiento”, dijo Epner.

¿Qué sucede después en este caso?

Antes de seguir adelante, Boasberg dio al gobierno Una oportunidad para “purgar” su presunto desprecio, diciendo que el gobierno podría llevar a los migrantes a la custodia de los Estados Unidos para que puedan buscar alivio de un tribunal. Si la administración decide seguir esa ruta, dio a los funcionarios una semana para presentar documentos judiciales “explicando los pasos que han tomado y tomarán”.

Boasberg dijo que también está abierto a otras soluciones.

De lo contrario, Boesberg dice que la administración Trump tiene una semana para dar a la corte los nombres de quien “tomó la decisión de no detener la transferencia” de los migrantes cubiertos por sus órdenes. Si es necesario, Boasberg dijo que celebrará audiencias u ordenará deposiciones para recopilar más detalles.

Después de eso, Boasberg dijo que podría recomendar un enjuiciamiento penal por desacato al tribunal, aunque no está claro quién sería el acusado.

Sin embargo, Boasberg no necesariamente no puede forzar los cargos a traerse. Los enjuiciamientos federales generalmente son manejados por el Departamento de Justicia, que tiene el poder de decidir qué casos persigue, lo que hace que sea muy poco probable que la administración Trump elija acusar criminalmente a sus propios funcionarios. Epner le dijo a CBS News que “no puede imaginar una circunstancia” en la que el Departamento de Justicia elige presentar esos cargos.

¿Puede Boasberg nombrar a un abogado privado para procesar a la administración?

Es complicado. Boasberg señala que si el Departamento de Justicia decide no presentar cargos de desacato, tiene el derecho de nombrar a un abogado privado para intervenir y procesar el caso. Esa opción no es desconocida: en un caso 2023 conocido, el La Corte Suprema decidió no derribar Una condena por desprecio contra el abogado Steven Donziger que fue procesado por abogados privados.

Pero esa ruta es extremadamente inusual y seguramente enfrentaría un retroceso legal, dice Epner. En el pequeño puñado de situaciones en las que los jueces han designado a los abogados para intervenir y actuar como fiscal, generalmente se debe a que el Departamento de Justicia simplemente decidió traer cargos de desacato no valía su tiempo, según Epner. El caso de Boasberg es mucho más espino porque implicaría una confrontación directa con los funcionarios federales.

“En realidad, tratar de procesar un desprecio criminal aquí sería un desastre porque todos estos problemas tendrían que ser desempaquetados”, dijo Epner.

Cualquier esfuerzo por procesar a los funcionarios de la administración Trump en privado podría llegar a la Corte Suprema, y ​​Epner argumenta que “toda evidencia es que se están agachando en todas las posiciones posibles para evitar un enfrentamiento con Donald Trump”. El tribunal ya ha intervenido, anulando la orden de Boasberg sobre el argumento de que los casos Debería haber sido traído en otro distrito de la corte.

Por esas razones, Epner cree que es poco probable que Boasberg vaya con abogados privados, diciendo: “Literalmente está estableciendo una crisis constitucional”.

¿Podría la administración Trump enfrentar otros cargos de desacato?

No está claro, aunque la administración se ha encontrado con la resistencia de los jueces federales en otros casos.

Juez Paula Xinis ha ordenado al gobierno que facilite el regreso de Kilmar Abrego García, un nativo de El Salvador, quien admitió la administración Trump fue enviado por error a la misma prisión salvadora que los migrantes venezolanos. En Audiencia martesXinis dijo que la administración “aún no ha cumplido el mandato, la orden, que emití”, y ordenó un descubrimiento acelerado en el caso, diciendo: “No habrá tolerancia para la propiedad o la grandiosa”.

Los abogados de Abrego García tienen sugerido El gobierno se mantiene en desprecio. Xinis dijo el martes: “Tendré el registro delante de mí para llamarlo como lo veo” antes de decidir.