Kilmar Abrego García fue “traumatizado” en Cecot, el senador Van Hollen dice después de reunirse en El Salvador

El senador de Maryland, Chris Van Hollen, regresó de su viaje a El Salvador el viernes después de Reunión con Kilmar Abrego Garcíael hombre que fue deportado debido a un error administrativo.

Van Hollen viajó a El Salvador el miércoles 16 de abril para verificar la salud y el bienestar de Abrego García, un mes después de ser deportado a un salvador prisión de supermax conocida como cecot.

“Su conversación conmigo fue la primera comunicación que tuvo con alguien fuera de la prisión desde que fue secuestrado. Dijo que se sintió muy triste por estar en una prisión porque no había cometido ningún delito”, dijo Van Hollen.

Sin embargo, dijo, Abrego García ha sido trasladado a otra prisión donde dice que las condiciones son mejores.

“Me lo dijo, y esto fue ayer, hace ocho días, por lo que hace nueve días a partir de hoy, fue trasladado a otro centro de detención en Santa Ana, donde las condiciones son mejores. Pero dijo, a pesar de las mejores condiciones, todavía no tiene acceso a ninguna noticia del mundo exterior y no hay capacidad para comunicarse con nadie en el mundo exterior”, dijo Van Hollen.

Abrego García fue “traumatizado” en Cecot, dice Van Hollen

Van Hollen dijo que le preguntó a Abrego García cómo estaba lidiando con sus circunstancias.

“Dijo que pensar en ustedes, miembros de su familia, es lo que le dio historia para perseverar, seguir el día a día, incluso en estas horribles circunstancias”, contó Van Hollen.

Durante su conversación, Abrego García describió su experiencia en Cecot.

Abrego García dijo que después de ser detenido por funcionarios de ICE, fue llevado a un centro de detención de Baltimore y luego se mudó nuevamente a otra instalación en Texas.

“No sé si eran horas o días de período, fue esposado, encadenado y colocado en un avión, junto con otros, donde no podían ver fuera de las ventanas. No había forma de ver a dónde iban en el avión, no sabían con certeza a dónde iban. Aterrizaron en El Salvador”, dijo Van Hollen.

Después de llegar a la prisión, Abrego García fue colocado en una celda con otros 25 prisioneros.

“Estaba traumatizado por estar en Cecot y temeroso de muchos de los prisioneros en otros bloques de celdas que lo llamaron y se burlaron de varias maneras, me dijo”, dijo Van Hollen.

Van Hollen enfrentó desafíos tratando de reunirse con Abrego García

Durante su viaje, Van Hollen inicialmente enfrentó desafíos al tratar de coordinar una reunión con Abrego García.

El primer día de su viaje, el senador se reunió con el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa, quien negó la solicitud de Van Hollen para una reunión o llamada telefónica con Abrego García.

“Cuando me reuní con el vicepresidente de El Salvador, le pedí que no fuera cómplice de la ruptura de la ley de la administración Trump en los Estados Unidos de América y que liberara al Sr. Abrego García”, dijo Van Hollen durante una conferencia de prensa.

El jueves por la mañana, Van Hollen dijo que había sido alejado de un punto de control militar Cerca de Cecot por soldados a los que se les había ordenado no dejarlo continuar.

Sin embargo, el jueves por la noche, el senador confirmó Se reunió con Abrego Garcíacompartiendo una foto de su reunión en lo que parecía ser un restaurante.

“He llamado a su esposa, Jennifer, para transmitir su mensaje de amor”, Van Hollen dijo en una publicación en las redes sociales.

El presidente de El Salvador Nayib Bukele compartió fotos de la reunión Además, diciendo Abrego García, “recibe el honor de quedarse bajo la custodia de El Salvador”.

Deportación de Abrego García

Abrego García es un nativo de El Salvador que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos en 2011.

Fue detenido por los agentes de inmigración y aduana (ICE) de Estados Unidos en marzo cuando dejaba su trabajo en Baltimore.

Él y otros 200 migrantes fueron transportados a Cecot en El Salvador por avión a la dirección de la administración Trump.

Su deportación provocó una batalla legal ya que estaba bajo una orden de protección otorgada por un juez de inmigración en 2019. La orden de “retención de la eliminación” debería haberle impedido ser deportado a El Salvador.

Los funcionarios de ICE admitieron en una presentación del tribunal que la deportación de Abrego García ocurrió debido a un error administrativo, aunque no se movieron para corregir el error.

Los procedimientos legales todavía se están desarrollando en un tribunal federal después de que la administración Trump ordenó un juez federal y luego por la Corte Suprema. Facilitar el regreso de Abrego García a los EE. UU.

Abrego García no tiene antecedentes penales.

Los supuestos empates de MS-13 de Kilmar Abrego García

La administración Trump continúa afirmando que Abrego García es miembro de la pandilla transnacional MS-13. El abogado y la familia de Abrego García han negado las acusaciones.

“Están tratando de hacer este caso sobre MS-13, cuando, de hecho, el juez en el caso ha dicho que no han proporcionado evidencia sustancial o significativa para respaldar su reclamo”, dijo Van Hollen el jueves.

Las acusaciones de la conexión de Abrego García con MS-13 provienen de su arresto en 2019. Los documentos judiciales muestran que Abrego García fue arrestado fuera de un hogar con otros tres hombres, al menos dos de los cuales tenían presuntos lazos de pandillas.

Según su abogado, Abrego García solicitaba trabajo fuera de la tienda cuando apareció la policía y comenzó a interrogar a los hombres sobre las afiliaciones de pandillas.

Según el Documentos judiciales compartidos por la Fiscal General Pam Bondiun detective reconoció a uno de los hombres del grupo como miembro de la pandilla MS-13 con antecedentes penales.

Los detectives indicaron en su informe que un segundo hombre tenía tatuajes que eran “indicativos de la cultura de las pandillas hispanas”.

Después de entrevistar a Abrego García, la policía señaló que llevaba un sombrero de Chicago Bulls y sudadera con sudadera con símbolos que dijeron que también eran indicativos de la cultura de las pandillas. Una fuente que la policía había utilizado anteriormente también informó que Abrego García era un miembro activo de MS-13, según documentos judiciales.

Posteriormente fue arrestado y luego compareció ante el tribunal, donde un juez de inmigración de los Estados Unidos le otorgó la orden de “retención de la eliminación” y un permiso de trabajo.