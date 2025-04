El senador dice que a Abrego García se le negó la llamada telefónica durante la deportación

A unos tres kilómetros fuera de Cecot, los soldados nos detuvieron. Se podía ver que el resto del tráfico podía pasar. Los soldados nos detuvieron y nos dijeron que no se nos permitía continuar más lejos. Mucho más tarde en la tarde, en realidad me estaba preparando para tomar un avión fuera de San Salvador aquí más tarde ayer por la noche, y de repente me di cuenta de que se me permitiría reunirme con Kilmar Abrego García. Y lo trajeron al hotel donde me estaba alojando. Habló varias veces sobre su hijo de 5 años que tiene autismo. Hijo de cinco años, que estaba en el automóvil en Maryland cuando Kilmar fue detenido por agentes del gobierno de los Estados Unidos y esposado. Su hijo de 5 años estaba en el auto en ese momento. Me dijo que primero lo llevaron a Baltimore. Supongo que ese fue el Centro de Detención de Baltimore. Pidió hacer una llamada telefónica desde allí para que la gente supiera lo que le había pasado. Pero se le negó esa oportunidad.