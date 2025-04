La Corte Suprema bloquea temporalmente nuevas deportaciones bajo la Ley de enemigos alienígenas

La Corte Suprema de los Estados Unidos bloqueó temporalmente las deportaciones de cualquier venezolano celebrado en el norte de Texas bajo una ley de guerra del siglo XVIII.

En una breve orden, el tribunal ordenó a la administración Trump que no eliminara a los venezolanos retenidos en el Centro de Detención de Bluebonnet “hasta que se ordene más de este tribunal”.

Justices Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron.

El Tribunal Superior actuó durante la noche después de un Apelación de emergencia de la Unión Americana de Libertades Civilesafirmando que las autoridades de inmigración parecían estar moviéndose para reiniciar las mudanzas bajo la Ley de Enemigos Alien (AEA) de 1798. La Corte Suprema había dicho a principios de abril que las deportaciones podrían proceder solo si los que se eliminan tenían la oportunidad de argumentar su caso en la corte y se les dio “un tiempo razonable” para disputar sus remotos pendientes.

“Estos hombres estaban en peligro inminente de gastar sus vidas en una horrible prisión extranjera sin haber tenido la oportunidad de ir a la corte”, dijo el abogado de ACLU, Lee Gelernt, a CBS News en un comunicado el sábado. “Nos sentimos aliviados de que la Corte Suprema no haya permitido que la administración los aleje como otros fueron el mes pasado”.

El viernes, dos jueces federales se negaron a intervenir como abogados para los hombres, lanzaron una campaña legal desesperada para evitar su deportación. El sábado temprano, el 5º Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos se negó a emitir una orden que protegía a los detenidos de ser deportados.

Se espera que la administración regrese rápidamente a la Corte Suprema en un esfuerzo por persuadir a los jueces para que levante su orden temporal.

La ACLU ya había demandado para bloquear las deportaciones de dos venezolanos celebrados en la instalación de Bluebonnet y buscó una orden que produzca mudanzas de cualquier inmigrante en la región bajo la Ley de Enemigos Alien.

En una presentación de emergencia la madrugada del viernes, la ACLU dijo que escuchó de abogados y familiares de algunos de los hombres celebrados en el centro de detención en Ansen, Texas, que las autoridades de inmigración acusaban a los hombres de ser miembros de Tren de Aragua, el presidente de las pandillas venezuelas, Trump, se ha convertido en un punto focal de su inmigración ilegal. La organización, citando abogados y familiares, dijo que algunos de ellos habían recibido avisos que les dijeron que estaban programados para ser deportados bajo la ley de guerra.

Citando las deportaciones del 15 de marzo de decenas de migrantes que fueron llevados al notorio centro de El Salvador para el confinamiento del terrorismo, o Cecot, Mega-Prison, la ACLU imploró al juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, James Wesley Hendrix, que actúe rápidamente.

“(G) Englive la naturaleza brutal de la prisión salvadora donde otros hombres venezolanos fueron enviados bajo la (Ley de Enemigos Alien) el mes pasado, el daño irreparable para ellos es manifiesto”, dijo la moción de emergencia de la ACLU.

Trump invocó el Enemigos alienígenas actúan en marzo Para ordenar a los funcionarios que detengan y eliminen de inmediato a los migrantes venezolanos con presuntos vínculos con Tren de Aragua, argumentando que estaban invadiendo o organizando una incursión en los Estados Unidos

La Ley solo se ha invocado tres veces anteriores en la historia de los Estados Unidos, más recientemente durante la Segunda Guerra Mundial para celebrar civiles japoneses-estadounidenses en los campos de internamiento. La administración Trump sostuvo que el AEA le dio el poder de eliminar rápidamente a los inmigrantes que identificó como miembros de la pandilla, independientemente de su estado de inmigración.

Después de la orden de la corte superior unánime el 9 de abril, jueces federales en Colorado, Nueva York y el sur de Texas órdenes emitidas de inmediato que salgan de la eliminación de detenidos bajo el AEA hasta que la administración proporcione un proceso para que hagan reclamos en los tribunales.

Pero no se había emitido tal orden en el área de Texas que cubre Bluebonnet, que se encuentra a 24 millas al norte de Abilene en el extremo norte del estado del estado.

El juez Hendrix, un designado de Trump, esta semana se negó a prohibir que la administración retirara a los dos hombres identificados en la demanda de la ACLU porque la aplicación de inmigración y aduana presentaron declaraciones juradas de que no serían deportados de inmediato. También se pareció a emitir una orden más amplia que prohíbe la eliminación de todos los venezolanos en el área bajo la Ley porque dijo que las mudanzas aún no habían comenzado.

Pero la presentación del viernes de la ACLU incluyó declaraciones juradas de tres abogados de inmigración separados que dijeron que sus clientes en Bluebonnet recibieron papeleo que indican que eran miembros de Tren de Aragua y podrían ser deportados el sábado.

Un abogado de la Sociedad de Ayuda Legal dijo que su cliente se negó a firmar los documentos que estaba otorgando el personal del centro de detención porque estaban en inglés y no podía entender lo que decían.

Gelernt dijo en una audiencia del viernes por la noche antes Juez de distrito James E. Boasberg En Washington, DC, que la administración inicialmente trasladó a los venezolanos a su instalación de inmigración del sur de Texas para la deportación. Pero dado que un juez prohibió las deportaciones en esa área, las ha canalizado a la instalación de Bluebonnet, donde no existe tal orden. Dijo que los testigos informaron que los hombres estaban siendo cargados en los autobuses el viernes por la noche para ser llevados al aeropuerto.

Con Hendrix no de acuerdo con la solicitud de la ACLU para una orden de emergencia, el grupo recurrió a Boasberg, quien inicialmente detuvo las deportaciones en marzo. La Corte Suprema dictaminó que las órdenes contra la deportación solo podían provenir de jueces en jurisdicciones donde se celebraron inmigrantes, lo que Boasberg dijo que lo hizo impotente el viernes.

“Simpatía con todo lo que estás diciendo”, dijo Boasberg a Gelernt. “Simplemente no creo que tenga el poder de hacer nada al respecto”.

Boasberg esta semana descubrió que hay una causa probable de que la administración Trump cometiera desprecio criminal Al ignorar su orden de dar la vuelta a los aviones que llevan más de 200 migrantes venezolanos con destino a El Salvador. Le preocupaba que el periódico que ICE estaba dando a los retenidos no dejara en claro que tenían el derecho de impugnar su remoción en la corte, lo que creía que la Corte Suprema ordenó.

Drew Ensign, abogado del Departamento de Justicia, no estuvo de acuerdo, diciendo que las personas programadas para la deportación tendrían un “mínimo” de 24 horas para impugnar su remoción en la corte. Dijo que no se programaron vuelos para el viernes por la noche y que no tenía conocimiento del sábado, pero el Departamento de Seguridad Nacional dijo que reservó el derecho de eliminar a las personas.

Ice dijo que no comentaría sobre el litigio.

También el viernes, un juez de Massachusetts hizo permanente su prohibición temporal de la administración que deporta a los inmigrantes que han agotado sus apelaciones a países distintos de sus países de origen a menos que se les informara de su destino y haya dado la oportunidad de objetar si enfrentarían tortura o muerte allí.

Algunos venezolanos sujetos a la Ley de Enemigos Alien de Trump han sido enviados a El Salvador y alojados en su notorio prisión principal.

Camilo Montoya-Galvez contribuyó a este informe.