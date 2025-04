Transcripción: Representante Brian Fitzpatrick en “Face the Nation con Margaret Brennan”, 20 de abril de 2025

La siguiente es la transcripción de una entrevista con el representante Britan Fitzpatrick, republicano de Pensilvania, que se emitió en “enfrentar la nación con Margaret Brennan” el 20 de abril de 2025.

Weijia Jiang: Rusia y Ucrania intercambiaron cientos de prisioneros de guerra ayer, el mayor intercambio desde que Rusia lanzó su invasión hace más de tres años. Pero a pesar de la esperanza de que una breve tregua de Pascua pueda abrir la puerta a la paz duradera, tanto Kyiv como Moscú se están acusando mutuamente de romper el alto el fuego. El congresista republicano de Pensilvania, Brian Fitzpatrick, está de regreso de un viaje a la primera línea de Ucrania, y se une a nosotros esta mañana desde Langhorne, Pensilvania. Congresista, gracias por estar aquí.

REPS. Brian Fitzpatrick: Buenos días, Weijia. Felices Pascuas.

Weijia Jiang: Feliz Pascua para ti también. Así que hace solo unas horas, aterrizaste de esa visita a Ucrania, y tuvo la oportunidad de sentarte con el presidente Zelenskyy. ¿Hablaste sobre el estado del acuerdo de paz que Estados Unidos está tratando de negociar?

REPS. Fitzpatrick: Seguro que lo hicimos. Pasamos mucho tiempo con ellos, uno a uno. El presidente Zelenskyy y yo hemos hablado muchas veces. Ahora lo considero un amigo y un gran líder. Y sí, hablamos extensamente sobre una gran cantidad de temas. No dejamos realmente nada fuera de la discusión. Y obviamente, ese día, estaba firmando un memorando de comprensión sobre un acuerdo de minerales, que han ido de un lado a otro. Sabes, él y yo hablamos sobre las garantías de seguridad. Obviamente, eso es una gran preocupación suya. Él está legítimamente preocupado. La historia es con el memorando de Budapest. Cuando Ucrania fue la tercera armas nucleares de poseedores más grandes, las abandonaron voluntariamente, basadas en un memorando, también un memorando en 1994 que decía que obtendrían garantías de seguridad para renunciar al arsenal nuclear. Resulta que esa promesa no fue mantenida por nada menos que Rusia, ¿verdad? Ir. Entonces tiene preocupaciones justificables, pero hablamos a través de eso porque queremos que esta asociación económica sea el precursor de las garantías de seguridad.

WEIJIA JIANG: Y solo un rápido seguimiento sobre ese congresista que el presidente indicó en la Oficina Oval el jueves que ese acuerdo se firmaría la próxima semana. ¿Sabes si eso es cierto?

REPS. Fitzpatrick: Bueno, eso queda por ver, y depende de lo que hay en el trato. Entonces, lo que el presidente Zelensky me dejó claro, como lo ha hecho muchas veces, es, ya sabes, ciertos acuerdos pueden ser firmados por su ministro de finanzas y el secretario Bessent, pero si está redactado de manera diferente, si hay números específicos, por ejemplo, eso es algo que necesita pasar por su parlamento y potencialmente nuestro Congreso, si es de moda en términos de un tratado. Por lo tanto, mucho de esto dependerá de los detalles y de lo que realmente está en él, en términos de lo que se requiere para la aprobación.

Weijia Jiang: Está bien. Así que esperaremos, esperamos para ver eso. Acabas de hablar sobre toda la frustración que Zelenskyy continúa expresando, y lo hizo con respecto a este alto el fuego de Pascua. Si estos dos países ni siquiera pueden pasar un alto el fuego de vacaciones, ¿cuán realista es una pausa de 30 días, sin mencionar el final de una guerra en el corto plazo?

REPS. Fitzpatrick: Eso depende completamente de Vladimir Putin. El hombre nunca ha mantenido su palabra, en ningún contexto, hasta donde sé. Así que tenemos que saber qué estamos tratando con nuestro gobierno, espero saber con quién están tratando, con Vladimir Putin. No es un hombre de su palabra. No está interesado en la paz. Espero que llegue allí. No es tan diferente, Weijia, del acosador de la escuela. Si miras a Rusia, ¿verdad? Obviamente, es enorme geográficamente, pero una población de aproximadamente 150 millones de personas, aproximadamente la mitad del tamaño de los Estados Unidos, 1/5 del tamaño de Europa, un PIB total de $ 2 billones. Ese es el PIB del estado de Texas. Por lo tanto, son grandes, pero son débiles, y están demostrando esa debilidad por el hecho de que ni siquiera pueden procesar con éxito una guerra contra un vecino mucho más débil. Así que tenemos que parar, ya sabes, tener miedo o inclinarnos ante Rusia. Necesitamos enfrentarnos a Rusia. Necesitamos defender a Ucrania, apoyar a Ucrania, y si se hace de la manera correcta, esto terminará positivamente. Se trata de paz a través de la fuerza. Hay paz a través de la fuerza y ​​la guerra a través de la debilidad. No hay una tercera opción mágica.

WEIJIA JIANG: Bueno, el presidente Trump y el secretario de Estado Rubio han dicho que Estados Unidos tiene que averiguar si un acuerdo es factible en cuestión de días, o simplemente seguir adelante. Y el viernes, le pregunté al presidente Trump sobre este nuevo sentido de urgencia. Esto es lo que dijo.

[START SOUND ON TAPE]

Weijia Jiang: ¿Qué necesitas para ver desde ambos lados para mantener las negociaciones en marcha? ¿Qué quieres ver de Rusia y Ucrania?

Donald Trump: Tengo que ver, toda mi vida ha sido una gran negociación, y sé cuándo la gente nos está jugando, y sé cuándo no lo son. Y tengo que ver un entusiasmo para querer terminarlo.

[END SOUND ON TAPE]

Weijia Jiang: ¿Cuánto de esta demanda, congresista por entusiasmo, crees que es un mensaje directo para Rusia y cuánto tiempo tienen estas dos partes para hacer algo?

REPS. Fitzpatrick: Bueno, espero que esté dirigido a Rusia. Creo que está dirigido a Rusia. Puedo decirte, el presidente Zelenskyy, el pueblo ucraniano. Los conozco bien, Weijia. He vivido allí como agente del FBI. Me asignaron allí como una contrainteligencia rusa que trabaja. Quieren paz. Son una nación pacífica. Hay funcionarios electos elegidos democráticamente, incluido el presidente Zelenskyy. Quieren paz. No pidieron esta invasión. No provocaron esta invasión. Fueron invadidos por Vladimir Putin, quien había estado telegrafiando este golpe durante años. Todos sabíamos lo que tenía la intención de hacer, y ahora lo está haciendo. Él ve la caída de la Unión Soviética como el mayor desastre geopolítico de nuestras vidas, y está tratando de reconstituirla. El primer paso es Ucrania. No podemos permitirle que haga eso, y lo que tampoco podemos permitir es que el precedente se establezca aquí de que los dictadores serán recompensados ​​por violar las fronteras territoriales y la soberanía territorial de sus vecinos. No podemos recompensar eso. Entonces, ya sabes, yo- quiero decir esto también. Creo que el secretario Rubio está haciendo un gran trabajo. Es un hombre inteligente. Él entiende a Putin, entiende la dinámica del conflicto de Rusia-Ucrania y la historia allí, y tengo plena fe en su capacidad para intercambiar un acuerdo justo y justo. Pero es importante recordar, y esto se aplica a todos los acuerdos en los que facilitamos como una nación, que, en última instancia, depende de las naciones aceptar y cumplir con esas condiciones. El presidente Zelensky, el pueblo ucraniano, quiere desesperadamente la paz. Siempre han querido la paz. Eran una nación pacífica antes de que Rusia los invadiera injustamente, y quieren recuperarla, pero tiene que ser una paz justa y duradera.

Weijia Jiang: Y muy rápido, congresista, porque tenemos que dejarte ir pronto. Pero si estas conversaciones fallan, el presidente era ambiguo sobre si la administración continuaría apoyando a Ucrania, y el presidente Johnson ha dicho anteriormente que no había apetito por ayuda adicional. Entonces, ¿habrá una nueva factura en el piso de la Cámara, rápidamente?

REPS. Fitzpatrick: Sí, no quiero adelantarme a la administración o al orador, pero lo dejaré en esto. Haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que Ucrania gana esta pelea y que Rusia pierde, y que tengamos un asentamiento pacífico. Si observa cada vez que el apoyo de Ucrania se ha puesto en el piso de la casa, un apoyo abrumador.

Weijia Jiang: Gracias, el congresista Fitzpatrick, realmente aprecia su tiempo.