Transcripción: el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, en “Face the Nation con Margaret Brennan”, 20 de abril de 2025

La siguiente es la transcripción de una entrevista con Austan Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, que se emitió en “Fac the Nation con Margaret Brennan” el 20 de abril de 2025.

Weijia Jiang: Nos dirigimos ahora a la economía y al presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, se une a nosotros esta mañana desde Chicago. Austan, es genial verte esta mañana.

Austan Goolsbee: Sí. Gracias por invitarme, Weijia.

Weijia Jiang: Quiero hablar sobre el plan de tarifas del presidente Trump, porque la semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que los aumentos arancelarios fueron más altos de lo esperado, y los efectos económicos también lo serán, incluida una mayor inflación y un crecimiento más lento. ¿Estás de acuerdo con esa evaluación?

Austan Goolsbee: Bueno, mira, estoy aquí afuera. El distrito de la Fed de Chicago es el corazón del Medio Oeste, Iowa, Illinois, Indiana, Wisconsin, Michigan. Amigos, cuando estoy hablando con ellos, los empresarios y los líderes cívicos han estado diciendo durante meses que tenían ansiedad porque si los aranceles iban a ser tan grandes como lo que dicen, lo que estaban diciendo que podrían ser en febrero, marzo, que eso tendría un impacto bastante significativo en sus operaciones. El anuncio de tarifa, el 2 de abril, fue definitivamente más grande que qué, lo que habían estado expresando, pero solo hay muchos signos de interrogación. No sabemos dentro de 90 días, cuando, cuando han revisado los aranceles, simplemente no sabemos lo grandes que van a ser.

Weijia Jiang: Sí, y la administración dice que tienen muchas ofertas en las obras, por lo que tenemos que esperar para ver cómo se ven. El ex asesor económico de Trump, Gary Cohn, estaba en CNBC hablando sobre lo que está escuchando de los ejecutivos de negocios sobre cómo están afectando a los consumidores en este momento. Quiero jugar eso, algo de eso para ti.

Gary Cohn: Lo que todos les preocupa es junio, julio y agosto. ¿Estamos simplemente sacando toda esta demanda del verano? Debido a que las personas que iban a comprar cosas naturalmente durante los próximos seis meses dicen: Mira, voy a salvar la tarifa. Lo voy a comprar ahora.

WEIJIA Jiang: Entonces, él está hablando de personas que intentan adelantarse a los aranceles en caso de que no se alcancen acuerdos en caso de que esos números altos se pongan en vigencia. Así que me pregunto si está escuchando lo mismo de sus contactos en Chicago que la gente está tratando de salir corriendo para comprar, y ¿cómo afecta eso a su perspectiva para la economía?

Austan Goolsbee: Sí, ese tipo de compras preventivas probablemente sea aún más pronunciada en el lado comercial, donde en anticipación, muchas de las importaciones a las que se aplicarían los aranceles, especialmente en el sector automotriz, son cosas que son piezas, componentes, suministros que ingresan a la fabricación de otros productos. Así que escuchamos mucho sobre la construcción preventiva de inventarios que podrían durar 60 días, 90 días, si iba a haber más incertidumbre. Eso plantea la posibilidad de que Gary Cohn haya planteado allí, esa actividad podría parecer artificialmente alta en la inicial y luego para el verano, podría caer, porque la gente lo había comprado todo y lo llevó hacia adelante. Todavía tengo esperanzas, y las personas con las que hablé en el Medio Oeste todavía tienen la esperanza de que en el back -end de esto, sería más como lo que dijo el Secretario Besent, que esto podría ser una chispa para llevar a una nueva edad de oro del comercio global. Si podemos superar esto, es importante recordar que los datos duros que llegan a abril fueron bastante buenos, la tasa de desempleo en torno a un empleo estable, pleno empleo e inflación. Es solo un deseo de que las personas expresen que no quieren volver a un tipo de 21 y 22 en un momento en que estaba la inflación, realmente estaba fuera de control.

Weijia Jiang: Lo tengo. Quiero volver a los comentarios de Jay Powell sobre el impacto de los aranceles, o el impacto potencial, porque llevaron al presidente Trump a arrancar al declarar que “la terminación de Powell no puede ser lo suficientemente rápido”. Esto es lo que dijo el presidente cuando los periodistas presionaron si tiene el poder de eliminar a Powell.

Donald Trump: No estoy contento con él. Le hice saber, y si lo quiero, él estará fuera de allí muy rápido, créeme.

Weijia Jiang: Ahora, Austan, sé que la Fed no se convierte en política, y no voy a pedirte que hagas eso, pero me pregunto si declaraciones como esta socavan o complican tu trabajo como una institución apolítica.

Austan Goolsbee: Mira, me alegro de que no me hayas pedido asesoramiento legal, porque tengo un doctorado econ. Nunca pidas el consejo legal de alguien como yo. Diría que, la independencia monetaria, antes de estar en la Fed, fui economista de investigación en la Universidad de Chicago. Existe unanimidad virtual entre los economistas de que la independencia monetaria de la interferencia política, que la Fed o cualquier banco central pueden hacer el trabajo que necesita hacer, es realmente importante. Y llegaron a eso no como una teoría, sino solo mirando alrededor del mundo en lugares donde no tienen independencia monetaria. Y el hecho es que la tasa de inflación es más alta, el crecimiento es más lento, el mercado laboral es peor. Así que realmente, espero que no nos mudemos a un entorno donde se cuestione la independencia monetaria. Porque eso, eso socavaría la credibilidad de la Fed.

