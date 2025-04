¿Puede Trump despedir al presidente de la Reserva Federal Jerome Powell? Esto es lo que debe saber.

El presidente Trump permanece en el ataque contra Jerome Powell, ridiculizando al jefe de la Reserva Federal en las redes sociales correo el lunes como un “gran perdedor” y presionándolo para reducir las tasas de interés “ahora”.

La última explosión se produce solo unos días después de que Trump dijo el 17 de abril que la de Powell “La terminación no puede llegar lo suficientemente rápido“El viernes, el director del Consejo Nacional de Económica, Kevin Hassett, también dijo que la administración Trump está estudiando si dispara Powell es una opción.

Las tasas de interés están en el corazón de la queja del Sr. Trump sobre el desempeño de Powell, y el presidente argumentó que la Fed debería actuar para reducir el costo de los préstamos para los consumidores y las empresas. La Fed ha mantenido su tasa de referencia en estado desde su recorte más reciente en diciembre porque la inflación se ha mantenido pegajosa, desafiando los esfuerzos del banco para aumentar los aumentos de precios más en línea con su objetivo anual del 2%.

Trump ha contrastado con precisión la precaución de la Fed al aliviar las tasas con la mudanza del Banco Central Europeo el 17 de abril para reducir su tasa de referencia en una cuarta parte de un punto porcentual.

El arma más potente de la Fed contra la inflación es aumentar o mantener tasas de interés más altas, porque un aumento en los costos de endeudamiento ralentiza la demanda económica, lo que alivia las presiones inflacionarias.

La Casa Blanca rechazó más comentarios.

Esto es lo que debe saber sobre si Trump puede despedir a Powell.

¿Puede el Sr. Trump disparar Powell?

Los miembros de la junta de agencias federales independientes como la Reserva Federal solo pueden ser forzados antes de que sus términos expiren “por causa”. Que fue establecido por un Formo histórico de 1935 por la Corte Suprema que afirmó la autoridad del Congreso para crear tales agencias.

“La necesidad fundamental de mantener cada uno de los tres departamentos generales del gobierno está completamente libre del control o influencia coercitiva, directa o indirecta, de cualquiera de los demás a menudo se ha enfatizado, y apenas está abierta a una pregunta seria”, el tribunal “, el tribunal”, el tribunal “, el tribunal”, el tribunal “, el tribunal”, el tribunal “, el tribunal”, el tribunal “, el tribunal”, el tribunal “, el tribunal”, el tribunal ” gobernado En el caso, el albacea de Humphrey v. Estados Unidos.

Pero Trump ha desafiado durante mucho tiempo las normas políticas, incluido el empoderamiento de Elon Musk para reducir la fuerza laboral federal a través del Departamento de Eficiencia del Gobierno, o Doge. Desde que comenzó el segundo mandato del Sr. Trump en enero, también ha despedido a algunos reguladores independientes, acciones que han sido impugnadas en la corte.

Mientras que los tribunales inferiores determinaron que el despido del Sr. Trump de un miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales y un miembro de la Junta de Protección de Sistemas de Méritos era ilegal, la Corte Suprema detenido temporalmente Esas decisiones a principios de este mes.

¿Quién designó al presidente de la Fed, Jerome Powell?

Powell fue nominado para liderar a la Fed por el Sr. Trump en 2017, y el presidente Joe Biden lo volvió a nominar para cumplir otro mandato de cuatro años en noviembre de 2021.

¿Cuál es la preocupación del Sr. Trump sobre Powell?

Trump ha argumentado que Powell se está moviendo demasiado lentamente para reducir las tasas de interés de referencia de la Fed, lo que afecta el costo de los préstamos para tarjetas de crédito, préstamos para automóviles y otras formas de deuda de consumidores y comerciales.

La tasa de referencia de la Reserva Federal actualmente se encuentra en un rango objetivo de 4.25% a 4.5%, la más alta desde 2007, de acuerdo a Bankrate.

“Con los costos de energía muy bajos, los precios de los alimentos (¡incluido el desastre del huevo de Biden!) Sustancialmente más bajos, y la mayoría de las otras cosas de” cosas “, prácticamente no hay inflación”, escribió Trump el lunes.

Agregó: “Con estos costos de tendencia tan bien descendente, justo lo que predije que harían, casi no puede haber inflación, pero puede haber una desaceleración de la economía a menos que el Sr. Too Late, un gran perdedor, disminuya las tasas de interés ahora”.

La inflación ha retrocedido desde su máximo posterior a la pandemia del 9.1% en junio de 2022, pero aún no está en la meta de la Fed de una tasa anual del 2%. En marzo, el índice de precios al consumidor aumentó un 2,4% anual, una señal de que la inflación continúa filtrándose.

¿Qué ha dicho Powell sobre las tarifas del Sr. Trump?

Powell ha señalado que la Fed está vigilando el ojo atento al Impacto de las políticas comerciales de Trump. En un discurso la semana pasada en el Club Económico de Chicago, el jefe de la Fed señaló que los aranceles de la administración Trump son “significativamente más grande de lo previsto“

“Es probable que lo mismo sea cierto para los efectos económicos, que incluirán una mayor inflación y un crecimiento más lento”, agregó.

Aún así, Powell dijo que el banco central puede permitirse esperar para ver cómo se desarrollan tarifas y otras políticas económicas de la administración Trump antes de hacer cambios en las tasas de interés.

¿Qué piensan los inversores de las críticas del Sr. Trump a Powell?

Los analistas de Wall Street dicen que los inversores están sacudidos por las feroces críticas del Sr. Trump a Powell, quien se ha ganado aplausos por ayudar a guiar la política monetaria para que apague la inflación sin causar una recesión. A finales de 2024, la mayoría de los economistas describieron la economía como un terreno firme, con un crecimiento sólido, bajo desempleo e inflación de enfriamiento.

El mercado estremecido el lunes Mientras digerió la última publicación del Sr. Trump sobre Powell, con el S&P 500, Dow Jones Composite y Nasdaq perdiendo más del 2%. Desde el máximo más reciente del S&P 500 en febrero, el índice ha perdido más del 16% de su valor, colocándolo en territorio de corrección.

“El riesgo ahora es doble. Primero, que Powell mantiene la línea y la política se mantiene restrictiva por más tiempo que los mercados que tienen un precio”, dijo Nigel Green, CEO de la firma de asesoría de inversiones Devere Group, en un informe. “En segundo lugar, que Trump interviene, pública o políticamente, provocando preocupaciones sobre la independencia del banco central”.

La Fed ha guardado históricamente su independencia, lo que le permite perseguir su doble mandato de mantener baja la inflación y el mercado laboral en pleno empleo sin presión política.

¿Qué ha dicho Powell sobre renunciar como silla Fed?

Después de que Trump fue elegido en noviembre, Powell dijo que él no renunciaría si el presidente lo pregunta. Powell también ha notado que, según la ley, los presidentes no pueden disparar o degradar a la silla de la Fed. El término de Powell como presidente de la Fed termina el 15 de mayo de 2026.

Algunos legisladores y otros funcionarios de la Reserva Federal vienen a defensa de Powell. El domingo, el senador republicano John Kennedy de Louisiana defendió a Powell en “Meet the Press” de NBC y agregó que “no creo que el presidente, ningún presidente, tenga el derecho de eliminar al presidente de la Reserva Federal”.

“La Reserva Federal debería ser independiente”, dijo.

También el domingo, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee dijo en “Face the Nation” de CBS News que socavar la independencia del banco central podría conducir a una mayor inflación, un crecimiento económico más lento y una contratación más débil.

“[T]El hecho es que la tasa de inflación es más alta, el crecimiento es más lento, el mercado laboral es peor “, dijo.” Así que realmente, espero que no nos mudemos a un entorno donde se cuestiona la independencia monetaria. Porque eso socavaría la credibilidad de la Fed “.





Austan Goolsbee dice que espera que no haya una situación en la que se cuestione la “independencia monetaria” 05:39

William English, economista de la Yale School of Management y ex empleado de la Fed Senior, dijo a The Associated Press que los ataques de Trump contra la Fed no “van a hacer que el pueblo estadounidense sea mejor con el tiempo”.

“Terminarán con toda probabilidad con una mayor inflación, y eso no es algo que la gente quiere”, dijo.

contribuido a este informe.