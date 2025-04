El uso de Trump de las deportaciones de la Ley de Enemigos Alien enemigos enfrenta la prueba legal en la corte federal de Colorado

Un enfrentamiento en la corte federal en Denver podría ayudar a dar forma al futuro paisaje legal que rodea las deportaciones en todo el país.

Una audiencia de alto riesgo concluyó el lunes por la mañana en un caso presentado por los grupos de derechos de los inmigrantes contra la administración Trump. Los abogados de la administración argumentaron que las personas que enfrentan la deportación solo deben ser asignadas el aviso de 24 horas para poder combatir su orden de deportación en la corte, pero los abogados de la Red de Defensa de Inmigrantes de ACLU y Rocky Mountain argumentaron que 24 horas no es “razonable”, según lo ordenado por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

“El gobierno quiere dar la menor atención posible para que puedan sacar a las personas del país sin que un juez lo revise”, dijo el lunes Tim MacDonald, director legal de la ACLU de Colorado, a CBS News Colorado, fuera del tribunal de Alfred A. Arraj US el lunes.

“La idea de que 24 horas es suficiente para alguien detenido en el centro de detención de Aurora, que probablemente no habla inglés, que puede que no tenga un alto nivel de educación, que no tiene un abogado, que no tiene acceso a un teléfono: la idea de que esa persona puede presentar una, cita, ‘escrito de Habeas Corpus’ en 24 horas es imposible, continuó. Continuó.

Tim Macdonald, director legal de la ACLU de Colorado, habla sobre la demanda de la Red de ACLU y Rocky Mountain Advocacy Advocaty Network contra la administración Trump desafiando las deportaciones fuera del tribunal de Alfred A. Arraj en Denver, Colorado, el lunes 21 de abril de 2025. CBS



MacDonald continuó diciendo que alegado A los nazis se les otorgó más derechos En la corte después de la Segunda Guerra Mundial que los venezolanos enfrentan la deportación bajo la administración Trump, haciéndose eco de lo que un juez de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos dijo en Washington, DC el mes pasado.

Charlotte Sweeney, juez de distrito estadounidense para el Distrito de Colorado, dijo el lunes que no gobernaría sobre el caso durante 24 horas. Durante esa audiencia, los abogados de la Red de Defensa de Inmigrantes de ACLU y Rocky Mountain dijeron que 11 personas han sido deportadas de Colorado a El Salvador y alrededor del 85% de las personas que se encuentran en el Centro de Procesamiento de ICE de Aurora, que tiene 1.532 camas, aún no han podido retener asesor legal, que esos grupos argumentan es una violación de sus derechos de proceso.

Los registros judiciales muestran que la audiencia duró poco más de una hora. Además del presidente Trump, los acusados ​​nombrados en el caso incluyen a la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, el director de ICE Todd Lyons, el Secretario de Estado Marco Rubio, el Director de la Oficina de Campo de Ice Denver, Robert Gaudian, y Dawn Ceja, Guardián del Centro de Procesamiento de ICE en Aurora.

Esta foto muestra el Palacio de Justicia de los Estados Unidos Alfred A. Arraj en Denver el martes 11 de marzo de 2025. AP



La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un Rara de fin de semana detener temporalmente el plan de la administración Trump para deportar más migrantes venezolanos de un centro de detención de Texas bajo una ley de verrugas que rara vez se usan en 1798, el Ley de enemigos alienígenas.

El Presidente ha invocado la Ley de Enemigos Alien, permitiendo que la rama ejecutiva detenga o deporte a los no ciudadanos que considera “peligrosos”, particularmente aquellos funcionarios de la administración son parte de la pandilla Tren de Aragua. El mes pasado, la administración utilizó la ley para enviar a más de 200 personas a un prisión en El Salvador.

El fallo del fin de semana de la Corte Suprema fue como Las protestas masivas continuaron en todo el paísincluido en Coloradodenunciando las políticas de inmigración de la administración Trump. La administración insta al tribunal a reconsiderar su decisión bloqueando las deportaciones.

Ahora, el presidente de El Salvador ha propuesto intercambiar a los inmigrantes deportados por prisioneros políticos celebrados en Venezuela.

En Denver, un tribunal federal recientemente prohibió la eliminación de cualquier no ciudadano dentro de Colorado quienes están o estarán sujetos a la Ley de Enemigos Alien. Según sus abogados, algunos de los deportados de Colorado ya han sido enviados a la prisión de El Salvador, según sus abogados.

En cuestión es qué tipo de derechos legales tienen los migrantes para impugnar las acusaciones del gobierno antes de que sean eliminados de los Estados Unidos

Trump ha dicho que Estados Unidos se enfrenta a una “invasión” por parte de la pandilla Tren de Aragua y que tiene la autoridad de usar la ley de 1798. El acto fue invocado por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, incluso en Colorado, para celebrar japoneses estadounidenses en los campos de internamiento, incluidos Campamento amache.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Ley solo se había utilizado contra las potencias centrales durante la Primera Guerra Mundial y contra los británicos durante la Guerra de 1812.

“Si piensas en los campos de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, ese es el tipo de marco que estamos viendo en términos de cómo se ha utilizado esta ley en el pasado”, dijo Laura Lunn, abogada de defensa de los inmigrantes con la Red de Defensa de Inmigrantes de Rocky Mountain.

Laura Lunn, abogada de defensa de inmigrantes de la Red de Defensa de Inmigrantes de Rocky Mountain. CBS



La batalla legal ha provocado una serie de presentaciones de emergencia durante el fin de semana después de que la Corte Suprema sacó un caso en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Washington, DC, diciendo que debía presentarse en Texas y otros estados de los cuales las personas están siendo deportadas.

Cuando se le preguntó por qué es importante este caso, MacDonald dijo: “Si el gobierno puede eliminar a estas personas sin el debido proceso, erosiona las libertades civiles para cada uno de nosotros, y podrían ser los siguientes. Podríamos ser el siguiente. Si el gobierno puede prescindir del debido proceso, es un riesgo de libertad para todos nosotros”.

