¿Puede Harvard resistir el ataque financiero de Trump?

El lunes, la universidad demandó a la administración, argumentando que el gobierno había sobrepasado. La pregunta es si Harvard puede manejar el golpe si su esfuerzo legal no tiene éxito.

Un balance de miles de millones

Harvard estaba sentado en $ 64 mil millones al final de su año fiscal más reciente, después de tener en cuenta sus diversas deudas. En comparación, el presupuesto estatal de Massachusetts de este año vale aproximadamente $ 58 mil millones.

El dinero fluye a la universidad cada año de una variedad de fuentes, incluidas subvenciones de investigación, donaciones y, por supuesto, la matrícula. (El El precio de la etiqueta pronto será de $ 59,320; La habitación y la junta y otras tarifas obtienen casi $ 30,000 más.) Pero la mayor parte de la riqueza de Harvard, más de $ 53 mil millones, se mantiene en su dotación, que se asemeja a una enorme cuenta de jubilación que está construida para durar.

Puede parecer simple para Harvard sumergirse en esos fondos en una emergencia como la que se enfrenta ahora. Muchas personas, incluido el ex presidente del ex presidente Barack Obama y el propio ex presidente de Harvard, Lawrence H. Summers, lo han instado a hacer exactamente eso, y puede, hasta cierto punto.

Pero tocar una dotación apenas es automático. En Harvard, la dotación no es solo una sola cuenta de la cual la universidad puede hacer retiros. Más bien, se divide en más de 14,000 fondos, muchos de ellos conectados con donaciones de individuos o bases familiares.