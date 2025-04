Tribunal Supremo para sopesar el choque sobre las opciones de los padres para los libros de cuentos sobre identidad de género y sexualidad

Washington – El martes, la Corte Suprema considerará el desafío de los padres de Maryland a la política de su junta escolar local que les niega la capacidad de optar por sus niños en edad escolar primaria con instrucción con libros de cuentos que abordan la identidad de género y la orientación sexual.

En cuestión de la lucha judicial entre un grupo de familias y la Junta de Educación del Condado de Montgomery es si las escuelas públicas infringen inconstitucionalmente el derecho de la Primera Enmienda de los padres a ejercer su religión libremente cuando requieren que los niños participen en instrucciones sobre género y sexualidad que violen las creencias religiosas de las familias.

“Lo que está en juego es el derecho de los padres reconocido en nuestra ley y tradiciones para que los padres dirigan la educación religiosa y la educación de sus hijos”, dijo Michael O’Brien, abogado del Fondo Becket para la Libertad Religiosa. “El gobierno no puede interferir sustancialmente con eso mediante una instrucción convincente sobre la sexualidad delicada y los problemas de identidad de género que atacan en el corazón de la autoridad de toma de decisiones de los padres sobre asuntos de importancia religiosa central”.

Cuarenta y siete estados y el Distrito de Columbia permiten opciones de recopilación de los padres o requieren opt-ins antes de que los estudiantes participen en la educación sexual. El condado de Montgomery, hogar del sistema de escuelas públicas más grandes de Maryland con más de 160,000 estudiantes, también tenía una política de exclusión para los padres con objeciones religiosas a la instrucción o actividades en el aula siempre que las solicitudes no se volvieran “demasiado frecuentes o onerosas”, según documentos judiciales.

Después de que Maryland promulgó reglas que buscan promover “Equity Educational”, la Junta de Educación del Condado de Montgomery introdujo los libros de cuentos “LGBTQ inclusive” para estudiantes de escuela primaria en su plan de estudios de artes del lenguaje inglés. El distrito dijo que complementó sus libros de artes del lenguaje con un puñado de historias “para representar mejor a todas las familias del condado de Montgomery”. Entre los cinco libros incorporados, que están en cuestión en el caso, estaban “nacidos listos”, sobre un niño transgénero de edad primaria y “Príncipe y caballero”, sobre un príncipe que se encuentra y se casa con un caballero.

La junta adoptó las lecciones en 2022, pero permitió a los padres optar por sus hijos de leer y instrucción que involucran los libros de cuentos. Pero en marzo de 2023, la Junta Escolar del Condado de Montgomery anunció que las familias ya no recibirían un aviso avanzado de cuándo se leerían los libros y no podrían tener a sus hijos excusados ​​de la instrucción.

La junta dijo en los documentos judiciales que las opciones de exclusión se habían vuelto “inviables”, ya que algunas escuelas tenían un gran número de ausencias, y todos enfrentaron “obstáculos sustanciales” al usar los libros mientras honraban las solicitudes de exclusión, ya que los maestros tendrían que administrar la eliminación de estudiantes excusados ​​de la clase y planificar actividades alternativas para ellos.

Esa decisión, sin embargo, provocó una reacción violenta dentro de la comunidad: más de 1,000 padres firmaron una petición que pidió a la junta que restaurara el aviso y las opciones de exclusión, y docenas protestaron los libros en las reuniones de la junta por violar sus creencias religiosas. Luego, la junta escolar revisó sus pautas de diversidad religiosa para limitar las circunstancias en que los estudiantes pueden ser excusados ​​a actividades no curriculares o eventos de tiempo libre que entran en conflicto con las prácticas religiosas de su familia.

Un grupo de tres familias presentó una demanda contra la Junta de Educación del Condado de Montgomery, argumentando que la negación del aviso y las opciones de recopilación violaron su derecho a ejercer su religión libremente bajo la Primera Enmienda porque anuló su libertad para dirigir la educación religiosa de sus hijos. Las familias, que son ortodoxas musulmanas, católicas romanas y ucranianas, buscaron una orden judicial preliminar que hubiera requerido que la junta escolar proporcionara un aviso anticipado y la oportunidad de optar por sus hijos sin instrucciones que involucraron los libros.

Pero un juez de distrito federal en Maryland negó la solicitud, descubriendo que la política de no optación no cargó el ejercicio religioso de las familias. La incapacidad de los padres para disculpar a sus hijos de la instrucción con los libros de cuentos no los obliga a violar sus creencias religiosas, según el tribunal, ya que aún pueden enseñar a sus hijos sobre sus convicciones con respecto a la sexualidad, el matrimonio y el género.

Un panel dividido de tres jueces en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 4to Circuito también encontró que no había carga para el libre ejercicio de religión de las familias porque no había evidencia de que se vieran obligados a cambiar sus creencias o conductas religiosas.

Las familias pidieron a la Corte Suprema que revisara esa decisión, y el Tribunal Superior en enero acordó hacerlo. La administración Trump es respaldo a los padres En el caso, argumentando que la Junta cargó el ejercicio religioso de los padres al obligarlos a elegir entre violar sus creencias religiosas o renunciar a la educación pública.

En limaduras Con el Tribunal Superior, los abogados de los padres también dijeron que el condado de Montgomery les está presentando una opción “imposible”.

Los padres, dijeron, “deben someter a sus hijos a las instrucciones destinadas a interrumpir sus creencias religiosas o renunciar a los beneficios de una educación pública al costo considerable de pagar la escuela privada, la educación en el hogar o enfrentar multas y sanciones del gobierno”.

Además, argumentaron que suspender el aviso y las opciones de exclusión crearon “categorizaciones de revueltas al revés” en las que un niño de 14 años puede ser excusado de la instrucción sobre género y sexualidad durante la educación sexual, pero un niño de 4 años tiene que sentarse a través de una instrucción similar como parte del plan de estudios de artes del idioma inglés.

Las familias también dijeron que al menos un miembro de la junta demostró hostilidad religiosa hacia ellos, alegando que los compararon con “supremacistas blancos” y “xenófobos”.

O’Brien, el abogado de Becket, que representa a las familias, dijo que la política del condado de Montgomery es única debido a lo “extremo” que es. Si bien puede ser un caso atípico, dijo que una ramificación importante de una decisión a favor de los padres es que “respiraría la vida al principio ya establecido que los padres, de hecho, tienen un derecho fundamental bajo la cláusula de ejercicio libre para dirigir la educación religiosa de sus hijos”.

“El estado no puede interferir sustancialmente con eso, incluso en las escuelas públicas e incluso en niños de hasta 3 y 4 años”, dijo.

Pero el sistema escolar dijo que a sus maestros se les prohibió expresamente usar los libros para presionar a los estudiantes para que cambien sus creencias religiosas, y argumentó que, si bien trataba de acomodar las solicitudes de los padres para optar por sus hijos de la instrucción, lo que finalmente se volvió “inútilmente perjudicial”.

Los abogados del distrito escolar también argumentaron que la exposición al contenido a la que los padres se oponen por razones religiosas no es lo mismo que coaccionar inadmisiblemente a los estudiantes a rechazar sus prácticas religiosas.

Dijeron que los padres no presentaron ninguna evidencia de que sus hijos fueran penalizados por sus creencias religiosas, se les pidió que afirmaran opiniones contrarias a su fe o se les prohibiera participar en la práctica religiosa.

La junta escolar también advirtió que aceptar el argumento de los padres de que la política de no optación agobia su ejercicio religioso podría tener efectos nocivos para la educación pública en su conjunto.

“La teoría de la carga de la carga de los peticionarios no solo contraveniría el texto constitucional, la historia y el precedente, sino también, como los tribunales han reconocido durante mucho tiempo,” dejaron la educación pública en triturados “al dar derecho a los padres a elegir qué aspectos del plan de estudios se enseñarán a sus hijos”, escribieron en sus hijos “. documentos judiciales.

La Unión Americana de Libertades Civiles también dijo que, según las afirmaciones de los padres, las familias de las escuelas públicas podrían solicitar exenciones de una variedad de requisitos curriculares debido a sus creencias religiosas, incluida la objetos de lecciones de las principales figuras históricas que son LGBTQ.

“En resumen, exigir que las escuelas públicas eximen a los estudiantes de la instrucción secular de que ellos o sus padres pueden encontrar objetables por razones religiosas podrían arrojar a las escuelas públicas al desorden, efectivamente 4 obligándolos a adaptar sus materiales educativos para alinearse con las creencias religiosas de los estudiantes individuales y/o sus padres”, escribieron los abogados de ACLU en un presentación.

Se espera una decisión de la Corte Suprema a principios de julio.

