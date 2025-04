Rubio anuncia la “reorganización” del Departamento de Estado para cortar la burocracia “hinchada”

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el martes una “reorganización” del Departamento de Estado, con planes de hacer recortes de personal y consolidar las oficinas nacionales.

Los recortes no están sucediendo de inmediato, pero un alto funcionario del Departamento de Estado dijo a los periodistas que el anuncio de Rubio establece una hoja de ruta para futuros recortes, y el Congreso ha sido notificado para poner en marcha el proceso. El alto funcionario dijo que los subsecretarios del Departamento de Estado para las diversas oficinas deben en unos 30 días presentar un plan sobre cómo eliminarán los puestos.

Rubio volvió a publicar publicaciones de “X” en las que los periodistas de la prensa libre dijeron el movimiento implicaría Cerrar 132 oficinas, mover 137 oficinas en otro lugar y dirigir a los subsecretarios para reducir el personal entre 15 y 17%. Otro alto funcionario del Departamento de Estado dijo el martes a los periodistas que la reducción del personal sería del 22%.

Entre las oficinas de la agencia a ser cortadas, según una publicación “X” Rubio volvió a publicarson aquellos destinados a promover los derechos humanos, avanzar en la democracia en el extranjero, contrarrestar el extremismo y prevenir crímenes de guerra. Cuando se le preguntó durante la conferencia de prensa departamental del martes sobre la oficina de justicia penal global del departamento, que juega un papel en la investigación de crímenes de guerra y está desaparecido en la tabla de “reorganización” propuesta, el portavoz del Pentágono, Tammy Bruce, dijo que solo “porque ahora está doblado en otra oficina más grande, no significa que no se haya ido o no nos preocupe”.

Rubio llamó al Departamento de Estado en su forma actual “hinchado, burocrático e incapaz de realizar su misión diplomática esencial en esta nueva era de gran competencia de poder”.

“En los últimos 15 años, la huella del departamento ha tenido un crecimiento sin precedentes y los costos se han disparado”, dijo Rubio en un comunicado. “Pero lejos de ver un retorno de la inversión, los contribuyentes han visto una diplomacia menos efectiva y eficiente. La burocracia en expansión creó un sistema más contado con la ideología política radical que avanzar en los intereses nacionales centrales de Estados Unidos”.

“Es por eso que hoy estoy anunciando un plan integral de reorganización que traerá al departamento al siglo XXI”, continuó Rubio. “Este enfoque empoderará al departamento desde cero, desde las oficinas hasta las embajadas. Las funciones específicas de la región se consolidarán para aumentar la funcionalidad, se eliminarán las oficinas redundantes y los programas no estatutorios que están desalineados con los intereses nacionales centrales de Estados Unidos dejarán de existir”.

El alto funcionario del Departamento de Estado que informó a los periodistas enfatizó que este es un “plan puramente doméstico” que “no tiene nada que ver con ninguna misión extranjera”.

“Eso no quiere decir que no haya decisiones posteriores sobre misiones extranjeras, pero eso no es lo que es”, dijo el funcionario.

Según la notificación de Rubio al Congreso, el Departamento de Estado asumiría formalmente la responsabilidad de la programación de asistencia humanitaria permanente, y Funciones más restantes de USAID sería absorbido por el Departamento de Estado.

El alto funcionario del Departamento de Estado dijo que estos cambios son un “intento de volver a las raíces tradicionales del Departamento de Estado, que son la primacía de las oficinas regionales y de nuestras misiones extranjeras”.

Los cambios en el Departamento de Estado vienen en medio de los esfuerzos de la administración Trump para Olvero a la mayoría de USAID.