Trump dice que “no tiene intención de despedir” Jefe de la Reserva Federal Jerome Powell

El presidente Trump dijo el martes que “no tiene intención de disparar” Presidente de la Reserva Federal Jerome Powellun día después de que el presidente llamó a Powell un “gran perdedor” y presionó públicamente el jefe del banco central para reducir las tasas de interés a un clip más rápido.

Cuando los periodistas en la Oficina Oval le preguntaron si tiene algún plan para despedir a Powell, Trump dijo que “nunca lo hizo” y afirmó que “la prensa se escapa con las cosas”, aunque una vez más presionó a Powell para que redujeran las tasas de interés, que permanecen elevadas después de que las tasas de la Fed subieron para sofocar la inflación.

“Este es un momento perfecto para reducir las tasas de interés”, dijo Trump. “Si no lo hace, ¿es el final? No, no lo es. Pero sería un buen momento”.

La semana pasada, Trump argumentó en una publicación en las redes sociales que Powell es “siempre demasiado tarde y mal”, y dijo que su “terminación no puede ser lo suficientemente rápido”, lo que provoca especulaciones de que el presidente podría tratar de expulsar a Powell antes de que su mandato de cuatro años finalice el próximo año.

Powell ha liderado a la Fed desde 2018, después de que Trump inicialmente lo nominó para el trabajo. El ex presidente Joe Biden nominó a Powell para un segundo mandato, llevando su tiempo sobre el banco central al menos en mayo de 2026.

No está claro si Trump tiene el poder de despedir a Powell. De acuerdo a ley federal y precedente legal pasadoLos miembros de la Junta de la Reserva Federal, que incluyen el Presidente, solo pueden ser retirados de sus trabajos antes de que sus términos expiren “por causa”. Sin embargo, la administración Trump ha argumentado que tiene el derecho legal Para despedir a los miembros de otras agencias federales independientes, estableciendo una lucha judicial sobre el tema que podría tener amplias consecuencias.

La administración “estudiará” si tiene derecho a despedir a Powell, director del Consejo Económico Nacional Kevin Hassett dijo a los periodistas la semana pasada.

Por su parte, Powell dijo el año pasado No renunciará si Trump le pide que deje su trabajo.

Esta es una historia de última hora. Se actualizará.