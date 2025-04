Los manifestantes retirados del ayuntamiento del Caótico Representante del Partido Republicano Byron Donalds

Un ayuntamiento organizado por el representante Byron Donalds se volvió caótico el martes, y los miembros de la audiencia interrumpieron repetidamente al republicano de Florida, lo que llevó a las autoridades a eliminar a dos personas, el último ayuntamiento estridente dominado por las protestas contra la administración del presidente Trump.

Donalds, un congresista de tres períodos que se ejecuta en el próximo año Carrera de gobernador de Floridase le hicieron una letanía de preguntas a menudo probables, varias de las cuales se centraron en el Departamento de Eficiencia del Gobierno del multimillonario Elon Musk. Los miembros de la audiencia abuchearon o vitorearon, y, en algunos casos, se fueron con enojo temprano, durante el evento de casi dos horas en Estero High School en el suroeste de Florida. Donalds ocasionalmente se entristeció verbalmente con los manifestantes.

Dos personas parecían ser escoltadas por el Departamento del Sheriff local después de gritar sentimientos pro-palestinos, mientras que Donalds respondió una pregunta sobre la Guerra de Israel-Hamas. Durante un incidente, Donalds dijo que eliminaría un manifestante si ella seguía interrumpiendo. “Tengamos un desacuerdo. Pero cuando vas a pararte, gritar y fallar al respeto a todos en esta habitación porque crees que te escuchan, y seamos claros, no lo estás”, dijo.

Dos eyecciones consecutivas después de que la multitud va y viene con @Byrondonalds en la Guerra de Israel-Hamas. Los dos primeros eliminaron gritaron “Free Palestine” al salir. pic.twitter.com/saixrsSox0 – Taurean Small (@TaureanSmall) 21 de abril de 2025

Donalds dijo a los periodistas después del evento que planea celebrar más ayuntamientos, pero dijo que las interrupciones “se salieron de control,” llamando a algunos de ellos “groseros” e “irrespetuosos” a otros asistentes.

“Podría contar de la primera pregunta o dos qué tipo de noche iba a ser. Pero ya sabes, eso está bien. Es parte del negocio”, dijo Donalds a los periodistas.

Las interrupciones comenzaron rápidamente. A minutos después del evento, un miembro del personal leyó una pregunta previa a la presunción sobre si Donalds apoya la supervisión del Congreso de DoGe. Donalds defendió los esfuerzos de reducción de costos de Musk y dijo que los legisladores “dejan que Doge complete su trabajo”, lo que llevó a algunos miembros de la audiencia a gemir y abuchear, aunque otros parecían animar a Donalds.

Donalds también fue detallado durante preguntas sobre inmigración, medidas de control de armas, El trabajo de Doge en la Administración del Seguro SocialAranceles y programas de diversidad. Defendió ampliamente las políticas de la administración Trump, atrayendo a los abucheos en muchos casos.

El legislador retiró a los manifestantes en algunos casos, haciéndoles preguntas sobre los programas de la era Biden y Obama y argumentando que los críticos no eran “intelectualmente honestos”. En otros puntos, alentó a las personas a “relajarse” y dejar de irritar: “Puedes gritar o puedes escuchar”, dijo durante un intercambio sobre la Administración del Seguro Social.

“¿Alguien está encontrando este informativo?” Donalds le preguntó a la multitud en un punto, dibujando una mezcla de vítores y burlas. “¿60-40? Eso funcionará”.

Donalds es buscando para reemplazar el gobernador republicano limitado a término Ron DeSantis. Un aliado firme de Trump, el congresista obtuvo el respaldo del presidente En febrero, antes de que Donalds lanzara formalmente su campaña de gobernador.

El evento del lunes fue el último ayuntamiento del Congreso en ser caótico. Los miembros de ambas partes se han enfrentado a multitudes adversas en las últimas semanas, y los manifestantes a menudo se retiran contra Trump y Musk. Rep. Marjorie Taylor Greene fue interrumpido repetidamente Por protestas en una reunión en el distrito local republicano de Georgia el martes pasado, con la policía arrestando a tres manifestantes, dos de los cuales fueron compensados ​​en la escena. Esa misma noche, un ayuntamiento organizado por el senador Chuck Grassley, un republicano de Iowa, también fue descarrilado por constituyentes enojados.

Algunos legisladores han evitado organizar eventos en persona, en algunos casos cambiando a reuniones virtuales con los votantes. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, un republicano de Louisiana, sugirió el mes pasado que los legisladores del Partido Republicano deberían reconsiderar los ayuntamientos en persona, diciendo que los miembros de su caucus deberían comunicarse con sus constituyentes, pero “hay otras vías para hacerlo que solo entrar para tratar de dar a los otros bordes del lado”.

Donalds dijo el mes pasado que planea continuar con los ayuntamientos, cepillando planes para protestar por los eventos en una entrevista con “The Ingraham Angle” de Fox News.

“Francamente, no me importa lo que hacen”, Donalds dicho. “Le diría a cualquier demócrata que quiera venir y Astroturf en mi Ayuntamiento, tráelo, porque vamos a decir la verdad. Vamos a hablar sobre lo que realmente está sucediendo. No te tengo miedo”.

