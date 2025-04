Kash Patel pidió una vez para poner fin al uso del avión gubernamental del director del FBI. Ahora no revelará si es un volante frecuente.

Hace dos años, Kash Patel surgió como crítico vocal del entonces director de FBI Christopher Wray por su uso de la flota de aviones privados del gobierno para viajes personales.

El FBI debe “moldear el avión privado de Chris Wray que paga con dólares de los contribuyentes para saltar por todo el país”, “Patel dicho Durante su podcast “Kash’s Corner” en 2023.

Ahora, Patel Él mismo es el director, y las preguntas han comenzado a circular dentro del FBI sobre el grado en que Patel está utilizando aviones gubernamentales para sus viajes personales.

El FBI se negó a compartir el horario de vuelo de Patel y no confirmó su presencia en varios vuelos a destinos donde luego apareció. Durante el primer fin de semana de abril, por ejemplo, un Boeing 757 propiedad del Departamento de Justicia hizo dos vuelos de ida y vuelta desde Washington a Nueva York.

El sábado 5 de abril, el jet de cuerpo estrecho tomó un vuelo de 57 minutos al aeropuerto internacional de Stewart, a poca distancia de West Point, donde Patel apareció en un evento de hockey benéfico organizado por el FBI. Al día siguiente, el avión regresó al aire al aeropuerto de JFK, aterrizando solo unas horas antes de que Patel resurgiera en asientos de caja junto a la leyenda del hockey Wayne Gretzky y vio a Capitals Star Star Alex Ovechkin rompa el récord de puntuación de la NHL.

Wayne Gretzky se sienta junto a su esposa Janet Gretzky, el comisionado de la NHL, Gary Bettman, y el director del FBI Kash Patel durante un juego de la NHL entre las Capitales de Washington y los isleños de Nueva York en UBS Arena el 6 de abril de 2025 en Elmont, Nueva York. Andrew Mordzynski/Icon Sportswire a través de Getty Images



El New York Times primero reportado Sobre el uso de Patel de aviones del FBI el domingo.

No está claro si Patel estaba en estos vuelos, y si lo era, si eran puramente personales, relacionados con el trabajo o ambos. Pero el lunes, el ranking demócrata en el Comité Judicial del Senado le dijo a CBS News en un comunicado que quiere la respuesta a esas preguntas.

“El Comité Judicial debe investigar el aparente mal uso del director Patel de los dólares de los contribuyentes”, dijo el látigo demócrata del Senado estadounidense Dick Durbin de Illinois. “El pueblo estadounidense espera un director del FBI que se centre en la seguridad de la nación, no alguien envuelto en las trampas del centro de atención”.

Los directores del FBI son requeridos por la política de Branchas ejecutivas para utilizar aviones gubernamentales para viajes aéreos, ya sean oficiales o personales. Eso les permite mantener el acceso a comunicaciones seguras donde sea que viajen. Y le da al director la capacidad de moverse rápidamente en una emergencia.

Si el viaje es personal, el director debe reembolsar al gobierno el costo de un pasaje aéreo de entrenador comercial. Cuando viaja por razones personales, el director puede traer familiares o amigos, pero los viajes de huéspedes también deben ser reembolsados ​​al gobierno. Los amigos o familiares nunca pueden volar en aviones del FBI sin acompañar el director. No está claro si Patel ha traído amigos o familiares a bordo de los aviones del gobierno.

Pero Durbin dijo que el uso del avión todavía tiene límites y cuestionó si el uso de la aeronave se cortó contra el compromiso de la administración Trump con desarmado Residuos del gobierno.

El uso de Patel de los aviones Gulfstream operados por el FBI parece extenderse a sus frecuentes viajes a Las Vegas, donde tiene un hogar, y a Nashville, donde vive la novia de Patel, que es un cantante de campo. Fuentes familiarizadas con el viaje de Patel confirmaron a CBS News que el director estaba en el avión durante varios viajes capturados por FlighTradar24, incluido un DASH de fin de semana a Las Vegas el 7 de marzo y un fin de semana en Nashville el 14 de marzo.

Archivo: Nuevo director del FBI Kash Patel con el actor Mel Gibson en UFC 313 en el T-Mobile Arena el sábado 8 de marzo de 2025 en Las Vegas. Le Baskow/Las Vegas Review-Journal) @left_eye_images



No está claro si estaba a bordo el 24 de febrero, cuando uno de los jets Gulfstream 5 del FBI voló desde Manassas, Virginia, donde se encuentra el avión, a Nashville, permaneció en el suelo durante una hora y 27 minutos antes de regresar a Manassas.

En algunas ocasiones, Patel puede haber viajado tanto por placer como por negocios. Un avión del FBI voló el 21 de marzo de Washington a Nashville. Ese día, Patel asistió a una reunión de mesa redonda con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estatales y locales en Tennessee, y también visitó la oficina de campo del FBI en Nashville. El avión regresó a Washington más tarde esa tarde. No está claro si vio a Alexis Wilkins, su novia, mientras estaba allí.

En una declaración a CBS News, el FBI dijo que “no hace comentarios sobre los arreglos de viaje para fines de seguridad. Todas las pautas éticas se siguen rigurosamente”.

Algunos veteranos de la Oficina le dijeron a CBS News que han sido preocupados por el uso frecuente de aviones gubernamentales por parte de los ejecutivos del FBI, haciendo que el avión esté menos disponible para apoyar las operaciones en línea con la misión principal de investigar crímenes, perseguir espías y evitar ataques terroristas.

“Esos aviones han sido adquiridos o arrendados específicamente para apoyar las necesidades operativas”, dijo Christopher O’Leary, un ex funcionario de contraterrorismo senior del FBI que ha utilizado los aviones docenas de veces para misiones sensibles y respuesta crítica. “La preocupación es que el uso de rutina de ellos por el director y el subdirector para viajes personales podrían desconectar un recurso crítico cuando a veces son necesarios en cualquier momento”.

O’Leary y otros dijeron que también les preocupa que el uso de los aviones establezca el tono incorrecto.

“Es un mal ejemplo de liderazgo”, dijo a CBS News. “Todos los agentes reciben un vehículo del FBI, y no pueden usarse para uso personal. Solo pueden usarse para ir y ir al trabajo, para tareas oficiales o para responder a una crisis y eso se aplica estrictamente”.

Ratio del Congreso Aconsejaron límites a los viajes a jet personales

En 2013, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno investigó el uso del Departamento de Justicia y el FBI de los aviones del FBI G5 para “fines sin misiones”. El informe Eso siguió estableciendo con qué frecuencia y por qué razones fueron utilizados por el Fiscal General y el Director del FBI, los costos asociados con los vuelos y las reglas y regulaciones que los rigen. En ese momento, la GAO no encontró instancias específicas de irregularidades, aunque enfatizó la importancia de que los funcionarios fueran los administradores responsables de los fondos de los contribuyentes al usar los aviones.

Diana Maurer, directora de GAO y autora del informe de 2013, le dijo a CBS News que los mismos principios que estaban en juego cuando la Agencia de vigilancia del Congreso hizo su revisión sigue siendo relevante hoy.

“No sé qué hizo o no hizo el actual director del FBI, y no hemos actualizado nuestro informe de 2013”, dijo Mauer en una entrevista. “Pero el hecho de que se te permita hacer algo no necesariamente significa que deberías”.

Maurer señaló que los funcionarios del gobierno no deberían abusar de sus privilegios a expensas del contribuyente.

“Uso de aviones gubernamentales, como los directores del FBI deben hacer por razones de seguridad, costos significativamente más que los vuelos comerciales. Espero que el FBI y el Departamento de Justicia estén considerando las implicaciones para los contribuyentes cuando el director use aviones gubernamentales para fines de no misión”.

Los directores anteriores del FBI enfrentaron escrutinio

Durante los años en que Wray dirigió el FBI, su uso personal del avión se convirtió en una piedra de toque para los críticos conservadores. Wray ocasionalmente volaba de Washington a su ciudad natal de Atlanta, donde su familia mantuvo su residencia. Recibió críticas de los republicanos en el Congreso y algunos ex agentes del FBI por convocar a los G5 al Aeropuerto Nacional Reagan desde Manassas, un vuelo de 15 minutos, en lugar de ser conducidos a 30 millas al aeropuerto de Virginia, donde mantiene un hangar.

El denunciante del FBI Steven Friend, un aliado cercano de Patel que fue suspendido por la Oficina por las preocupaciones de que sus puntos de vista sobre el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio afectaron su trabajo, criticó a Wray en más de una docena de publicaciones en las redes sociales por su uso de los Jets. “Chris Wray abusa de sus privilegios de jet @FBI porque no le gusta sentarse en el tráfico”, escribió Friend en un tweet del 14 de diciembre de 2023.

Wray también fue recaudado por los legisladores republicanos por acortar una audiencia de supervisión del Senado en 2023 para volar en un avión del FBI a unas vacaciones familiares en los Adirondacks. (Wray en ese momento señaló que había negociado la duración de la audiencia con el personal del comité). El presidente del comité, el senador Chuck Grassley, luego cuestionó el uso de Wray de los Jets del FBI y si equivalía a un abuso del dinero del contribuyente, una sugerencia de que Wray rechazó, señaló que era un “viajero de uso requerido, y que reevaluó al gobierno en cada instancia en cada instancia de los planes para los planes para los planes para los planes.

Un portavoz de Grassley dijo que el senador “todavía está esperando al FBI” los registros sobre el uso de los aviones de Wray y criticaron a los demócratas y los medios de comunicación, alegando que nunca mostraron “ningún interés en analizar los registros de viajes de los directores del FBI hasta que Kash Patel llegó a la escena”. La oficina de Grassley no respondió a una pregunta sobre si el senador continuaría su supervisión de los viajes en avión gubernamentales de los directores del FBI, mientras que Patel es director.

Los directores del FBI también a veces han sido sensibles sobre los posibles usos erróneos de la flota del FBI. En al menos un caso, un ex director del FBI hizo todo lo posible para ahorrar dinero al contribuyente para sus viajes aéreos.

Poco después de él se convirtió en director del FBI En 2013, James Comey viajó de ida y vuelta a Connecticut, donde su familia aún vivía. En ese momento, Washington estaba en medio de una acalorada batalla presupuestaria con la posibilidad de que los trabajadores del gobierno fueran suspendidos y retengan sus cheques de pago. Entonces, según dos ex funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Comey le pidió al presidente Barack Obama una dispensación especial de la regla de “uso requerido” para poder volar comercial a un costo mucho menor para el gobierno.

