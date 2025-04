Hegseth Orders Makeup Studio instalado en el Pentágono

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó recientemente modificaciones a una habitación al lado de la sala de informes de Pentagon Press para modernizarlo con un estudio de maquillaje que se puede usar para prepararse para las apariciones en televisión, dijeron múltiples fuentes a CBS News.

El precio del proyecto fue de varios miles de dólares, según dos de las fuentes, en un momento en que la administración está buscando medidas de reducción de costos.

“Los cambios y actualizaciones en la sala de información del Pentágono no son nada nuevo y ocurren rutinariamente durante los cambios en una administración”, dijo un portavoz del Departamento de Defensa en un comunicado a CBS News.

Hegseth, antes de convertirse en Secretario de Defensa, fue coanfitrión del programa matutino en “Fox & Friends Weekend” de Fox News. Desde su nominación, ha prometido enfatizar Mejoras en las habilidades de guerra de las Fuerzas Armadas y la preparación militar.

Un equipo de construcción interno renovó la sala verde adyacente a principios de este año. Anteriormente, la sala tenía muebles mínimos: una mesa con sillas, un televisor, fotos de ex secretarios de defensa y un espejo en la parte posterior de la puerta, dijo una fuente.

Se retiró la mesa y se instaló una nueva silla y un espejo grande con iluminación de maquillaje, dijo otra fuente.

La sugerencia para mejorar el espacio provino de Tami Radabaugh, asistente adjunto del Secretario de Compromiso Estratégico y ex productor de Fox News y de CBS News, según múltiples fuentes. El portavoz del Pentágono Jefe, Sean Parnell, y la esposa del secretario de Defensa, Jennifer Hegseth, también ex productor de Fox, expresaron su aprobación para la actualización antes de que se llevara a cabo, dijo una de las fuentes.

El portavoz del Departamento de Defensa dijo que la sala verde estará disponible para líderes senior y VIP antes de los compromisos de prensa.

Los nuevos artículos, incluida una silla de director, provenían de los inventarios existentes, dijo el portavoz. El personal de Services de Servicios de Instalaciones construyó una nueva encimera.

“Para esta actualización, fuimos deliberadamente conservadores y optamos por varias soluciones de material de material menos costosas”, dijo el portavoz.

Hegseth no ha utilizado la sala de prensa para breves reporteros. Pero ha sido un set para sus apariciones en televisión, incluida una con Fox esta semana en la que culpó a los medios de comunicación y a los ex empleados del Departamento de Defensa por la revelación de que envió detalles confidenciales sobre las huelgas militares en un Chat de grupo de señales que él creó.

No negó los informes de noticias de que compartió información operativa en tiempo real con miembros de la familia antes de que se llevaran a cabo los ataques en Yemen. No explicó por qué su esposa, que no es empleada del departamento de defensa, estaba en el chat de texto. Ese fue el segundo grupo de señales con el que Hegseth compartió detalles de planificación sobre los ataques aéreos Houthi, que tuvieron lugar a mediados de marzo. La primera Señal El chat, un grupo principal que estaba compuesto por los altos funcionarios de seguridad nacional, fue creado por el asesor de seguridad nacional Michael Waltz, y su existencia fue expuesta por el editor en jefe de Atlantic Jeffrey Goldbergquien fue agregado al grupo por error de Waltz.

Hegseth afirma que no reveló información clasificada en ninguno de los grupos de chat. El Inspector General interino del Departamento de Defensa está revisando sus revelaciones.

“Estamos enfocados en reclutar, en desarraigar a Dei, en asegurar nuestra frontera suroeste, en la agenda del presidente, y va muy bien en el Pentágono, y estoy orgulloso de ello”, dijo Hegseth el martes en Fox.

El Pentágono restringió el acceso a su sala de información el 21 de febrero, salvo a los reporteros a menos que los funcionarios estuvieran hablando. Anteriormente, la prensa podía usar la habitación, uno de los pocos lugares que podían conectarse a Wi-Fi en el edificio seguro, para presentar historias y realizar informes en la cámara.

