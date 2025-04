Cómo la Academia Naval de EE. UU. Está doblando la rodilla a Trump

El 10 de marzo, los líderes de la clase de 1969 de la Academia recibieron su propio mensaje no deseado de la Sra. Firebaugh.

La clase, que se graduó en el apogeo de la Guerra de Vietnam, patrocina el Serie de conferencias de Michelsonque se ha dado anualmente desde 1981. El evento trae luminarias académicas para guardiamarinas que estudian química, informática, matemáticas, oceanografía y física.

La conferencia de este año, que estaba programada para el 14 de abril, habría acogido Susan SalomónDistinguido Profesor de Ciencias Atmosféricas en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y receptor de la Medalla Nacional de Ciencia.

Pero al igual que la charla de la Sra. Ben-Ghiat, la conferencia de la Sra. Solomon también fue cancelada.

“Desafortunadamente, el tema que habíamos seleccionado para este año no estaba bien alineado con las órdenes ejecutivas y otras directivas”, escribió el decano académico en un correo electrónico, que se compartió con el New York Times, “y no había tiempo suficiente para seleccionar un nuevo orador que sería de una estatura suficiente para esta serie”.

MIT, la Sra. Solomon y la Sra. Firebaugh no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Una prohibición de libros

A fines de marzo, la oficina del Sr. Hegseth ordenó a la escuela que cumpliera con una orden ejecutiva del 29 de enero destinada a poner fin al “adoctrinamiento radical” en el jardín de infantes hasta las aulas de grado 12.