El principal diplomático de Rusia dice que Kremlin está “listo para llegar a un acuerdo” con nosotros en Ucrania, algunos elementos para estar “ajustados”

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo el jueves que el Kremlin está “listo para llegar a un acuerdo” con los Estados Unidos en Ucrania, aunque también dijo que algunos elementos deben estar “ajustados”.

“El presidente de los Estados Unidos cree, y creo que con razón, que nos estamos moviendo en la dirección correcta”, dijo Lavrov en una entrevista el jueves con “enfrentar a la nación con Margaret Brennan”.

Los comentarios llegaron después de Rusia golpeó a Kyiv durante la noche El jueves, matando al menos a ocho personas e hiriendo a más de 70, en el asalto más mortal a la capital ucraniana en meses mientras el presidente Trump presenta una propuesta para el fin de la guerra.

Cuando Brennan le preguntó qué hizo que valiera la pena matar a los civiles después de que Ucrania había dicho en marzo que está listo para un alto el fuego, Lavrov dijo que “solo nos dirigimos a los objetivos militares o los sitios civiles utilizados por los militares,” y agregó que “el presidente Putin expresó esto por tantas veces, y esto no es diferente esta vez también”.

Lavrov sugirió que el ataque era intencional, argumentando que “si este era un objetivo utilizado por el ejército ucraniano”, entonces el Ministro de Defensa y los comandantes en el campo “tienen derecho a atacarlos”.

Aún así, en las conversaciones con Ucrania, hay “varias señales de que nos estamos moviendo en la dirección correcta”, dijo Lavrov. Entre ellos, citó al Sr. Trump como “probablemente el único líder en la Tierra que reconoció la necesidad de abordar las causas fundamentales de esta situación”.

Mientras tanto, Trump emitió una rara reprimenda del presidente ruso en una publicación sobre Truth Social el jueves por la mañana, diciendo que “no está contento” con las huelgas de Kiev, mientras señaló que tuvieron lugar mientras trabajaba para llegar a un acuerdo de paz. Fue “muy mal momento”, dijo y se dirigió a Putin, diciendo: “¡Vladimir, detente!”

Rusia lanzó la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, después de enviar tropas al este de Ucrania en 2014. Rusia ha reclamado Su invasión ofensiva fue provocada por Ucrania y Occidente, una afirmación que ha sido rechazada por Estados Unidos y Europa.

Trump ha dicho repetidamente que cree que Rusia quiere la paz y continúa criticando públicamente al líder democráticamente elegido democráticamente, el presidente Volodmyr Zelenskyy, a pesar de la aceptación de Ucrania de su propuesta de alto el fuego de 30 días. Y a lo largo de la campaña, se comprometió a negociar el fin de la guerra en un día. Pero casi 100 días después de su administración, un acuerdo lo elude.

El miércoles, el vicepresidente JD Vance advirtió que Rusia y Ucrania deben llegar a un acuerdo de pazcomo enviados del Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Ucrania y Alemania se reunieron en Londres. Vance dijo que la Casa Blanca “ha emitido una propuesta muy explícita tanto a los rusos como a los ucranianos, y es hora de que digan que sí, o que Estados Unidos se aleje de este proceso”.

Vance dijo que la ventana de diplomacia se estaba cerrando, y Estados Unidos imagina una congelación de conflictos militares más o menos a lo largo de las líneas existentes. El Instituto para el Estudio de la Guerra estima que Rusia posee aproximadamente el 18% del territorio ucraniano. Mientras tanto, el enviado estadounidense Keith Kellogg se conoció en Londres con aliados europeos y Ucrania el miércoles. A los socios europeos les preocupa que la posición de los Estados Unidos se centre en presionar a Ucrania, que es víctima de la invasión rusa y no extraer ninguna concesión hasta la fecha del agresor.

Más tarde el miércoles, Trump acusó a Zelenskyy de prolongar el conflicto al decir que no aceptaría el control ruso de Crimea como parte de un acuerdo de alto el fuego. Crimea, ubicado en la península del sur de Ucrania, ha sido ocupada por Rusia desde 2014.

Sr. Trump dicho En una publicación que Estados Unidos no le había pedido a Zelenskyy que reconociera a Crimea como territorio ruso, aunque también dijo: “Crimea se perdió hace años”, mientras que Obama era presidente. Trump dijo que las fiestas están “muy cerca de un trato, pero que el hombre con ‘sin cartas para jugar’ ahora debería, finalmente, hacerlo”.

Trump dijo a los periodistas en la Oficina Oval el jueves por la tarde que “estamos presionando mucho sobre Rusia”, aunque no estaba claro a qué presión estaba haciendo referencia. Estados Unidos no ha impuesto nuevas sanciones a Rusia, y el presidente ha argumentado que considera una concesión de Putin que no ha incautado Ucrania en su totalidad. Trump reiteró que cree que Rusia “quiere hacer un trato”, pero “se necesitan dos para Tango”.

“Debes hacer que Ucrania también quieras hacer un trato, y están siendo golpeados muy duro, y creo que quieren hacer un trato”, dijo el presidente.

Zelenskyy se volvió a publicar en las redes sociales una declaración de 2018 por el entonces secretario del Estado Mike Pompeo sobre Crimea que decía: “Estados Unidos reafirma como política su negativa a reconocer las afirmaciones del Kremlin de soberanía sobre el territorio incautado por la fuerza en contravención de la ley internacional”.

Esa política de armar Ucrania y rechazar la incautación de territorio de Rusia por la fuerza parece haber cambiado durante la segunda administración de Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, quien se unió al presidente el jueves en la reunión bilateral con el primer ministro de Noruega en la Oficina Oval, agregó que “esta guerra es ponible”, citando una “gran reunión” el miércoles y reuniones para llegar el fin de semana.

“Les hemos mostrado la línea de meta, necesitamos que ambos digan que sí”, dijo Rubio. “Pero lo que sucedió anoche con esos ataques de misiles debería recordar a todos por qué esta guerra debe terminar”.

