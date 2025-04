Los abogados buscan el retorno de los migrantes deportados bajo la Ley de guerra

En Una presentación judicial sin sellar el jueves En un caso de ACLU en Texas, un alto funcionario federal de inmigración dijo que la administración había decidido que “una cantidad razonable de tiempo” para que los migrantes expresen su deseo de desafiar las deportaciones podría ser tan solo de 12 horas. El funcionario dijo que los migrantes podrían tener al menos otro día para presentar sus desafíos en los tribunales.

El otro problema que la ACLU ha estado explorando es más sustantivo: si se debe permitir que la Casa Blanca use el acto contra los migrantes venezolanos. Se supone que la Ley, que se aprobó en 1798, se invoca solo en tiempos de guerra o invasión militar declarada contra miembros de una nación extranjera hostil.

Los funcionarios de Trump han argumentado repetidamente que los venezolanos que están tratando de deportar son miembros de una pandilla criminal llamada Tren de Aragua y que su presencia en los Estados Unidos equivale a una invasión respaldada por el gobierno venezolano. Pero esa opinión ha sido rechazada no solo por algunos funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos, sino también por un número creciente de jueces que consideran las demandas de la ACLU.

El martes, por ejemplo, durante una audiencia en el Tribunal de Distrito Federal en Manhattan, el juez Alvin K. Hellerstein criticó el uso del estatuto por parte de Trump, diciendo que era “contrario a la ley”.

Varias veces, el juez Hellerstein, quien fue nombrado por el presidente Bill Clinton, dijo que creía que Trump estaba usando la ley de maneras inapropiadas. Señaló en particular que la ley no autorizó al gobierno “a contratar una cárcel en un país extranjero donde las personas pudieran ser sometidas a un castigo cruel e inusual que no se puede permitir en las cárceles de los Estados Unidos”.