Las agencias de salud “no crean un registro de autismo”, dice el funcionario, contradiciendo al director de NIH

Un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo el viernes que el departamento de salud no está creando un registro de autismo, contradiciendo un anuncio realizado hace días por el director de los Institutos Nacionales de Salud que describen sus planes para estudiar causas de autismo.

“No estamos creando un registro de autismo. La plataforma de datos del mundo real vinculará los conjuntos de datos existentes para apoyar la investigación sobre causas de autismo y ideas sobre estrategias de tratamiento mejoradas”, dijo un funcionario del departamento a CBS News en una declaración enviada por correo electrónico.

El planes descritos por el director de NIH, el Dr. Jay Bhattacharya, para acumular una amplia franja de datos de salud confidenciales, como parte del Secretario de Salud y Servicios Humanos El esfuerzo de investigación de autismo de Robert F. Kennedy Jr.han sido objeto de intensas críticas en los últimos días por defensa grupos y Investigadores de autismo.

Algunos proveedores que diagnostican y tratan a las personas con autismo han sido inundados por las solicitudes de fregar sus datos y cancelar citas, dijeron múltiples funcionarios federales de salud a CBS News, sobre las preocupaciones sobre la privacidad del paciente y las preocupaciones de que se utilizaría para apoyar reclamos infundados.

STAT News informó por primera vez la noticia de la inversión del HHS que contradicía a Bhattacharya.

El director de NIH dijo anteriormente, como parte de una presentación a una reunión de los asesores externos de la agencia sobre el esfuerzo, que el NIH estaría “desarrollando registros nacionales de enfermedades, incluido uno nuevo para el autismo” para integrarse en una nueva “plataforma de datos” para estudiar el autismo y otras enfermedades crónicas.

El funcionario del HHS no dijo si Bhattacharya inicialmente fusiona mal o explica por qué su plan fue revertido. Bhattacharya no respondió a una solicitud de comentarios. HHS no ha respondido a una solicitud de noticias de CBS para una entrevista con Bhattacharya sobre el registro.

Se invertirán unos $ 50 millones en el esfuerzo de investigación, que incluye la plataforma de datos, según la declaración del funcionario del HHS, que está “destinado a comprender las causas de ASD [autism spectrum disorder] y mejorando los tratamientos aprovechando los recursos de datos a gran escala y fomentando la colaboración intersectorial “.

Según el funcionario, el NIH todavía planea explorar asociaciones con otras agencias federales, incluidos los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, “para facilitar un conjunto integral de datos de salud del mundo real que mantenga los más altos estándares de seguridad y privacidad del paciente al tiempo que apoya la investigación sobre el autismo y otras áreas como las enfermedades crónicas”.

En un comunicado a CBS News, el NIH dijo que su “repositorio de datos seguro” “analizaría los datos desidentificados a gran escala” para el autismo y las enfermedades crónicas, similares a la de la agencia base de datos de cáncer. La investigación del autismo “cumple plenamente” con las leyes y regulaciones federales de privacidad, dijo la agencia.

“Estos esfuerzos no se tratan de rastrear a las personas. Todas las bases de datos administradas por los NIH siguen los más altos estándares de seguridad y privacidad, con la protección de la información de salud personal como una prioridad”, dijo el NIH.

La declaración del HHS marca el último cambio al esfuerzo de investigación de autismo de Kennedy en las últimas semanas, desde que anunció por primera vez el impulso en una reunión de la Casa Blanca A principios de este mes.

Bhattacharya dijo a los periodistas A principios de esta semana que anticipó que la fondos de subvenciones para la investigación del autismo “esperamos” se otorgaría en septiembre. Que es más tarde que el línea de tiempo inicial Esbozado por Kennedy, quien ha dicho que “para septiembre, sabremos qué ha causado la epidemia de autismo”.

“Es difícil garantizar cuándo la ciencia avanzará. Depende, ya sabes, la naturaleza dice que” Bhattacharya dijo.

