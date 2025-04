El sistema de configuración de la oficina del Pentágono de Hegseth para poder acceder a mensajes de señal, dicen las fuentes

El Pentágono estableció un sistema en la oficina del Secretario de Defensa Pete Hegseth que le permitió verificar los mensajes en la señal de la aplicación de mensajería cifrada mientras estaba en la oficina, las fuentes familiarizadas con el asunto le dijeron a CBS News. Dos de las fuentes dijeron que el sistema evita los protocolos de seguridad del Departamento de Defensa estándar.

Se instaló un monitor de computadora en la oficina de Hegseth para darle acceso remoto a la aplicación de señal y mensajes de texto de su teléfono celular personal, dijeron las fuentes. Hegseth ha utilizado el sistema para verificar y responder a esos mensajes en su escritorio, dijeron varias fuentes.

Associated Press informó anteriormente que Hegseth ha utilizado una conexión a Internet no garantizada, que se conoce como una “línea sucia” entre los profesionales de la seguridad y ciberseguridad. La conexión evita los protocolos de seguridad que se defienden contra las vulnerabilidades que podrían ser explotadas por los adversarios.

Un portavoz del Departamento de Defensa negó que hubiera una “línea sucia”, y negó que actualmente haya un uso de la señal dentro de la oficina de Hegseth. El portavoz dijo que hay una línea física que se ejecuta entre el monitor de la computadora en la oficina del Secretario de Defensa y su teléfono celular, que se mantiene inmediatamente fuera de su oficina. El monitor lo alerta a los mensajes para que pueda salir para revisar su teléfono. El funcionario dijo que actualmente está configurado como una línea de ida.

El suite de la oficina es una instalación de información compartimentada sensible, o SCIF, donde están prohibidos los teléfonos celulares.

Dos fuentes con conocimiento del asunto le dijeron a CBS News que la solución al trabajo es un riesgo de seguridad: le da a Hegseth acceso a sus mensajes de texto personales de iPhone y grupos de chat de señal en su escritorio a pesar de que su teléfono celular no está físicamente en la oficina. No se encuentra en la red de enrutadores de protocolo de Internet no segura del Departamento de Defensa, conocida en el lenguaje militar como NIPR, dijeron.

Foto del monitor y el teclado instalado en @Secdefescritorio. Le da a Hegseth acceso a sus mensajes de texto personales de iPhone y grupos de chat de señal en su escritorio a pesar de que su teléfono celular no está físicamente en la oficina. No está en el protocolo de Internet no seguro del departamento de defensa … pic.twitter.com/bsrdoj9ei4 – Jennifer Jacobs (@jenniferjjacobs) 25 de abril de 2025

Hegseth, un veterano del ejército y ex presentador de Fox News, ha enfrentado críticas esta semana después de que se informó que compartió detalles sobre ataques aéreos estadounidenses inminentes en Yemen en un grupo de señal privado que él creó, que incluía a su esposa, así como a su hermano y abogado personal, que tienen posiciones en el Pentágono pero no están en posiciones que tienen una clara necesidad de saber esa información confidencial. Era el segundo Chat de grupo de señales donde Hegseth compartió la información.

Un asistente en la oficina de Hegseth, el coronel Marine Ricky Buria, ayudó a organizar el esfuerzo para solucionar algunos problemas de conectividad a Internet en la oficina de Hegseth en los primeros días de la administración, dijeron dos de las fuentes. Buria tenía un poco de supervisión sobre el trabajo para establecer la señal en el trabajo, dijeron las fuentes.

El Departamento de Defensa no respondió a una solicitud de comentarios sobre el papel de Buria.

Señaluna aplicación de mensajería cifrada de extremo a extremo, tiene una aplicación de escritorio que se conecta al dispositivo móvil de un usuario a través de un código QR único. Una vez emparejado, la versión de escritorio refleja la versión del teléfono móvil, lo que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes, acceder a contactos y administrar medios compartidos.

Las fuentes hablaron con CBS News bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con la prensa.

James Laporta contribuyó a este informe.



Más de CBS News