Fiestas de Washington, sin Trump o grandes celebridades

Para aquellos que participan en el Washington Social Whirl antes de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, es útil conocer algunos hechos básicos: habrá amplios canapés y cócteles, y ocasionalmente vidrios rotos, en las fiestas antes de la gran noche; Habrá muchos presentadores de televisión, reporteros y cabezas parlantes que se mantienen en los eventos actuales; E, inevitablemente, te encontrarás con Bill Nye, el tipo de ciencias.

El Sr. Nye, residente de Georgetown y defensor afable de All Things Scientific, fue un elemento fijo en las festividades antes de la cena del sábado, que ha sido golpeado por una serie de cambios que rompen las normas.

Primero llegó la noticia no sorprendente de que la administración Trump, incluida el presidente mismono tenía intención de participar en el evento. Luego, una aparición del anfitrión programado, el comediante Amber Ruffin, fue cancelado después de que la asociación dijo que quería centrarse no en “la política de la división”, sino en la celebración del periodismo, lo cual es agradable, pero suena como muchas menos risas.