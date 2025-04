La historia de décadas del Washington Hilton con la política de DC

Washington – Dentro de la cocina en el Washington Hilton antes de la cena de corresponsales de la Casa Blanca del sábado por la noche son los preparativos de la cena frenética para unas 2.600 personas.

“Entonces, si se trata de tres platos, multiplica eso por tres, podríamos alejarnos haciendo casi 10,000 platos en la cocina en general”, dijo Daniel Bennett, el chef ejecutivo del hotel, a CBS News.

El Cena de corresponsales ha sido una tradición anual desde 1921, reuniendo comedia presidencial y el Cuerpo de Press, y el Hilton ha sido su hogar durante 57 años.

El Washington Hilton también es conocido por uno de los momentos más oscuros en la historia presidencial. El 30 de marzo de 1981, el presidente Ronald Reagan acababa de hablar en una convención de la Unión y estaba emergiendo del hotel cuando fue atropellado por una bala de El posible asesino John Hinckley Jr. .

Reagan sobrevivió y regresó al hotel menos de seis meses después.

Ahora, hay una placa que conmemora el intento de asesinato. Poco después, se construyó un garaje con una puerta segura para que la limusina presidencial pueda entrar y salir con absoluta seguridad.

La entrada del garaje conduce a un largo pasillo adornado con fotos de cada presidente y primera dama.

Todos los presidente desde que Lyndon Johnson ha hablado aquí, a menudo haciendo varios viajes al año para recaudar fondos, conferencias y el desayuno nacional de oración.

El presidente Trump habla en el desayuno nacional de oración patrocinado por la Fundación Fellowship en la Washington Hilton el 6 de febrero de 2025, en Washington, DC, el desayuno de oración nacional reúne a miembros del Congreso y líderes en compañerismo y negocios para oración y discusión. Andrew Harnik / Getty Images



El presidente Richard Nixon asistió a una pelota inaugural en el Hilton en 1969, al igual que el presidente Barack Obama 40 años después.

Cuando el hotel abrió en 1965, su diseño de doble arco era una anomalía arquitectónica en una ciudad capital de santa. Su salón de baile de 30,000 pies cuadrados es uno de los espacios de reunión interior más grandes en DC

Es lo suficientemente grande como para organizar conciertos, incluidos los gustos de The Doors en 1967 y Jimi Hendrix un año después.

La cena de corresponsales del sábado por la noche se verá un poco diferente. A voluntad no sean comediante destacadoy presidente Trump, QUIÉN SOLTÓ La cena de todos los corresponsales en su primer mandato no asistirá. El escritor y intérprete Amber Ruffin había sido anunciado como The Night’s Entertainment en febrero. Sin embargo, Ruffin, que ha sido crítico con el Sr. Trump, fue sacado del evento en marzo.

A pesar de la controversia, para el Hilton, eso no cambia el imperativo de servir.

“Más o menos, el día en que termina el evento, ya estamos planeando el próximo evento”, dijo el gerente general del Hotel Ken Jarka.

¿Y qué definirá la cena exitosa de los corresponsales para el Hilton?

“Nadie está escribiendo sobre nosotros a la mañana siguiente. ¿Cómo es eso?” bromeó a Jarka.

No es una hazaña fácil en una habitación de periodistas.

