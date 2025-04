Los periodistas asediados de Washington levantan un vaso, oscuramente

Tammy Haddad, un empresario de Washington cuya fiesta anual del jardín del sábado fue sin cesar y muy concurrida, dijo que para todas las tensiones sobre el acceso de la prensa y la independencia, el fin de semana seguía siendo una oportunidad para la comunidad. “Algunos optaron por mantenerse alejados, pero hay oportunidades para hacer nuevas conexiones y encontrar un terreno común”, dijo. (Sus invitados incluyeron a la editora Tina Brown, el chef Bobby Flay y el Dr. Mehmet Oz, el médico de celebridades recientemente juró que lideró Medicare y Medicaid).

Aún así, la cena de los corresponsales en sí tenía un tenor más serio que en años pasados. Algunos de los aplausos más fuertes fueron para periodistas en la AP, que se ha visto envuelto en una pelea legal con la administración después de que Trump buscó restringir el acceso a sus reporteros para usar el término “Gulf de México” en su cobertura.

El Sr. Daniels prometió apoyo a la AP y también a Voice of America, otro punto de venta que ha sido el objetivo del desprecio del Sr. Trump. Sin artista por la noche, el Sr. Daniels sirvió como orador principal, pidiendo solidaridad periodística.

“Lo que no somos es la oposición”, dijo. “Lo que no somos es el enemigo de la gente. Y lo que no somos es el enemigo del estado”. Llamó a los periodistas “competitivos y agresivos”, pero también a “humanos”, señalando el esfuerzo que los reporteros hacen para garantizar que la información precisa llegue al público.