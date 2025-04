Investigación de tiempos sobre el accidente mortal en el aeropuerto nacional: 5 conclusiones

Un beneficio del sistema de ver y evitar es que puede aligerar la carga de trabajo del controlador durante los períodos de ocupación. Pero ver y evitar ha demostrado ser problemático, incluso mortal, en las últimas décadas. También se ha implicado en al menos 40 colisiones fatales desde 2010, según la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

En la noche del accidente, el equipo de Black Hawk no ejecutó ver y evitar efectivamente. Los pilotos no detectaron el chorro de pasajeros específico que el controlador había marcado, o no podían pivotar a una posición más segura. El resultado es que volaron directamente al camino del vuelo 5342 de American Airlines mientras intentaba aterrizar en el aeropuerto nacional.

El controlador de tráfico aéreo podría haber dado una advertencia más urgente de que los dos aviones estaban convergiendo.

Aunque el controlador de tráfico aéreo de servicio esa noche había delegado la responsabilidad principal de evadir otro tráfico aéreo a la tripulación de Black Hawk, continuó monitoreando el helicóptero, ya que su trabajo era necesario. Sin embargo, no emitió instrucciones claras y urgentes al Black Hawk para evitar el accidente, dicen los expertos en aviación.

A medida que los dos aviones se acercaban entre sí, el controlador emitió una instrucción a la tripulación del helicóptero: pase detrás del avión.

Algunos ex pilotos militares dijeron que al emitir ese comando, el controlador iba más allá de sus obligaciones, especialmente en condiciones de ver y evitar, y que un equipo experimentado de Black Hawk debería haber sabido qué hacer sin ayuda.