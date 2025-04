Transcripción: Gary Cohn en “Face the Nation With Margaret Brennan”, 27 de abril de 2025

La siguiente es la transcripción de una entrevista con Gary Cohn, vicepresidente de IBM y ex director del Consejo Económico Nacional de los Estados Unidos, que se emitió en “enfrentar la nación con Margaret Brennan” el 27 de abril de 2025.

Margaret Brennan: Y ahora nos dirigimos a Gary Cohn, quien se desempeñó como la principal asesora económica en el primer mandato del presidente Trump. Ahora es el vicepresidente de IBM. Es bueno tenerte de vuelta, Gary.

Gary Cohn: Gracias por invitarme.

Margaret Brennan: Entonces vimos el rebote del mercado de valores esta semana y, sin embargo, ya ves en nuestros datos de encuestas, ya ves en los indicadores económicos que existe una verdadera preocupación sobre lo que viene, incluso las predicciones de recesión. ¿Qué estás viendo?

COHN: Así que creo que necesitamos dar un paso atrás aquí. Entramos en el año con una increíble emoción eufórica sobre lo que iba a suceder. También ingresamos al año con el mercado de la perfección. Creo que ahora, a medida que avanzamos hacia donde estamos hoy, estamos en un mundo en el que estamos en un precio por la incertidumbre realista, y la incertidumbre no es buena para el crecimiento. Así que hemos pasado de esta emoción a la imprevisibilidad, y la imprevisibilidad tiene que ver con dónde estamos en la economía. Y creo que muchos de sus datos mostraron que todavía hay un poco de confusión en la economía en este momento. Lo que hemos visto para el comienzo de los últimos tres meses, en las primeras etapas de la presidencia, es que hemos visto a los consumidores comenzar a estar un poco preocupados por los aranceles. La preocupación por los aranceles los ha llevado a precargar o comprar en front-end muchos de los artículos más grandes que iban a comprar.

Margaret Brennan: Cómpralos ahora, porque pueden ser más baratos que en unos pocos meses.

COHN: Hemos visto ventas de automóviles casi máximos de récords históricos. Entonces vemos personas que compran automóviles porque están tratando de evitar tarifas. Están comprando productos de consumo, están comprando lavadoras, están comprando artículos tecnológicos. Así que hemos visto que la economía en realidad está en relativamente buena forma. Entonces, si observa los datos reales, lo que la gente llamaría datos duros que salen de la economía en este momento, se ve bastante sólido. Si observa los datos más suaves y los datos más suaves son los datos de las encuestas, y solo mostró algunos datos de votación, hay una gran cantidad de datos de encuestas económicas. Comienza a ver mucha más debilidad en los datos de las encuestas. Entonces, si observa la confianza del consumidor, la confianza del consumidor es una indicación de lo que estoy pensando que voy a hacer en el futuro, comienza a ver mucha más debilidad en el sentimiento del consumidor y en los datos del consumidor. Y creo que eso está comenzando a jugar a través de la economía. Esta semana, comenzamos a ver a muchas de las principales empresas en Estados Unidos informar ganancias para el primer trimestre.

Margaret Brennan: Correcto.

COHN: Ahora, recuerde que está al revés, el primer trimestre, pero las compañías también tienen una visión de lo que está sucediendo en el segundo trimestre. Así que comenzaste a ver que algunas de las principales marcas orientadas al consumidor dicen, miran, nuestro primer trimestre fue bastante bueno, pero estamos comenzando a ver señales de que el segundo trimestre no será tan bueno como esperábamos. Lo vimos en restaurantes de comida rápida como Chipotle. Lo vimos en Snack Foods para Pepsi Cola. Lo vimos en las aerolíneas. Las aerolíneas han hablado sobre lo difíciles que son sus restaurantes, y también lo hemos visto en el producto de muy alta gama. Lo vimos en LVMH advierte sobre la desaceleración de las ventas. Así que estamos en esta parte de la economía en la que existe esta falta de previsibilidad, existe la incertidumbre y los consumidores que actúan de esa manera al retirarse del mercado y solo comprar los elementos esenciales y los productos o productos necesarios que creen que pueden comprar hoy porque pueden ser más caros mañana.

Margaret Brennan: O tal vez no en los estantes mañana. Eso es algo que escuchamos que algunos de estos CEO minoristas le dijeron en privado a la Casa Blanca en reuniones esta semana. Y nuestro Richard Escobedo informa que en una reunión separada, el Secretario del Tesoro dijo a los inversores la reserva de barcos de contenedores que transportan bienes entre China y los Estados Unidos, ha bajado más del 60%.

Cohn: Bueno, estamos viendo los datos. Estamos viendo los datos que salen de China y –

Margaret Brennan: Eso significa que si la gente incluso quiere comprarlo, no estará allí.

Cohn: Entonces, lo que la gente necesita entender es el ciclo de un buen ser vendido en China, cargado en un barco, navegado a través del océano, descargado en los Estados Unidos, puestos en una fábrica, distribuido a un estante, es de aproximadamente ocho semanas en los Estados Unidos. Entonces, si vuelves a la fecha del 2 de abril cuando se activaron los aranceles, estás hablando de ver el efecto realmente el 2 de mayo. Así que diría que las últimas dos semanas de, de, de mayo comenzarás, comenzarás a ver este efecto aquí. Entonces, sabes que estamos a unas semanas de comenzar a ver los primeros efectos de lo que sucederá en el transporte de bienes. También está comenzando a ver muchas de las pequeñas empresas, y aquí es donde es realmente interesante, ya sabes, las pequeñas empresas que tienen que pedir bienes, y recientemente vio muchos datos de la industria del juguete, la industria de los juguetes, que es realmente una pequeña industria, administra la gran mayoría de las ventas de juguetes minoristas. Sabes, la gente está pidiendo sus juguetes para Navidad hoy, tienen que pedir esos juguetes. Esos juguetes ahora vienen con una tarifa masiva del 145%. La gran mayoría de las tiendas de juguetes de pequeñas empresas no pueden pedir juguetes hoy porque no pueden pagar la tarifa del 145%. Entonces están tomando una decisión concienzuda. O están saliendo del negocio o simplemente van a esperar y ver qué sucede. Entonces tienes razón, el efecto de retraso de obtener bienes de este país no se sentirá por otras dos o cuatro semanas.

Margaret Brennan: Y no hay negociaciones comerciales activas en curso, según el Secretario del Tesoro. Puede haber contacto entre los Estados Unidos y China, pero eso no será una solución rápida.

COHN: Dicho esto, el Secretario del Tesoro reconoció esta semana que la relación entre China y Estados Unidos es insostenible. Y creo que tenemos que reconocer eso.

Margaret Brennan: Él, dijo la guerra comercial, ¿verdad?

Cohn: Dijo, dijo –

Margaret Brennan: Bombeó los frenos de eso.

Cohn: Lo hizo. Lo hizo. Pero al final del día, el problema comercial realmente ha comenzado, para mejor que se unan en torno al problema de China. Creo que todos estamos comenzando a darnos cuenta de que el país que más dependemos en los Estados Unidos y para nuestros estantes y lo que más extrañaríamos sería lo que sale de China.

Margaret Brennan: Lo sabíamos. Lo sabías.

Cohn: Siempre lo hemos sabido. Siempre lo hemos sabido.

Margaret Brennan: Le dijiste al presidente Trump que durante el primer mandato.

Cohn: Lo hemos sabido. Pero el hecho de que el Secretario del Tesoro reconoce que estamos en una situación insostenible, y tenemos que comenzar a negociar con los chinos es muy importante.

Margaret Brennan: También tienen que decir que estamos listos para hablar, y aún no lo han hecho. De hecho, los chinos parecen estar realmente manteniendo la línea en esto hasta ahora. Pero también quiero preguntarle lo que ha dicho el presidente Trump porque cuando está hablando de lo que viene en el futuro, ha indicado que podría estar a la altura de la Fed, la Reserva Federal, reducir las tasas de interés para compensar lo que sucedió. Se retiró de su amenaza de disparar la silla de la Fed. ¿Crees que hay un recorte de tasa de interés que sea necesario?

Cohn: Entonces creo que la Fed está haciendo exactamente lo que estaban facultados para hacer. La Fed es una agencia independiente con un doble mandato. Y su doble mandato, muy simplemente declarado, es el pleno empleo en un lado y los precios estables. Y su definición de precios estables es una tasa de inflación en o alrededor del 2%. Están en una posición en este momento donde están básicamente en pleno empleo, inflación a aproximadamente el 2.4%. Básicamente, están diciendo que hemos hecho nuestro trabajo en este momento. Entonces, en esencia, realmente no hay razón para que tomemos medidas en este momento. Y además de eso, tenemos esta economía impredecible. Tenemos esta inestabilidad potencial. Sabemos que la Patrulla Fronteriza de Aduanas está comenzando a recolectar más y más dinero arancelario todos los días. Sabemos que esos costos tienen que alimentarse a través del sistema económico. Predecimos que eso será inflacionario, incluso si es solo un shock único en el precio.

Margaret Brennan: Correcto.

COHN: Así que están los que dicen, miran, es un shock de precio único, no es inflacionista. Pero la única vez que aumenta los precios, si no está aumentando los salarios acorde con el movimiento de precio único, cada estadounidense está perdiendo poder adquisitivo. Entonces, si tiene un salario de precio fijo, pero el costo de los bienes aumenta una vez, puede comprar menos.

Margaret Brennan: Entonces, en ese punto, el presidente también dice que puede pagar más aquí, claro, pero lo conseguí en los recortes de impuestos. De hecho, tuiteó cuando las tarifas cortaron, esta mañana dijo esto, los impuestos sobre la renta de muchas personas se reducirán o eliminarán, y se centrará en aquellos que ganan menos de $ 200,000 al año. Esto no se va a hacer en el Día de los Caídos, ¿verdad?

Cohn: Mira, no lo sé, no lo sé. Eso sería muy rápido para que se hiciera. La otra cosa que debemos entender sobre los aranceles, y creo que esto es obvio, los aranceles son muy regresivos. Lo que significa que las personas más pobres terminan pagando un porcentaje desproporcionado de las tarifas.

Margaret Brennan: Correcto.

Cohn: Porque gastan el 100% de sus cheques de pago en bienes. Entonces van a Walmart, irán a sus tiendas. Están comprando productos con su cheque de pago. Las personas más ricas lo envían, ahorran un mayor porcentaje de su cheque de pago. Entonces, los aranceles afectarán más a las personas más pobres.

Margaret Brennan: Tenemos que dejarlo allí, Gary. Sin embargo, vamos a ver esto.

Cohn: Está bien.

Margaret Brennan: Muy bien, la nación volverá en un minuto. Quédate con nosotros.