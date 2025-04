Pritzker truena contra los demócratas de ‘no hacer nada’ mientras toma 2028 hablar

“Los votantes no salieron a los demócratas en noviembre pasado, no porque no quieran que luchemos por nuestros valores, sino porque piensan que no queremos luchar por nuestros valores”, dijo en su discurso. “Necesitamos noquear el óxido del lenguaje probado, décadas de decoro rancio. Ha oscurecido nuestros mejores instintos”.

Neera Tanden, presidenta del grupo de expertos de izquierda, The Center for American Progress y un accesorio de larga data en la política democrática, predijo que estos primeros meses de la administración Trump podrían reverberarse en el concurso primario de 2028. Los votantes, dijo, no olvidarán cómo se comportaron los posibles candidatos presidenciales.

“La gente recordará cómo actuaron los demócratas en este momento”, dijo Tanden, cuyo grupo fue el anfitrión del Sr. Pritzker este año. “En el momento en que Trump era el más aterrador, ¿qué hicieron los demócratas? ¿Se dieron la vuelta? ¿Hacen incursiones para las personas de derecha o algo así? ¿O se pusieron de pie y defendieron nuestros principios?”

Un heredero de la fortuna del hotel Hyatt con un patrimonio neto estimado de alrededor de $ 3.5 mil millones, el Sr. Pritzker es uno de los funcionarios electos más ricos del país, una posición que le ha dado una medida de independencia política porque no depende tanto de los donantes del partido.