Canadá vota en las elecciones sombreados por las amenazas de anexión de Trump y las tarifas radicales

Los votantes en Canadá se dirigieron a las urnas el lunes para una elección ampliamente considerada la más significativa en una generación, ya que los votantes determinarán quién es el más adecuado para administrar la economía, y el presidente de los Estados Unidos, Trump.

Los canadienses están decidiendo si continuar el poder del Partido Liberal al elegir al nuevo primer ministro Mark Carney o transferir el control a los conservadores y a su líder populista Pierre Poilievre.

Sr. Trump’s Amenaza para anexar Canadá y su aranceles radicalesque socava la economía del país, han dominado la campaña e influyeron en las elecciones de los votantes. Además, los problemas nacionales como la asequibilidad, la inmigración, los empleos y el delito siguen siendo factores significativos.

Según Elections Canada, un número récord de 7.3 millones de canadienses estimó sus votos por adelantado, un aumento del 25% en comparación con las elecciones de 2021.

El líder liberal Mark Carney llega a Ottawa, Canadá, el lunes 28 de abril de 2025. Sean Kilpatrick/The Canadian Press a través de AP



El lunes, un grupo diverso de votantes se reunieron dentro de un gimnasio escolar en Milton City, Ontario, para emitir su voto. Si bien se dividieron sobre quién sería mejor tratar con el Sr. Trump, todos acordaron que la soberanía, los aranceles y la asequibilidad de Canadá fueron los principales problemas que consideraron al emitir su voto.

“Las decisiones de Trump están afectando no solo en Canadá sino también al resto del mundo”, dijo una pareja que votó por los liberales a CBS News fuera de una estación de votación. “Los aranceles afectaron el mercado; afectó los precios de todos los bienes, alimentos, cualquier cosa”.

El líder conservador Pierre Poilievre habla en una manifestación en Oakville, Ontario, domingo 27 de abril de 2025. Laura Proctor/The Canadian Press a través de AP



En los medios de comunicación canadienses, el líder conservador Poilievre ha sido considerado similitudes con Trump que podrían costarle.

“Un par de cosas que desafortunadamente, Pierre ha salido con las que no estábamos de acuerdo con nosotros, pueden sonar tontos, pero el hecho de que quiere traer bolsas de plástico y pajitas, no me gustó esa idea”, dijo la pareja, que deseaba permanecer en el anonimato, dijo a CBS News

Un votante llamado Peter dijo que consideraba el tema de la soberanía en relación con los Estados Unidos mientras emitía su voto. Aunque no especificó qué partido creía que abordaría mejor las preocupaciones con respecto al Sr. Trump y protegería la soberanía canadiense, mencionó que un Canadá unido con un enfoque nacional sería la forma más efectiva de tratar con el presidente de los Estados Unidos.

John Ivsky, un empresario independiente de Milton, dijo que consideraba que esta elección era crucial, enfatizando que el tema de los aranceles es significativo y que Canadá debería buscar más socios globales.

Los voluntarios con elecciones de Canadá dirigen a los residentes a un lugar de votación durante una elección federal en Ottawa, Ontario, Canadá, el lunes 28 de abril de 2025. David Kawai/Bloomberg a través de Getty Images



“Canadá necesita construir su propia economía y asociaciones más amplias”, dijo Ivsky a CBS News. “Estados Unidos no debería ser el único socio económico, militar o político. Necesitamos socios en todo el mundo, por lo que no sufrimos un cambio político en un país”.

Agregó: “Respeto y voto por cada parte que pueda apoyar los valores familiares, los valores conservadores, la libertad de expresión, y voto por la que puede reflejar mis creencias, ya sea liberales o conservadoras. En este momento, los conservadores son los que pueden hacer eso”.

El lunes, Trump se inyectó una vez más en la campaña electoral. En una publicación sobre Truth Social, repitió su idea de convertir a Canadá en el estado 51 de los Estados Unidos y pidió a los votantes canadienses que voten por la persona que podría hacer posible su deseo, sin nombrar al partido político.

“Buena suerte a las grandes personas de Canadá. Elegir al hombre que tiene la fuerza y ​​la sabiduría para reducir sus impuestos a la mitad, aumentar su poder militar, de forma gratuita, al más alto nivel del mundo, tener su automóvil, acero, aluminio, madera, energía y todas las demás empresas, cuádruple de tamaño, con cero tarifas o impuestos, si Canadá se convierte en el estado 51 de los Estados Unidos de los Estados Unidos de los Estados Unidos de los Estados Unidos”, dijo el Sr. Trump en la verdad.

En respuesta a los comentarios del Sr. Trump, Poilievre dijo que Canadá nunca se convertiría en el estado 51 e instó al presidente estadounidense a mantenerse fuera de las elecciones canadienses.

“El presidente Trump, manténgase fuera de nuestras elecciones. Las únicas personas que decidirán el futuro de Canadá son los canadienses en las urnas”. Poilievre dijo en francés en las redes sociales. “Canadá siempre estará orgulloso, soberano e independiente y nunca seremos el estado 51. Hoy los canadienses pueden votar por el cambio para que podamos fortalecer nuestro país, pararse por nuestros dos pies y enfrentar a Estados Unidos desde una posición de fortaleza”.

En su campaña, Carney suplicó a los votantes que le entregaran un mandato fuerte para tratar con Trump.

“El presidente Trump tiene algunas ideas obsesivas, y esa es una”, dijo Carney sobre su amenaza de anexión. “No es una broma. Es su muy fuerte deseo hacer que esto suceda. Es una de las razones por las cuales esta crisis es tan grave”.

Más de CBS News