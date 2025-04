Los pases de la Cámara de Representantes “Take It Down Act”, enviando un proyecto de ley porno de venganza respaldado por Melania Trump al escritorio del presidente

Washington – La Cámara aprobó un proyecto de ley bipartidista el lunes que hace que sea un delito federal para publicar imágenes sexualmente explícitas reales y falsas en línea de una persona sin su consentimiento, enviando la legislación respaldada por la primera dama Melania Trump al escritorio del presidente.

El proyecto de ley, conocido como el “Take It Down Act“Limpio la cámara inferior en una votación 409-2. Los dos votos” no “provienen de los republicanos. El Senado aprobó por unanimidad la medida en febrero.

La legislación requiere que las compañías de redes sociales y otros sitios web eliminen imágenes y videos, incluidos los defectos generados por la inteligencia artificial, dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud de una víctima.

“Si eres víctima de imágenes explícitas generadas por el porno o AI, tu vida cambia para siempre”, dijo el senador Ted Cruz, republicano de Texas, en una mesa redonda del 3 de marzo que promueve el proyecto de ley.

Cruz, quien presentó el proyecto de ley, recordó la experiencia de una víctima adolescente, Berry de Ellistoncuya compañera de clase usó una aplicación para crear imágenes explícitas de ella y luego las envió a sus compañeros de clase. La madre de Berry había intentado sin éxito conseguir que Snapchat retire las imágenes durante meses antes de contactar a la oficina de Cruz para obtener ayuda.

“No debe tomar un senador sentado o un miembro del Congreso sentado que recogiera el teléfono para bajar una foto o un video”, dijo Cruz.

La primera dama, que rara vez aparece en público, asistió a la discusión de marzo en el Capitolio de los Estados Unidos para abogar por la aprobación del proyecto de ley en la Cámara.

“Es desgarrador presenciar a los adolescentes jóvenes, especialmente a las niñas, lidiando con los abrumadores desafíos planteados por el contenido en línea malicioso como las falsificaciones profundas”, dijo. “Este ambiente tóxico puede ser severamente dañino”.

La Primera Dama aplaudió al Congreso después de su aprobación y dijo que el voto bipartidista hizo una “poderosa declaración de que nos unimos a proteger la dignidad, la privacidad y la seguridad de nuestros hijos”.

“Estoy agradecido con los miembros del Congreso, tanto en la Cámara y el Senado, que votaron para proteger el bienestar de nuestra juventud”, dijo en un comunicado.

Según el FBI, en los últimos años ha habido un número alarmante de casos en los que las víctimas han sido extorsadas que han terminado en suicidio. Los legisladores dijeron que esperan que el proyecto de ley salve vidas al proporcionar recursos para las víctimas.

“La misión de este proyecto de ley es simple, profunda y duradera. Detiene el abuso cibernético. Evita el acoso escolar de un hijo contra otro y, lo que es más importante, evita que el suicidio naciera de la vergüenza”, la representante republicana Maria Elvira Salazar de Florida, que copponió la legislación en la casa, dijo el lunes durante el piso.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, así como Tiktok y Snapchat han dicho que apoyan la legislación.

Los grupos de derechos digitales, sin embargo, han advertido que la legislación tal como se escribe podría conducir a la supresión del discurso legal, incluida la pornografía legítima, y ​​no contiene protecciones contra las solicitudes de derribo de mala fe.

