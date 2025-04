Boleta de calificaciones económicas de 100 días de Trump

La semana pasada, Musk anunció que pasaría menos tiempo en Washington a partir de mayo, diciendo que el trabajo principal de establecer su esfuerzo de reducción de costos se realizó en gran medida. Dicho esto, el objetivo de su iniciativa es ahorrar alrededor de $ 150 mil millones, desde hasta $ 2 billones.

Aquí está algo de lo que Musk ha hecho en su propio mandato de 100 días o tan

En total, el grupo de Musk ha eliminó más de 200,000 puestos federales A partir de marzo, según una estimación de la firma externa Challenger, Gray & Christmas. Según un análisis, los recortes de Musk terminarán costando a los contribuyentes $ 135 mil millones de la productividad perdida, las vueltas y las licencias pagadas por miles.

Un gran reinicio ocurrió en marzo. En una reunión de gabinete explosivo, Musk explotó en el Secretario de Estado de Marco Rubio, acusándolo de no hacer lo suficiente para reducir los costos. No has despedido “nadie”, dijo Musk.

Trump finalmente defendió a Rubio y estableció reglas básicas: los jefes del gabinete dirigirían sus departamentos, y Musk sería un asesor. Fue la primera señal clara de que el presidente estaba dispuesto a poner límites al poder del multimillonario.

Qué buscar a continuación: Musk puede pasar menos tiempo en su trabajo gubernamental, pero esperar más recortes. La administración está buscando ahorros para compensar el éxito anticipado de extender los recortes de impuestos corporativos, en los que el Congreso está trabajando esta semana.