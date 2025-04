Trump dice que “podría” llamar para devolvernos a Kilmar Abrego García

El presidente Trump dijo que “podría” llamar al presidente de El Salvador para asegurar el regreso de Kilmar Abrego Garcíaquien fue retirado de los Estados Unidos el mes pasado y enviado a una prisión salvadora en lo que un funcionario del gobierno llamó un “error administrativo”.

Comentarios de la Sr. Trump: hechos en un Entrevista que se emitió el martes con ABC News – Ven cuando su gobierno lanza una orden judicial que le indica que “facilite” el regreso de Abrego García, quien fue eliminado a pesar de un fallo de 2019 que le impedió ser enviado a El Salvador. La administración ha argumentado que depende del presidente salvadoreño Nayib Bukele decidir si enviar a Abrego García, aunque Bukele dijo que no “Ten el poder” para devolverlo.

“Podrías recuperarlo. Hay un teléfono en este escritorio”, dijo Terry Moran de ABC News.

“Podría”, respondió Trump.

Cuando Moran sugirió que el Sr. Trump podría llamar a Bukele para presionar por el regreso de Abrego García, Trump dijo: “Si él (Abrego García) fuera el caballero que usted dice que es, lo haría, pero no lo es”.

El presidente agregó que “no es el que tomó esta decisión”, y dijo que sus abogados no quieren que él haga el llamado, argumentando que está siguiendo la ley.

Trump llamó a Abrego García un “miembro de la pandilla MS-13, una galleta dura”, y alegó que “venció a su esposa”.

La administración ha acusado con frecuencia a Abrego García de membresía en la pandilla MS-13que su equipo legal ha negado fuertemente, señalando que nunca ha sido acusado de un delito.

La esposa de Abrego García lo acusó de violencia doméstica y Recibí una orden de protección temporal En 2021, aunque desde entonces le ha dicho a los periodistas que la situación no se intensificó, y decidió no avanzar con el proceso judicial.

El presidente hizo comentarios similares en una entrevista con la revista Time la semana pasada. Cuando se le preguntó si llamó a Bukele para pedir la liberación de Abrego García, Trump dijo: “No le he preguntado positivamente, pero dijo que no lo haría”. Trump también dijo que sus abogados no le dijeron que hiciera la llamada.

Abrego García, un ciudadano salvadoreño que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos alrededor de 2011 cuando tenía 16 años, fue arrestado en Maryland el mes pasado y voló a El Salvador junto con cientos de migrantes que la administración Trump acusó de membresía de pandillas. Años antes, un juez otorgó a Abrego García un estatus de “retención de la eliminación” que decía que no debería ser enviado a El Salvador, citando un miedo a la persecución de pandillas. El gobierno llamó a su remoción un “error administrativo” en los documentos judiciales.

La Corte Suprema dijo a principios de este mes La administración debe “facilitar” la liberación de Abrego García, defendiendo parcialmente una decisión del juez de distrito de los Estados Unidos, Paula Xinis. Ese juez ha presionado al gobierno para obtener más información sobre sus esfuerzos para asegurar su regreso, y ha acusado a la administración de no seguir sus órdenes.

Abrego García fue eliminado en medio de la estrategia más amplia de la administración Trump de enviar presuntos miembros de pandillas a la notoria prisión del Centro de Confinamiento de Terorrism de El Salvador, que contenía a Abrego García hasta que fue transferido hace unas semanas.

La administración Trump ha realizado esas mudanzas bajo el Ley de enemigos alienígenas de 1798una ley raramente utilizada que permite deportaciones durante las invasiones. La estrategia ha enfrentado el rechazo de los tribunales y defensores debido a las preocupaciones sobre la falta de debido proceso. La Corte Suprema dictaminó que los migrantes que se enfrentan a los enemigos alienígenas actúan Debe tener una oportunidad para la revisión judicial.

Cuando ABC News le preguntó si los migrantes que enfrentan la deportación deberían obtener el debido proceso, Trump dijo que “seguimos el proceso legal”, pero argumentó que no sería práctico dar a todos un juicio completo.

“Si la gente viene a nuestro país ilegalmente, hay un estándar diferente”, dijo Trump.

“Obtienen un proceso en el que tenemos que sacarlos”, agregó Trump. “Obtienen lo que dicen mis abogados”.

