El voto del Senado destinado a bloquear las tarifas de “Día de Liberación” de Trump se incorrecta

Washington – Un esfuerzo destinado a bloquear las tarifas del “Día de Liberación” del presidente Trump en el Senado en medio de la ansiedad sobre cómo los aranceles amplios podrían interrumpir la economía de los Estados Unidos se quedaron cortos el miércoles, y los republicanos del Senado se unieron en gran medida en su oposición.

En una votación de 49 a 49, todos menos tres republicanos se opusieron a la medida, en una victoria para la Casa Blanca y el liderazgo republicano en el Senado, ya que el partido busca permanecer unido sobre el tema. Sens. Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island, y Mitch McConnell, republicano de Kentucky, no votaron.

La resolución, dirigida por el senador demócrata Ron Wyden de Oregon y el senador republicano Rand Paul de Kentucky, terminaría la emergencia nacional del 2 de abril que el presidente está utilizando para imponer las tarifas, bloqueando efectivamente las gravámenes radicales en las importaciones extranjeras. Junto con Paul, el sensor republicano Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska se unieron a demócratas e independientes en apoyo de la medida, quedando sin la mayoría necesaria para el paso.

La medida casi seguramente no habría sido ocupada en la casa controlada por el Partido Republicano, lo que hace que la votación sea en gran medida simbólica.

La votación se produjo después de que el presidente el 2 de abril anunció una tarifa de referencia del 10% para casi todos los socios comerciales de los Estados Unidos, al tiempo que aumentó los gravámenes en docenas de otros países. Días después, como los inversores parecían asustados, Trump anunció un Pausa de 90 días En la mayoría de sus nuevas tarifas, manteniendo la línea de base del 10% en su lugar mientras aumenta la tasa de tarifas de los bienes importados de China.

Wyden le dijo a CBS News antes de la votación de las posibilidades de la medida de que “esta es una opción para los senadores”.

“Han estado en casa y han escuchado de sus electores, como las pequeñas empresas, que están siendo golpeados por estas tarifas”, dijo Wyden. “Si van a escuchar a sus electores, recibiremos su apoyo, y si están más preocupados por que Donald Trump sea malo con ellos, irán con la oposición”.

Paul amonestó a sus compañeros republicanos en el piso del Senado antes de la votación el miércoles, diciendo “este no debería ser un tema partidista” y señalando que “el Congreso no debatió estas tarifas, el Congreso no votó para promulgar estos aranceles: los aranceles simplemente están impuestos por el Fiat presidencial

“Si los estadounidenses viven bajo esta regla de emergencia, no se debe a que el presidente buscó demasiado poder”, dijo Paul. “Será porque el Congreso deja que suceda”.

A principios de este mes, el Senado aprobó Otra resolución Bloquear las tarifas de Trump sobre Canadá, que caen bajo una emergencia nacional anterior. En ese momento, cuatro republicanos se unieron a todos los demócratas e independientes para apoyar la medida: Murkowski, Collins y McConnell, junto con Paul. La Cámara no votó sobre la medida.

Trump había presionado a los republicanos del Senado para oponerse a la medida, llamando a los senadores que se esperaba que la respalde por su nombre. Pero esos senadores se mantuvieron rápido en su oposición.

Antes de la votación esta vez, el representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, y el vicepresidente JD Vance se unieron a la conferencia durante su reunión de lanzamiento el martes, donde los senadores dijeron que Greer les dijo que la administración está progresando en los acuerdos comerciales.

Mientras tanto, el liderazgo republicano de la Cámara ha tomado Pasos para anular Esfuerzos para bloquear las tarifas de Trump. A principios de este mes, los republicanos incluyeron en una legislación clave una disposición que evitaría que los miembros forzaran una votación para bloquear las tarifas anunciadas el 2 de abril, después de hacerlo también con las tarifas anteriores. Y cualquier medida para revertir las tarifas necesitaría la firma del presidente, dejando a los oponentes en el Congreso con poca probabilidad de estar en sus gravámenes.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo el miércoles que no es apropiado que el Congreso “salte” un puñado de semanas en la política de tarifas de la administración, diciendo en un Axios evento que “el ejecutivo tiene una amplia gama de autoridad que ha sido reconocida a lo largo de los años” en el comercio. Pero sugirió una apertura limitada para entrar por el camino.

“Si se acerca a donde está el desequilibrio, entonces entraríamos”, dijo Johnson, al tiempo que agregó que el primer paso sería que él llamara al presidente para discutir las preocupaciones. “Pero en este momento creo que, en última instancia, esta política logrará el resultado deseado y será bueno para el país, por lo que estamos aplaudiendo eso”.

Aún así, las ansiedades continuaron subiendo por el impacto económico de las tarifas. Y el crecimiento económico se desaceleró en el primer trimestre de 2025, el departamento de comercio reportado en su estimación del producto interno bruto de la nación el miércoles.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo a los periodistas el miércoles después del informe del PIB que “el problema arancelario es uno que probablemente llevará algún tiempo realizar los resultados y los beneficios de los beneficios”.

“En general, las cosas que vamos a hacer para apoyar una economía saludable, en impuestos, regulaciones y energía, tendrán un impacto positivo a largo plazo”, dijo Thune, un republicano de Dakota del Sur. “El problema de la tarifa es algo que es, como dije, es una pregunta abierta, pero les estamos dando algo de espacio para negociar y ver si pueden obtener algunas buenas ofertas”.

