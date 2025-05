Una advertencia económica intermitente y una buena sacudida política

Pero las cifras del primer trimestre pusieron a enfocar los riesgos políticos para él. Para el Sr. Trump, lo que está en juego es una cuestión de competencia fundamental en un tema que siempre ha usado para definirse a sí mismo.

Si el informe demuestra ser un presagio de una desaceleración o recesión prolongada, la situación podría convertirse en el análogo económico del presidente del presidente Joseph R. Biden Jr. de Afganistán hace cuatro años este verano. Las calificaciones de aprobación de trabajo del Sr. Biden nunca se recuperaron de esa debacle temprana. Nada de lo que hizo más tarde, no los millones de empleos creados, no las grandes victorias legislativas, no la rápida respuesta a la invasión de Ucrania de Rusia, podría restaurar el sentido entre los votantes en que se podía confiar en el trabajo con la habilidad que supusieron que lo trajo.

Trump se encontró en el jardín de rosas el 2 de abril, lo que llamó “Día de la Liberación”, y lanzó un conjunto amplio y punitivo de aranceles sobre los socios comerciales. Él ha prometido que otros países vendrán a rogando que un acuerdo retroceda esos gravámenes y otros aranceles que ha impuesto.

Un número sustancial de estadounidenses parece escéptico. En una encuesta del New York Times/Siena College la semana pasada, el 55 por ciento desaprobó el manejo de la economía por parte de Trump, con un 43 por ciento de aprobación. Alrededor de la mitad de los votantes desaprobaron el manejo de comercio del Sr. Trump.

Algunos de los asesores económicos del Sr. Trump ahora reconocen que el momento y la ejecución de sus anuncios arancelarios podrían ser errores colosales, incluso si aplauden la estrategia subyacente. Es por eso que, cada pocos días, anuncian nuevas excepciones, más recientemente para aliviar el dolor para los fabricantes de automóviles estadounidenses.