Acuerdo de minerales de EE. UU. Y Ucrania firman

La administración Trump no proporcionó inmediatamente detalles sobre el acuerdo, y no estaba claro qué significaba para el futuro del apoyo militar estadounidense para Ucrania. Una persona familiarizada con las negociaciones, discutiéndolas bajo condición de anonimato, dijo que el acuerdo final no incluye garantías explícitas de la futura asistencia de seguridad de los Estados Unidos. Otro dijo que Estados Unidos rechazó esa idea al principio del proceso. A pesar de la fanfarria, el acuerdo tendrá poca importancia si persiste la lucha entre Ucrania y Rusia.

Pero los partidarios de Ucrania esperan que el acuerdo pueda llevar a Trump a ver al país como algo más que un pozo de dinero y un obstáculo para mejorar las relaciones con el presidente Vladimir V. Putin de Rusia.

El concepto de dar a los Estados Unidos una participación en los minerales de Ucrania fue propuesto por primera vez al Sr. Trump por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una reunión en la Torre Trump en septiembre pasado.

Si bien el anuncio no mencionó los minerales de Ucrania, un portavoz del Departamento del Tesoro dijo que el acuerdo se refería al pacto de recursos naturales que había sido objeto de negociaciones.

El Departamento del Tesoro dijo que la Corporación de Finanzas de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos trabajaría con Ucrania para finalizar los detalles del acuerdo.