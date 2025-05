El Senado vota para revocar la regla de la EPA que limita 7 contaminantes del aire peligroso

El Senado aprobó el jueves un esfuerzo para anular una regla de la Agencia de Protección Ambiental vinculada a la Ley de Aire Limpio y diseñada para limitar siete de los más peligrosos. contaminantes del aire que son emitidos por la industria pesada.

La votación de la línea del partido 52-46 marcó la primera vez en los 55 años de historia de la Ley de Aire Limpio que el Congreso se ha movido para debilitar el poder de la ley ambiental histórica.

Los republicanos del Senado utilizaron la Ley de Revisión del Congreso para revocar la regulación, que fue aprobada por la administración Biden en 2024.

La resolución conjunta ahora va a la Cámara liderada por los republicanos, donde también esperaba pasar.

La regla vinculado a la Ley de Aire Limpio Se finalizó el año pasado para cerrar una escapatoria que requería todas las fuentes “principales” de siete contaminantes del aire peligroso para reducir sus emisiones por la cantidad máxima alcanzable, una política llamada “Una vez en, siempre adentro”.

La regla requiere que las instalaciones industriales (a menudo plantas químicas, refinerías de petróleo y otras fábricas industriales clasificadas como fuentes “principales” de contaminación del aire tóxica, siempre mantengan estrictos controles de contaminación. Incluso si cumplen y limitan esos niveles de contaminación, esas instalaciones siempre serían etiquetadas como fuentes “principales” bajo la regla.

La administración Trump había matado la regla en el primer mandato del presidente Trump, pero la EPA, bajo el ex presidente Joe Biden, finalizó y actualizó en septiembre pasado. El grupo de defensa ambiental Earthjustice ha dicho que la regla forzó 1.800 instalaciones en todo el país Para apretar los controles de contaminación del aire para cumplir con la ley.

Los siete contaminantes en cuestión son:

Compuestos de plomo alquilado

Materia orgánica policíclica (POM)

Mercurio

Hexaclorobenceno

Bifenilos policlorados (PCB)

2,3,7,8-tetraclorodibenzofurans (TCDF)

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina

Varios legisladores republicanos han estado intentando revocar la regla. El senador republicano John Curtis de Utah introdujo la resolución que pasó el jueves. Curtis había argumentado que la regla desincentivó a las empresas para implementar nuevas tecnologías para reducir la contaminación.

“La regla presentada bajo la antigua administración cerró la puerta al progreso”, dijo Curtis en un comunicado después del paso de la resolución. “Le dijo a las empresas que no importa cuánto inviertan para reducir las emisiones nocivas, aún serían castigados con burocracia permanente. Eso no es una buena ciencia, no es un buen gobierno, y ciertamente no es bueno para el medio ambiente. Mi resolución restaura un incentivo de sentido común: si limpia, obtiene crédito por ello”.

Varios grupos ambientalistas, sin embargo, criticaron el movimiento.

“Hoy me preocupa la salud de los niños más que nunca”, Melody Reis, directora de política federal Fuerza Aérea Limpia de Mamádijo en un comunicado a CBS News. “Just now Senate Republicans voted to hand a couple of thousand of the nation’s largest industrial polluters an easy way to release toxic air pollutants linked to cancer, birth defects, and brain damage. They voted to allow chemical manufacturers, pesticide makers, refineries and other facilities to turn off their pollution controls for the most insidious air pollutants known to humankind — chemicals such as dioxins, mercury, and PCBs. This will put our Niños, y todos nosotros, con riesgo grave.

Michelle Roos, directora ejecutiva de la red de protección ambiental, que está compuesta por ex empleados de la EPA, dijo en su propia declaración, “El Congreso debería fortalecer la capacidad de la EPA para proteger al público del mercurio, el benceno y otras emisiones peligrosas, no eliminar las reglas que responsabilizan a los contaminadores “.

La votación marca una gran victoria para los combustibles fósiles y las industrias petroquímicas, que habían presionado contra la regla “una vez en, siempre en” en “durante algún tiempo. La Asociación Nacional de Fabricantes, un grupo comercial, envió una carta al Sr. Trump Después de su inauguración llamando a la regla “pesada”, y enumerarla como una de varias regulaciones ambientales que están “estrangulando nuestra economía” y deben revertirse.

Desde enero, la administración Trump ha emprendido una serie de esfuerzos para debilitar la EPA a través de desregulación y reducciones de personal.

En una entrevista con “Face the Nation” la semana pasada, el administrador de la EPA Lee Zeldin argumentado Las reversiones no tendrán impactos adversos en la salud o el medio ambiente.