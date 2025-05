Los ataques contra los jueces socavan la democracia, advierte a Ketanji Brown Jackson

“A veces puede tomar coraje crudo para mantenerse firme al hacer lo que la ley requiere”, dijo.

Antes de su elevación a la Corte de Apelaciones y luego a la Corte Suprema, el juez Jackson sirvió en el banco del Tribunal de Distrito en Washington con el juez James E. Boasberg, quien ha sido un objetivo particular de la ira del Sr. Trump debido a sus decisiones que buscan bloquear la deportación de los migrantes venezuelos. Los dos también eran vecinos.

El juez Jackson criticó la orientación de los jueces por hacer su trabajo, y dijo que esos ataques tienen un impacto más grande y más estructural para el sistema democrático.

“Una sociedad en la que los jueces se hagan rutinariamente temer por su propia seguridad o su propio sustento debido a sus decisiones es una que se ha alejado sustancialmente de las normas de comportamiento que rigen un sistema democrático”, dijo el juez Jackson, durante su participación como orador principal en la primera conferencia judicial del Circuito. “Los ataques contra la independencia judicial es cómo funcionan los países que no son libres, no justos y no del estado de derecho”.

Señaló que el 1 de mayo es el Día de la Ley Nacional, que fue marcado en otra parte por manifestaciones de abogados que protestaron por el ataque del Sr. Trump contra la profesión legal. Debido a la ocasión, dijo, estaba “tomando este punto de privilegio personal para reafirmar la importancia de la independencia judicial y denunciar los ataques a los jueces en función de sus reglas”.

El juez Jackson dedicó la mayor parte de su dirección a una discusión menos formal de su vida y sus memorias publicadas el año pasado. Pero ella vino preparada con comentarios escritos sobre el estado de derecho que dijo que quería abordar primero.