La administración Trump llega a un asentamiento con la familia de Ashli ​​Babbitt, alboroto asesinado el 6 de enero de 2021

La administración Trump ha llegado a un asentamiento con la familia de Ashli ​​Babbitt, el partidario de Trump que fue asesinado a tiros mientras estaba en la mafia violando el lobby del orador de la Cámara el 6 de enero de 2021.

Múltiples fuentes dijeron a CBS News que el acuerdo se ha alcanzado en principio, pero aún no está firmado. En un procedimiento judicial el viernes, un abogado del demandante confirmó que se llegó al acuerdo en principio. Evitaría un juicio y más procedimientos en un Traje civil de $ 30 millones Archivado por el grupo de activista conservador Judicial Watch en nombre de Babbitt’s Estate, incluido su difunto esposo.

La muerte de Babbitt fue un punto de concentración para los leales de Trump y los alborotadores del Capitolio que alegó que la policía usó una fuerza innecesaria para detener a la mafia el 6 de enero. En la demanda civil, el patrimonio de Babbitt alegó que el teniente de policía del Capitolio de EE. UU. Michael Byrd fue negligente en el tema de la fuerza y ​​su arma de fuego. La demanda también argumentó que Byrd no estaba en uniforme y llevaba una máscara covid cuando abrió fuego contra Babbitt. La demanda acusó a Byrd de no “desescalarse”.

“Ashli ​​estaba desarmado”, dijo la demanda. “Sus manos estaban en el aire, vacías, y a la vista del teniente Byrd y otros oficiales en el vestíbulo. Ashli ​​no representó la seguridad de nadie”.

El caso, que inicialmente se presentó en California, fue transferido al Tribunal Federal de Washington, DC, en 2024 y fue defendido por el Departamento de Justicia bajo la administración Biden.

In a 2024 court filing, the department argued, “Ms. Babbitt unlawfully entered the Capitol. She made her way to the east doors of the Speaker’s Lobby situated immediately behind the Chamber of the US House of Representatives, the site of Joint Sessions of Congress. Although officers had barricaded the Speaker’s Lobby doors with heavy furniture, demonstrators broke through the glass panels of the lobby doors and matching windows (called “Sidelights”) a ambos lados de las puertas “.

Continuó diciendo: “Michael Byrd, un teniente de la policía del Capitolio de los Estados Unidos, fue colocado al otro lado de las puertas del vestíbulo. Cuando la Sra. Babbitt, con una mochila, trató de subir a través de una luz lateral hacia el vestíbulo del orador, la teniente Byrd le disparó fatalmente”.

En agosto de 2021 revisión internaLa policía del Capitolio de los Estados Unidos dijo que Byrd salvó vidas y no se involucró en mala conducta.

“Este oficial y la familia del oficial han sido objeto de numerosas amenazas creíbles y específicas para las acciones que se tomaron como parte del trabajo de todos nuestros funcionarios: defender al Congreso, los miembros, el personal y el proceso democrático”, dijo la revisión. “Las acciones del oficial en este caso potencialmente salvaron a los miembros y al personal de lesiones graves y una posible muerte de una gran multitud de alborotadores que se abrieron paso en el Capitolio de los Estados Unidos y a la cámara de la Cámara donde los miembros y el personal estaban a pasos de distancia”.

Imágenes del 6 de enero shows Revestir de metal antifricción Tratando de ascender a través de una ventana aplastada mientras la mafia buscaba violar el lobby del presidente de la Cámara, donde se había interrumpido el conteo de los votos electorales. Los miembros del Congreso estaban evacuando el área durante los disturbios.

Madre de BabbittMicki Wittehoff ayudó a liderar una protesta nocturna fuera de la cárcel de Washington, DC, durante más de dos años, en defensa de los acusados ​​antidisturbios del Capitolio de EE. UU. Y los delincuentes condenados. La defensa de Wittehoff ayudó a asegurar reuniones con el entonces presidente de la casa Kevin McCarthy, referencias a Babbitt del presidente Trump y una foto de selfie con Kash Patel, quien luego fue confirmado como director del FBI.

Horas después de que lo inauguraron, el presidente emitió un perdón general por más de 1.500 acusados ​​de disturbios del capitolio. El Departamento de Justicia tiene fiscales despedidos quienes manejaron los casos del 6 de enero.

El mes pasado, Brendan Ballou, uno de los fiscales del 6 de enero que renunciaron después de que Trump asumió el cargo, le dijo a CBS News que los indones y los disparos fueron un esfuerzo para blanquear la historia.

“El objetivo aquí es reescribir la historia del 6 de enero”, dijo Ballou. “Hay una enorme cantidad de políticos cuyas carreras completas ahora dependen de ese día que se olvide porque si se recuerda, las personas se darán cuenta de que están apoyando a un presidente que intentó incitar una insurrección y derrocar la transferencia democrática pacífica de poder. Y por lo tanto, hay un esfuerzo concertado de estas personas para asegurarse de que esa historia sea olvidada y desprender a esos fiscales es parte de ese esfuerzo”.

Asalto al Capitolio de los Estados Unidos Más

Más