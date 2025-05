Se espera que los precios de los automóviles aumenten a medida que los aranceles en las piezas patan

Incluso las empresas que fabrican vehículos en los Estados Unidos sentirán el dolor. Rivian construye camionetas eléctricas en Illinois, pero importa baterías de Corea del Sur y China que estarán sujetas a aranceles.

Se espera que los aranceles reduzcan el suministro de vehículos menos costosos. Casi el 80 por ciento de los automóviles con un precio de menos de $ 30,000 estarán sujetos a aranceles del 25 por ciento, incluidos vehículos populares como Honda Civic, Toyota Corolla y Chevrolet Trax, según Cox Automotive.

Los precios de los automóviles probablemente no se dispararán de inmediato, porque la mayoría de los fabricantes de automóviles y sus distribuidores tienen grandes inventarios de automóviles fabricados antes de que los aranceles entraran en vigencia. Ford, Hyundai y Volkswagen se encuentran entre los fabricantes de automóviles que han dicho que no aumentarán los precios durante varios meses. Pero los fabricantes de automóviles no son lo suficientemente rentables como para absorber el mayor costo de los aranceles indefinidamente.

Los funcionarios de la administración continúan discutiendo los aranceles con los fabricantes de automóviles y las tareas podrían cambiar. Pero la incertidumbre es crear enormes dolores de cabeza para los fabricantes de automóviles. GM dijo el jueves que las tarifas le costarían hasta $ 5 mil millones este año. Otras compañías como Stellantis y Mercedes-Benz han dicho a los inversores que ya no pueden hacer predicciones confiables sobre las ventas y las ganancias para 2025.

Ian Austen y Mega Emiliano Rodríguez Informes contribuidos.