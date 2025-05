Para los aliados europeos de Estados Unidos, los primeros 100 días de Trump, por tiempo de admisión, reacción

Normandía, Francia – Lo heroico Aterrizajes del día D En Normandía, marcó el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde miles de estadounidenses que cayeron en el asalto todavía descansan en tumbas en el noroeste de Francia.

Fue el sacrificio de los soldados aliados estadounidenses y europeos durante la invasión de la Normandía, y por supuesto su gran victoria sobre los nazis, lo que formó la base de una alianza que se ha mantenido firme durante más de 80 años.

Luego, sin embargo, llegó la retórica del presidente Trump y la Guerra arancelaria posterior.

“Europa ha sido muy, muy mala para nosotros”, dijo Trump a los periodistas el mes pasado. “Europa ha llevado a nuestros líderes a dar un paseo. No toman nuestros autos. No toman nuestros productos alimenticios. No toman nada … La Unión Europea se formó por una razón. ¿Sabes qué fue eso?

Europeos se han sorprendido e insultado por las acciones del presidente en los primeros 100 días de su segundo mandato.

Vincent Dampt es un enólogo de Borgoña de cuarta generación que se enorgullece de vender el vino Chablis a los Estados Unidos a un precio justo.

“Voy a menudo a EE. UU. Para visitarlos, los clientes, los hacen descubrir mis vinos”, dijo Dampt a CBS News.

Pero la administración Trump en la otra vez, tarifas fuera de nuevo ha sido un gran dolor de cabeza para su negocio.

“Porque trabajamos en una profesión donde es importante tener algo que sea estable”, dijo Dampt.

Esta primavera, Trump siguió cambiando de opinión sobre los aranceles sobre el vino francés. Primero, se iba a colocar Bajo lo que habría sido una tarifa catastrófica del 200%. Que fue seguido Con una amenaza arancelaria del 20%, y finalmente, el presidente decidió el 10%, pero hasta julio. No está claro qué sucederá después de eso.

La conclusión para Damt es que cualquier tarifa dañará a sus clientes y sus ventas.

El presidente Trump se reúne con el presidente francés Emmanuel Macron en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 24 de febrero de 2025. Jim Watson/AFP a través de Getty Images



La incertidumbre de Trump no solo ha socavado el comercio, sino que también ha sacudido la gran organización del tratado del Atlántico Norte, como en medio de la invasión de Ucrania de Rusia, de Ucrania, El Sr. Trump ha argumentado constantemente que los miembros europeos de la OTAN necesitan aumentar su gasto de defensa.

“Si no pagan, no voy a defenderlos”, dijo Trump recientemente a los periodistas.

Camille Grand con el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores dice que el Presidente tiene un punto sobre la Alianza Militar Transatlántica.

“En algunos temas, esencialmente, tiene razón”, dijo Grand. “Sabes, los europeos deberían gastar más en defensa, deberían ser mucho más graves en defensa”.

Los europeos lo saben, y están gastando más en todo, desde entrenamiento hasta armas. Pero temen que la administración Trump los abandone de todos modos.

“Lo que es preocupante es el hecho de que hay una duda sobre la robustez de la alianza como se ve en Washington”, dijo Grand.

Grand dice que la “percepción de muchos europeos” es que Europa está más comprometida con su relación con los Estados Unidos que al revés, y teme que Trump haya socavado una de las mayores alianzas de la historia moderna.

