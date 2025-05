Los reporteros de VOA están listos para volver al trabajo, pero las nubes de la corte en los próximos pasos

La emisora ​​había sido vista durante mucho tiempo como una herramienta vital en los esfuerzos de Estados Unidos para promover la democracia a nivel mundial, y transmitió noticias a países como Rusia e Irán, donde las libertades de prensa eran limitadas.

Trump ha acusado a Voice of America de ser sesgado contra él y lo calificó con la “voz de América radical”. Emitió una orden ejecutiva a mediados de marzo para desmantelar la agencia estadounidense para los medios globales, la agencia autónoma del Congreso que financia Voice of America y otros medios internacionales respaldados por el gobierno.

El orden dirigido Partes de la burocracia federal que el presidente había determinado que era “innecesaria”, dijo. Casi de inmediato, los aproximadamente 1.300 trabajadores de Voice of America fueron enviados a casa. Se cortaron los transmisores de radio de la red y se terminaron sus servicios de alambre.

Siguió una batalla en los tribunales, con Voice of America y otros medios de comunicación financiados por el gobierno federal argumentando que Trump carecía del poder de retirar fondos que habían sido autorizados por el Congreso.

La semana pasada, Royce C. Lamberth, un juez federal en Washington, DC, que fue nombrado por el ex presidente Ronald Reagan, estuvo de acuerdo. Emitió una orden temporal que requería que la administración restaure la financiación para Voice of America. La administración apeló el fallo.