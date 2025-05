Trump al usar la fuerza militar dice “No lo veo con Canadá”, pero “algo podría pasar con Groenlandia”.

El presidente Trump dijo que hablaría Primer ministro canadiense Mark Carney sobre hacer de Canadá el estado 51. Pero el presidente dijo que no esperaba que llegara al punto de usar la fuerza militar, aunque no se comprometería con lo mismo para Groenlandia.

“Algo podría pasar con Groenlandia, seré honesto”, dijo Trump en una entrevista con “Meet the Press” de NBC News que se emitió el domingo. Él dijo que “necesitamos eso para la seguridad nacional e internacional”, pero agregó “No lo veo con Canadá. Simplemente no lo veo”.

Trump ha prometido repetidamente Asegure el control de los Estados Unidos de Groenlandiaun territorio semiautónomo del reino de Dinamarca, al tiempo que amenaza con convertir a Canadá en el estado 51. Y la semana pasada, las amenazas territoriales del presidente contra Canadá, junto con sus aranceles, parecían desempeñar un papel importante para el partido liberal de Canadá en las elecciones federales.

El presidente habló con Carney después de su victoria, pero los hombres dijeron que no hablaron de hacer de Canadá el estado 51. Aún así, cuando se le preguntó si lo haría cuando los líderes hablaran, el Sr. Trump dijo: “Siempre hablaré de eso”.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Marine, uno en el South Lawn el 1 de mayo de 2025 en Washington, DC Andrew Harnik / Getty Images



Trump describió su razonamiento, alegando “Subsidiamos a Canadá a una suma de $ 200 mil millones al año” y argumentando que “no necesitamos nada que tengan”. Él dijo: “Si Canadá fuera un estado, no nos costaría”.

El presidente dijo que sería un “estado preciado”, al tiempo que instó a que América del Norte fuera “hermosa” sin que la frontera canadiense de los Estados Unidos lo atraviese.

“Cuando miro eso, sin esa línea artificial que fue dibujada con una regla hace muchos años, era solo una línea artificial, no se da cuenta de lo hermoso que sería”, dijo Trump. “Sería genial”.

En cuanto a Groenlandia, el presidente dijo cuando se le pidió que aclarara si descartaría el uso de la fuerza militar en el territorio que “no lo descarto, no digo que lo haré, pero no descarto nada, no, no allí”.

“Necesitamos Groenlandia muy mal”, agregó. “Groenlandia es una cantidad muy pequeña de personas que cuidaremos, y las apreciaremos y todo eso, pero lo necesitamos para la seguridad internacional”.

Ubicada entre los Estados Unidos, Rusia y Europa, Groenlandia es vista como una posición estratégica tanto para fines económicos como de defensa, con el derretimiento del hielo marino que abre nuevas rutas de envío a través del Ártico. El primer ministro de Groenlandia ha retirado bruscamente contra las amenazas del Sr. Trump, diciendo en marzo que “no estamos a la venta y que no podemos simplemente ser tomados”.

En la amplia entrevista de una hora de duración con “Meet the Press”, el Sr. Trump lamentó si cree que necesita “defender la Constitución”.

“No lo sé. Tengo que responder diciendo nuevamente, tengo abogados brillantes que trabajan para mí, y obviamente seguirán lo que dijo la Corte Suprema”, dijo Trump sobre el debido proceso para los inmigrantes enviados a una prisión en El Salvador.

Más de CBS News