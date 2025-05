Trump dice “No sé, no soy un abogado” cuando se les preguntó si todos tienen derecho al debido proceso

El presidente Trump dijo que no sabe si todos en los Estados Unidos, ciudadanos o no ciudadanos tienen derecho al debido proceso, el comando constitucional establecido en ambos Quinto y el Decimocuarta Enmienda.

“No lo sé. No soy, no soy un abogado. No lo sé”, dijo Trump a Kristen Welker de NBC News en “Meet the Press” después de que ella le preguntó si él acordó que todos en suelo estadounidense tienen derecho al debido proceso en el tribunal de justicia.

Cuando Welker le preguntó en la entrevista transmitida el domingo si cree que tiene que defender la Constitución como presidente, Trump también dijo: “No lo sé”.

“Tengo que responder diciendo nuevamente, y tengo abogados brillantes que trabajan para mí, y obviamente seguirán lo que dijo la Corte Suprema”, dijo Trump.

Sus comentarios vienen cuando discutió el caso de Kilmar Abrego Garcíael nativo de El Salvadora que está casado con un ciudadano estadounidense y vivía en Maryland antes de la administración Trump deportado por error él en marzo. La aplicación de inmigración y aduana admitió en una presentación judicial que la deportación del padre de Baltimore fue un “error administrativo” y una “supervisión”.

El mes pasado, un juez federal y la Corte Suprema de los Estados Unidos ordenaron a la administración Trump que facilite el regreso de Abrego García a los Estados Unidos, pero Abrego García permanece en un centro de detención en Santa Ana, El Salvador, después de pasar casi un mes en el notorio del país en el notorio del país. Centro de confinamiento de terrorismo (CECOT).

Cuando se le preguntó sobre la demora en devolver a Abrego García a los Estados Unidos y si está desafiando a la Corte Suprema, Trump le dijo a NBC que el Fiscal General Pam Bondi y el Departamento de Justicia habían interpretado la decisión de 9-0 de la Corte de manera diferente.

“No están viendo la decisión de la manera que lo dijo. No lo ven de esa manera. Piensan que es una decisión totalmente diferente”, dijo Trump.

“Tengo el poder de pedirle que regrese si el fiscal general me indica que es legal hacerlo”, agregó el presidente. “Pero la decisión de si debería volver o no será el jefe de El Salvador. Es un hombre muy capaz”.

Presidente Nayib Bukele Ha dicho que no devolverá a Abrego García a los Estados Unidos durante su visita a la Casa Blanca el mes pasado, Bukele se refirió a Abrego García como un “terrorista” y dijo: “No tengo el poder de devolverlo a los Estados Unidos”.

Trump también dijo en la entrevista que emitió el domingo que existe la posibilidad de que el Departamento de Justicia regrese a la Corte Suprema y solicite a los jueces que aclaren su orden a la administración que “facilite” el regreso de Abrego García. El presidente y el Departamento de Justicia han dicho que Abrego García no debería estar en el país debido a su supuesta participación con MS-13.

La administración Trump, incluido su “zar fronterizo” Tom Homan, afirmó que Tatuajes de los dedos de Abrego García se encuentran entre “una de muchas” pruebas de que está involucrado con la pandilla.

“Ciertamente parece una persona muy peligrosa, muy mala”, dijo el presidente a Welker, haciendo referencia al audio publicado la semana pasada por el Departamento de Seguridad Nacional de la esposa de Abrego García cuando presentó una orden de protección contra él en 2020, alegando violencia doméstica.

Jennifer Vásquez también presentó otra orden de protección contra él en 2021 sobre acusaciones de violencia domésticasegún los registros judiciales obtenidos por CBS News. Abrego García no tiene antecedentes penales y su familia dice que nunca estuvo involucrado con una pandilla.

Desde la deportación de Abrego García, Vásquez ha sido franco en apoyo a su regreso. En una manifestación fuera de la Casa Blanca el jueves, dijo que su esposo “fue tirado para morir”.

“Mis hijos y yo tuvimos que ver a la administración de Trump y Bukele reírse de nuestro dolor”, dijo Vásquez. “El tribunal más alto dictaminó que Kilmar debería ser devuelto a casa. Entonces, ¿por qué todavía están esperando? Ya es suficiente”.

