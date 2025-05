En el Seguro Social, estos son los días de los muertos vivos

Rennie Glasgow, quien ha cumplido 15 años en el Administración del Seguro Socialestá viendo algo nuevo en el trabajo: personas muertas.

No están realmente muertos, por supuesto. En cuatro casos en las últimas semanas, le dijo a KFF Health News, su oficina de Schenectady, Nueva York, ha visto a personas entrar para quien “no hay información sobre el registro, solo que están muertos”. Por lo tanto, los empleados tienen que “resucitar”, afirmar que están viviendo, para que puedan recibir sus beneficios.

Los avivamientos fueron “esporádicos” antes, y ha habido un aumento en tales casos en todo el estado de Nueva York, dijo Glasgow. También es un funcionario de la Federación Americana de Empleados del Gobierno, el sindicato que representó 42,000 empleados del Seguro Social Justo antes del comienzo del segundo mandato del presidente Trump.

Martin O’Malley, quien dirigió la Administración del Seguro Social hacia el final de la administración Biden, dijo en una entrevista que había escuchado historias similares durante un reciente ayuntamiento en Racine, Wisconsin. “En esa habitación de 200 personas, dos personas levantaron las manos y dijeron que cada una tenía un amigo que estaba marcado erróneamente como fallecido cuando están muy vivos”, dijo.

Es más que un inconveniente, porque otras instituciones dependen de los números de Seguro Social para hacer negocios, dijo Glasgow. Ser declarado muerto “impacta su cuenta bancaria. Esto afecta su seguro. Esto afecta su capacidad de trabajar. Esto afecta su capacidad para hacer algo en la sociedad”.

“Están terminando la vida financiera de las personas”, dijo O’Malley.

Aunque es solo una de las cosas de las que se preocupan los defensores y los abogados, estas muertes erróneas se producen después de un par de iniciativas de nuevos liderazgo en la SSA para alterar o actualizar sus bases de datos de los vivos y los muertos.

Los titulares de millones de números de seguridad social se han marcado como fallecidos. Por separado, según el Washington Post y el New York Times, miles de números pertenecientes a los inmigrantes han sido purgados, cortándolos de bancos y comercio, en un esfuerzo por alentar a estas personas a “deporzados”.

Glasgow dijo que los empleados de la SSA recibieron un correo electrónico de agencia en abril sobre la purga, instruyéndoles cómo resucitar a los beneficiarios marcados erróneamente. “¿Por qué no haces la debida diligencia para asegurarte de que lo que estás haciendo en primer lugar es correcto?” dijo.

Las muertes incorrectamente marcadas son solo una parte del programa de accidente de la administración Trump que pretende eliminar el fraude, modernizar la tecnología y asegurar el futuro del programa.

Pero las entrevistas de KFF Health News con más de una docena de beneficiarios, defensores, abogados, empleados actuales y anteriores, y los legisladores sugieren que la revisión está empeorando a la agencia en su trabajo principal: enviar cheques a personas mayores, huérfanos, viudas y aquellos con discapacidades.

Filadelfia Lisa Seda, que tiene cáncer, ha estado luchando durante semanas para resolver las dificultades de su sobrina de 24 años con el programa de seguro de discapacidad del Seguro Social. Hay dos problemas: primero, tratando de cambiar la dirección de su sobrina; En segundo lugar, tratando de averiguar por qué el programa está deduciendo aproximadamente $ 400 al mes para las primas de Medicare, cuando su abogado de discapacidad, cuya firma tiene una política en contra de hablar en el registro, cree que podrían ser cero.

Desde marzo, a veces el Seguro Social tiene pagos depositados directamente a la cuenta bancaria de su sobrina y otras veces envió cheques a su antigua dirección. Intentar resolver eso ha sido un pantano de largas llamadas telefónicas en espera y viajes en persona que buscan una cita.

Antes de 2025, obtener la agencia para procesar los cambios generalmente era sencillo, dijo su abogado. Ya no.

La necesidad es grave. Si la agencia detiene los pagos por discapacidad de la sobrina, “entonces tendrá sin hogar”, recordó Seda le dijo a un empleado de la agencia. “No sé si voy a sobrevivir a este cáncer o no, pero no hay nadie más que la ayude”.

Algunos de los problemas son tecnológicos. Según la información de denunciantes proporcionada a los demócratas en el comité de supervisión de la Cámara de Representantes, los esfuerzos de la agencia para procesar ciertos datos han fallado con más frecuencia. Cuando eso sucede, “puede retrasar o incluso detener los pagos a los destinatarios del Seguro Social”, el comité recientemente le dijo al inspector general de la agencia.

Si bien los expertos en tecnología y los ex funcionarios del Seguro Social advierten sobre el potencial de un accidente completo del sistema, la descomposición del día a día puede ser un problema insidioso y grave, dijo Kathleen Romig, anteriormente de la Administración del Seguro Social y su Junta Asesora y actualmente la Directora de Política de Seguridad Social y Discapacidad en el Centro de Prioridades de Presupuesto y Políticas. Los beneficiarios podrían tener dificultades para obtener citas o el dinero que se les debe, dijo.

Para sus más de 70 millones de beneficiarios en todo el país, la seguridad social es crucial. Más de un tercio de los destinatarios dijeron que no podrían pagar las necesidades si los cheques dejaran de venir, según Una encuesta de enero de la Academia Nacional de Seguro Social.

Los defensores y los abogados dicen que últimamente la seguridad social no está en entregar, hasta un grado casi sin precedentes en su experiencia.

Carolyn Villers, directora ejecutiva del Consejo de Acción Senior de Massachusetts, dijo que dos de los pagos de marzo de sus miembros llegaron varios días de retraso. “Para un miembro que significaba no poder pagar el alquiler a tiempo”, dijo. “El pago retrasado no es algo que haya escuchado en los últimos 20 años”.

Cuando KFF Health News presentó preguntas a la agencia, los funcionarios del Seguro Social las transmitieron a la Casa Blanca. La portavoz de la Casa Blanca, Elizabeth Huston, se refirió al “mandato rotundo” del Sr. Trump para que el gobierno sea más eficiente.

“Ha prometido proteger el Seguro Social, y cada destinatario continuará recibiendo sus beneficios”, dijo Huston en un correo electrónico. Ella no proporcionó respuestas específicas en el registro a las preguntas.

Las quejas sobre los pagos perdidos son hongos. La Oficina del Fiscal General de Arizona había recibido aproximadamente 40 quejas relacionadas con pagos retrasados ​​o interrumpidos a principios de abril, dijo el portavoz Richie Taylor a KFF Health News.

Una agencia de Connecticut que ayuda a las personas en Medicare dijo que las quejas relacionadas con el Seguro Social, que a menudo ayuda a administrar pagos e inscribir a los pacientes en el programa de seguro del gobierno principalmente para los mayores de 65 años, casi se habían duplicado en marzo en comparación con el año pasado.

Los abogados que representan a los beneficiarios dicen que, si bien la agencia históricamente subfinanciada siempre ha tenido su parte de errores e ineficiencias, está empeorando a medida que los empleados experimentados se han soltado.

“Estamos viendo más errores cometidos”, dijo James Ratchford, un abogado en West Virginia con 17 años de experiencia en representación de beneficiarios del Seguro Social. “Estamos viendo que se eliminan más cosas”.

Lo que se deja caer, a veces, son registros de transacciones básicas. Kim Beavers of Independence, Missouri, trató de completar un ritual periódico en febrero: completar un formulario de actualización de discapacidad que dice que no puede trabajar. Pero sus pagos programados en marzo y abril no se mostraron.

Obtuvo una cita en persona para desenredar el problema, solo para que le dijeran que no había registro de su sumisión, a pesar de que mostraba impresiones de los documentos relevantes al representante de la agencia. Beavers tiene una nueva cita programada para mayo, dijo.

Los empleados del Seguro Social con frecuencia citan registros faltantes para explicar su incapacidad para resolver problemas cuando se reúnen con abogados y beneficiarios. Un abogado de discapacidad cuya política de la empresa no les permite ser nombradas tuvieron un caso particularmente desconcertante: un cliente, un destinatario de discapacidad del Seguro Social desde hace mucho tiempo, sus beneficios reevaluados. Después de ganar en apelación, el abogado regresó a la agencia para restaurar los pagos: el destinatario se había quedado sin febrero. Pero no había nada allí.

“A decir que se les ha pagado los beneficios que nunca antes se les ha pagado es solo el caos, ¿verdad? El caos incondicional”, dijo el abogado.

Los investigadores y abogados dicen que tienen una sospecha de lo que hay detrás de los problemas en el Seguro Social: el esfuerzo liderado por Elon Musk para renovar la agencia.

Según los informes, unos 7,000 empleados de la SSA han sido despedidos; O’Malley ha estimado que 3.000 más dejarían la agencia. “A medida que aumentan las cargas de trabajo, la desmoralización se vuelve más profunda y la gente se quema y se va”, predijo en un Audiencia de abril Entendido por los demócratas de la Cámara. “Va a significar que si vas a una oficina de campo, verás una gran cantidad de ventanas mucho más vacías y cerradas”.

Las salidas han alcanzado duro los centros de pago regionales de la agencia. Estos centros ayudan a procesar y juzgar algunos casos. Es el tipo de trabajo detrás de escena en el que “los problemas surgen primero”, dijo Romig. Pero si el personal no tiene suficiente tiempo, “esas cosas languidecen”.

La lengua puede significar, en algunos casos, ser retirado por programas importantes como Medicare. El Seguro Social a menudo deduce automáticamente las primas, o administra los pagos de otra manera, para el programa de salud.

Últimamente, Melanie Lambert, una defensora principal del Centro de Defensa de Medicare, ha visto un número creciente de casos en los que la agencia determina que los beneficiarios le deben dinero a Medicare. El efectivo se envía a los centros de pago, dijo. Y los cheques “solo siéntate allí”.

Los beneficiarios pierden Medicare, y “esas terminaciones también tienden a suceder antes de lo que deberían, basándose en las propias reglas del Seguro Social,” poner a las personas en un laberinto burocrático, dijo Lambert.

La tecnología de los empleados está con mayor frecuencia en el Fritz. “Hay problemas todos los días con nuestro sistema. Todos los días, en un momento determinado, nuestro sistema disminuiría automáticamente”, dijo Glasgow, de la oficina de Schenectady del Seguro Social. Esos problemas comenzaron a mediados de marzo, dijo.

Los nuevos problemas dejan a Glasgow sospechando lo peor. “Es más trabajo para menos cuerpos, lo que eventualmente promulgará la ineficiencia de nuestro trabajo y nos hará, haz que la agencia, parezca que tiene un rendimiento inferior, y luego un paso más cercano a la privatización de la agencia”, dijo.

Jodie Fleischer de Cox Media Group contribuyó a este informe.

KFF Health News es una sala de redacción nacional que produce un periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los programas operativos principales en Kff – La fuente independiente para la investigación de políticas de salud, las encuestas y el periodismo.